تصويت... برأيك من المستفيد الأكبر من توقيع اتفاق السلام المرتقب بين واشنطن وطهران؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:03 GMT
30 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:33 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
16:16 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران أصرت على المفاوضات ووصلت لما تريد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
أزمة دولية حول دفع الضرائب في عصر الذكاء الاصطناعي... كيف تربح الصين مونديال 2026 وهي خارج المنافسة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:21 GMT
10 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260616/تصويت-برأيك-من-المستفيد-الأكبر-من-توقيع-اتفاق-السلام-المرتقب-بين-واشنطن-وطهران؟-1114400540.html
تصويت... برأيك من المستفيد الأكبر من توقيع اتفاق السلام المرتقب بين واشنطن وطهران؟
تصويت... برأيك من المستفيد الأكبر من توقيع اتفاق السلام المرتقب بين واشنطن وطهران؟
سبوتنيك عربي
تتجه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران نحو توقيع اتفاق سلام مرتقب، بعد أشهر من التوترات العسكرية والسياسية التي شهدتها المنطقة، وسط جهود وساطة إقليمية ودولية... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T13:45+0000
2026-06-16T13:45+0000
استطلاعات الرأي
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0e/1114329284_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_f2bc8a1ab9a4c032ea16fa1d9b3662a3.jpg
وينتظر أن يتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم خلال مراسم مقررة في مدينة جنيف السويسرية، وسط ترقب دولي واسع لتفاصيل الاتفاق النهائية وانعكاساته على ملفات إقليمية حساسة، تشمل الأمن والطاقة والملف النووي الإيراني.كما قد تحقق إيران مكاسب عبر تخفيف العقوبات وإتاحة مساحة أوسع للتعافي الاقتصادي، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز أهدافها الاستراتيجية بوسائل دبلوماسية، في حين تنعكس هذه التطورات بشكل متفاوت على دول المنطقة، بين مستفيد من استقرار الأسعار وآخر يعيد حساباته السياسية.برأيك، من المستفيد الأكبر من توقيع اتفاق السلام المرتقب بين واشنطن وطهران؟تصويت... بعد 107 أيام من القصف و"حرب المضائق" برأيك من الذي فرض معادلته في الشرق الأوسط؟تصويت... برأيك ما هو هدف إسرائيل من قصف ضاحية بيروت قبيل "الاتفاق" الأمريكي الإيراني؟
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0e/1114329284_165:0:1290:844_1920x0_80_0_0_da8da921ce613b7714e6986e1e706d5e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
استطلاعات الرأي, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, опросы

تصويت... برأيك من المستفيد الأكبر من توقيع اتفاق السلام المرتقب بين واشنطن وطهران؟

13:45 GMT 16.06.2026
© REUTERS Stringerسفن راسية في مضيق هرمز من مسندم، سلطنة عمان، 11 يونيو/ حزيران 2026
سفن راسية في مضيق هرمز من مسندم، سلطنة عمان، 11 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© REUTERS Stringer
تابعنا عبر
تتجه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران نحو توقيع اتفاق سلام مرتقب، بعد أشهر من التوترات العسكرية والسياسية التي شهدتها المنطقة، وسط جهود وساطة إقليمية ودولية مكثفة.
وينتظر أن يتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم خلال مراسم مقررة في مدينة جنيف السويسرية، وسط ترقب دولي واسع لتفاصيل الاتفاق النهائية وانعكاساته على ملفات إقليمية حساسة، تشمل الأمن والطاقة والملف النووي الإيراني.

وفي السياق ذاته، وعلى المستوى الاقتصادي، يتوقع أن يستفيد الاقتصاد العالمي من أي تقارب بين واشنطن وطهران، عبر عودة جزء من النفط الإيراني إلى الأسواق وتراجع التوتر في مضيق هرمز، ما قد يسهم في استقرار أسعار الطاقة.

كما قد تحقق إيران مكاسب عبر تخفيف العقوبات وإتاحة مساحة أوسع للتعافي الاقتصادي، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز أهدافها الاستراتيجية بوسائل دبلوماسية، في حين تنعكس هذه التطورات بشكل متفاوت على دول المنطقة، بين مستفيد من استقرار الأسعار وآخر يعيد حساباته السياسية.
برأيك، من المستفيد الأكبر من توقيع اتفاق السلام المرتقب بين واشنطن وطهران؟
عدد الأصوات6
تصويت... بعد 107 أيام من القصف و"حرب المضائق" برأيك من الذي فرض معادلته في الشرق الأوسط؟
تصويت... برأيك ما هو هدف إسرائيل من قصف ضاحية بيروت قبيل "الاتفاق" الأمريكي الإيراني؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала