https://sarabic.ae/20260616/خبير-الفترة-المقبلة-ستشهد-انقلابا-سياسيا-في-أوروبا-1114392054.html
خبير سياسي: الفترة المقبلة ستشهد انقلابا سياسيا في أوروبا
خبير سياسي: الفترة المقبلة ستشهد انقلابا سياسيا في أوروبا
سبوتنيك عربي
كشف الخبير في الشأن الروسي من موسكو، الأستاذ موسى العملة، أن "بيع السلاح في السوق السوداء ليست مفاجأة للأوروبيين لأن هناك تقارير استخباراتية في السنوات الأخيرة... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T10:38+0000
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وقال العملة، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هذا يعتبر فضيحة سياسية أكثر من كونه خرق أمني، على اعتبار أن الاوروبيين يعرفون ويدركون هذه النقطة، ولكن الضرورات السياسية التي كانت تحتم على الأوروبيين ضرورة تقديم المساعدة لكييف من منطلق العداء المباشر والصريح لروسيا جعلهم يتغافلون عن هذه النقطة الجوهرية".وتوقع العملة أن "تشهد الفترة المقبلة انقلابًا سياسيًا داخليًا في أوروبا، وقد تضيف الأحزاب اليمينية بندًا آخر لمعارضتها وهو الحفاظ على الاستقرار الأمني داخل القارة الأوروبية وداخل الدول الأوروبية، وقد تطيح هذه الفضيحة برؤوس والأهم من ذلك أنها ستكتب فصلًا جديدًا في سياسة بروكسل". وأكد العملة أن "زيلينسكي يشكل عبئًا اليوم على القادة الأوروبيين والداخل الأوروبي، ليس فقط في ناحية الغلاء المعيشي أو ارتفاع الضرائب أو سحب الامتيازات للاجئين الأوكران على حساب المواطنين الأوروبيين، بل يشكل تهديدًا لحياة الأوروبي داخل بيته". وعن زيارة وزير الخارجية التركي إلى موسكو، أكد العملة أنها "ليست بتوقيت عادي، فبعد الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران، أصبحت القضية الأوروبية اليوم على سلم الأولويات، وبالتالي سيكون هناك حراك لناحية موضوع الصراع في القارة الأوروبية، وتركيا اليوم تريد أن يكون لها دور فاعل أو مقعد في محاولة لحل هذا الصراع".
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أوربا, كييف, السلاح, تقارير سبوتنيك, حصري
أوربا, كييف, السلاح, تقارير سبوتنيك, حصري
خبير سياسي: الفترة المقبلة ستشهد انقلابا سياسيا في أوروبا
10:38 GMT 16.06.2026 (تم التحديث: 10:39 GMT 16.06.2026)
حصري
كشف الخبير في الشأن الروسي من موسكو، الأستاذ موسى العملة، أن "بيع السلاح في السوق السوداء ليست مفاجأة للأوروبيين لأن هناك تقارير استخباراتية في السنوات الأخيرة تحدثت كثيرا عن تسرب السلاح إلى جماعات متطرفة حول دول العالم جميعا".
وقال العملة، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هذا يعتبر فضيحة سياسية أكثر من كونه خرق أمني، على اعتبار أن الاوروبيين يعرفون ويدركون هذه النقطة، ولكن الضرورات السياسية التي كانت تحتم على الأوروبيين ضرورة تقديم المساعدة لكييف من منطلق العداء المباشر والصريح لروسيا جعلهم يتغافلون عن هذه النقطة الجوهرية".
وأضاف: "بالتالي اليوم هذه الورقة ستقوي موقف أحزاب اليمين الأوروبي لإيقاف دعم كييف أو جعله يخضع للمراقبة، كما يمكن ربط هذه النقطة أيضا بفضائح الفساد المالي التي طالت زيلينسكي ومدراء مكتبه".
وتوقع العملة أن "تشهد الفترة المقبلة انقلابًا سياسيًا داخليًا في أوروبا، وقد تضيف الأحزاب اليمينية بندًا آخر لمعارضتها وهو الحفاظ على الاستقرار الأمني داخل القارة الأوروبية وداخل الدول الأوروبية، وقد تطيح هذه الفضيحة برؤوس والأهم من ذلك أنها ستكتب فصلًا جديدًا في سياسة بروكسل".
وأضاف: "الأوروبي يُقتل بالمال الذي يدفعه طوال السنوات الأربع الماضية، لإرضاء رغبة بروكسل وبعض القادة السياسيين الذين همهم إلحاق الهزيمة بروسيا، كما أن الإشكالية الأكبر هي في الطرف الأوكراني الذي يتعامل مع الحالة وكأنها ليست نقطة مهمة، وبالنسبة لزيلينسكي ومن يحيط به ليست قضية وطنية، والموضوع هو عبارة عن استفادة مالية بحتة".
وأكد العملة أن "زيلينسكي يشكل عبئًا اليوم على القادة الأوروبيين والداخل الأوروبي، ليس فقط في ناحية الغلاء المعيشي أو ارتفاع الضرائب أو سحب الامتيازات للاجئين الأوكران على حساب المواطنين الأوروبيين، بل يشكل تهديدًا لحياة الأوروبي داخل بيته".
وعن زيارة وزير الخارجية التركي إلى موسكو، أكد العملة أنها "ليست بتوقيت عادي، فبعد الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران، أصبحت القضية الأوروبية اليوم على سلم الأولويات، وبالتالي سيكون هناك حراك لناحية موضوع الصراع في القارة الأوروبية، وتركيا اليوم تريد أن يكون لها دور فاعل أو مقعد في محاولة لحل هذا الصراع".