https://sarabic.ae/20260616/خبير-الفترة-المقبلة-ستشهد-انقلابا-سياسيا-في-أوروبا-1114392054.html

خبير سياسي: الفترة المقبلة ستشهد انقلابا سياسيا في أوروبا

خبير سياسي: الفترة المقبلة ستشهد انقلابا سياسيا في أوروبا

سبوتنيك عربي

كشف الخبير في الشأن الروسي من موسكو، الأستاذ موسى العملة، أن "بيع السلاح في السوق السوداء ليست مفاجأة للأوروبيين لأن هناك تقارير استخباراتية في السنوات الأخيرة... 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T10:38+0000

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وقال العملة، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هذا يعتبر فضيحة سياسية أكثر من كونه خرق أمني، على اعتبار أن الاوروبيين يعرفون ويدركون هذه النقطة، ولكن الضرورات السياسية التي كانت تحتم على الأوروبيين ضرورة تقديم المساعدة لكييف من منطلق العداء المباشر والصريح لروسيا جعلهم يتغافلون عن هذه النقطة الجوهرية".وتوقع العملة أن "تشهد الفترة المقبلة انقلابًا سياسيًا داخليًا في أوروبا، وقد تضيف الأحزاب اليمينية بندًا آخر لمعارضتها وهو الحفاظ على الاستقرار الأمني داخل القارة الأوروبية وداخل الدول الأوروبية، وقد تطيح هذه الفضيحة برؤوس والأهم من ذلك أنها ستكتب فصلًا جديدًا في سياسة بروكسل". وأكد العملة أن "زيلينسكي يشكل عبئًا اليوم على القادة الأوروبيين والداخل الأوروبي، ليس فقط في ناحية الغلاء المعيشي أو ارتفاع الضرائب أو سحب الامتيازات للاجئين الأوكران على حساب المواطنين الأوروبيين، بل يشكل تهديدًا لحياة الأوروبي داخل بيته". وعن زيارة وزير الخارجية التركي إلى موسكو، أكد العملة أنها "ليست بتوقيت عادي، فبعد الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران، أصبحت القضية الأوروبية اليوم على سلم الأولويات، وبالتالي سيكون هناك حراك لناحية موضوع الصراع في القارة الأوروبية، وتركيا اليوم تريد أن يكون لها دور فاعل أو مقعد في محاولة لحل هذا الصراع".

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