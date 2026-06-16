https://sarabic.ae/20260616/تصويت-برأيك-من-المستفيد-الأكبر-من-توقيع-اتفاق-السلام-المرتقب-بين-واشنطن-وطهران؟-1114400540.html
تصويت... برأيك من المستفيد الأكبر من توقيع اتفاق السلام المرتقب بين واشنطن وطهران؟
تصويت... برأيك من المستفيد الأكبر من توقيع اتفاق السلام المرتقب بين واشنطن وطهران؟
سبوتنيك عربي
تتجه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران نحو توقيع اتفاق سلام مرتقب، بعد أشهر من التوترات العسكرية والسياسية التي شهدتها المنطقة، وسط جهود وساطة إقليمية ودولية... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T13:45+0000
2026-06-16T13:45+0000
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وينتظر أن يتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم خلال مراسم مقررة في مدينة جنيف السويسرية، وسط ترقب دولي واسع لتفاصيل الاتفاق النهائية وانعكاساته على ملفات إقليمية حساسة، تشمل الأمن والطاقة والملف النووي الإيراني.كما قد تحقق إيران مكاسب عبر تخفيف العقوبات وإتاحة مساحة أوسع للتعافي الاقتصادي، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز أهدافها الاستراتيجية بوسائل دبلوماسية، في حين تنعكس هذه التطورات بشكل متفاوت على دول المنطقة، بين مستفيد من استقرار الأسعار وآخر يعيد حساباته السياسية.برأيك، من المستفيد الأكبر من توقيع اتفاق السلام المرتقب بين واشنطن وطهران؟تصويت... بعد 107 أيام من القصف و"حرب المضائق" برأيك من الذي فرض معادلته في الشرق الأوسط؟تصويت... برأيك ما هو هدف إسرائيل من قصف ضاحية بيروت قبيل "الاتفاق" الأمريكي الإيراني؟
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استطلاعات الرأي, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, опросы
تصويت... برأيك من المستفيد الأكبر من توقيع اتفاق السلام المرتقب بين واشنطن وطهران؟
تتجه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران نحو توقيع اتفاق سلام مرتقب، بعد أشهر من التوترات العسكرية والسياسية التي شهدتها المنطقة، وسط جهود وساطة إقليمية ودولية مكثفة.
وينتظر أن يتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم خلال مراسم مقررة في مدينة جنيف السويسرية، وسط ترقب دولي واسع لتفاصيل الاتفاق النهائية وانعكاساته على ملفات إقليمية حساسة، تشمل الأمن والطاقة والملف النووي الإيراني.
وفي السياق ذاته، وعلى المستوى الاقتصادي، يتوقع أن يستفيد الاقتصاد العالمي من أي تقارب بين واشنطن وطهران، عبر عودة جزء من النفط الإيراني إلى الأسواق وتراجع التوتر في مضيق هرمز، ما قد يسهم في استقرار أسعار الطاقة.
كما قد تحقق إيران مكاسب عبر تخفيف العقوبات وإتاحة مساحة أوسع للتعافي الاقتصادي، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز أهدافها الاستراتيجية بوسائل دبلوماسية، في حين تنعكس هذه التطورات بشكل متفاوت على دول المنطقة، بين مستفيد من استقرار الأسعار وآخر يعيد حساباته السياسية.
برأيك، من المستفيد الأكبر من توقيع اتفاق السلام المرتقب بين واشنطن وطهران؟