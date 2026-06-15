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خطوط التماس
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ملفات ساخنة
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https://sarabic.ae/20260615/تصويت-بعد-107-أيام-من-القصف-وحرب-المضائق-برأيك-من-الذي-فرض-معادلته-في-الشرق-الأوسط؟--1114352493.html
تصويت... بعد 107 أيام من القصف و"حرب المضائق" برأيك من الذي فرض معادلته في الشرق الأوسط؟
تصويت... بعد 107 أيام من القصف و"حرب المضائق" برأيك من الذي فرض معادلته في الشرق الأوسط؟
سبوتنيك عربي
لم تعد المواجهة في الشرق الأوسط مجرد تبادل للضربات العسكرية، بل تحولت خلال 107 أيام إلى اختبار مفتوح لموازين القوة والنفوذ والقدرة على فرض الشروط، فمن القصف... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
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إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مضيق هرمز
مضيق باب المندب
استطلاعات الرأي
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وبينما يرى مراقبون أن الولايات المتحدة وإسرائيل تمكنتا من فرض وقائع جديدة عبر التفوق العسكري والقدرة على توجيه ضربات مؤثرة، مع الحفاظ على شبكة تحالفات إقليمية ودولية عززت من موقعهما في إدارة الصراع واحتواء تداعياته، يؤكد اَخرون أن إيران وحلفاءها نجحوا في فرض معادلة ردع مختلفة، من خلال توسيع نطاق التأثير الميداني، ورفع كلفة المواجهة على خصومهم، إضافة إلى قدرتهم على إبقاء جبهات التوتر مفتوحة رغم الضربات المتلاحقة.وبين القوة العسكرية والنفوذ السياسي والتحركات الدبلوماسية، يبقى السؤال مفتوحًا حول من الذي فرض معادلته في الشرق الأوسط بعد 107 أيام من القصف و"حرب المضائق"؟.بعد 107 أيام من القصف و"حرب المضائق" برأيك من الذي فرض معادلته في الشرق الأوسط؟ترامب يشيد بدور الرئيسين الصيني والروسي في تسهيل التوصل إلى تسوية مع إيرانرغم الاتفاق مع إيران... نتنياهو يرفض تقييد حرية إسرائيل العسكرية في لبنان
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تصويت... بعد 107 أيام من القصف و"حرب المضائق" برأيك من الذي فرض معادلته في الشرق الأوسط؟

08:42 GMT 15.06.2026
© REUTERS Stringerسفن راسية في مضيق هرمز من مسندم، سلطنة عمان، 11 يونيو/ حزيران 2026
سفن راسية في مضيق هرمز من مسندم، سلطنة عمان، 11 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
© REUTERS Stringer
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لم تعد المواجهة في الشرق الأوسط مجرد تبادل للضربات العسكرية، بل تحولت خلال 107 أيام إلى اختبار مفتوح لموازين القوة والنفوذ والقدرة على فرض الشروط، فمن القصف المتبادل إلى التهديد بإغلاق الممرات البحرية الاستراتيجية، شهدت المنطقة واحدة من أكثر مراحلها توترًا وتعقيدًا، وسط تساؤلات متزايدة حول الطرف الذي نجح فعليًا في فرض معادلته على الأرض وفي السياسة.
وبينما يرى مراقبون أن الولايات المتحدة وإسرائيل تمكنتا من فرض وقائع جديدة عبر التفوق العسكري والقدرة على توجيه ضربات مؤثرة، مع الحفاظ على شبكة تحالفات إقليمية ودولية عززت من موقعهما في إدارة الصراع واحتواء تداعياته، يؤكد اَخرون أن إيران وحلفاءها نجحوا في فرض معادلة ردع مختلفة، من خلال توسيع نطاق التأثير الميداني، ورفع كلفة المواجهة على خصومهم، إضافة إلى قدرتهم على إبقاء جبهات التوتر مفتوحة رغم الضربات المتلاحقة.
وبين البينين، يبرز رأي ثالث يمنح الدبلوماسية الخليجية دورًا محوريًا في إدارة الأزمة، عبر جهود التهدئة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتجنب الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
وبين القوة العسكرية والنفوذ السياسي والتحركات الدبلوماسية، يبقى السؤال مفتوحًا حول من الذي فرض معادلته في الشرق الأوسط بعد 107 أيام من القصف و"حرب المضائق"؟.

بعد 107 أيام من القصف و"حرب المضائق" برأيك من الذي فرض معادلته في الشرق الأوسط؟

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