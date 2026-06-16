خبير سياسي: الفترة المقبلة ستشهد انقلابا سياسيا في أوروبا

عربي
لافروف: روسيا تقيم عاليا اهتمام تركيا بالمساهمة في تسوية الأزمة الأوكرانية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:03 GMT
30 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:33 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
16:16 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران أصرت على المفاوضات ووصلت لما تريد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
أزمة دولية حول دفع الضرائب في عصر الذكاء الاصطناعي... كيف تربح الصين مونديال 2026 وهي خارج المنافسة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:21 GMT
10 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260616/خبير-الفترة-المقبلة-ستشهد-انقلابا-سياسيا-في-أوروبا-1114392054.html
خبير سياسي: الفترة المقبلة ستشهد انقلابا سياسيا في أوروبا
خبير سياسي: الفترة المقبلة ستشهد انقلابا سياسيا في أوروبا
سبوتنيك عربي
كشف الخبير في الشأن الروسي من موسكو، الأستاذ موسى العملة، أن "بيع السلاح في السوق السوداء ليست مفاجأة للأوروبيين لأن هناك تقارير استخباراتية في السنوات الأخيرة... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T10:38+0000
2026-06-16T10:39+0000
أوربا
كييف
السلاح
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
وقال العملة، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هذا يعتبر فضيحة سياسية أكثر من كونه خرق أمني، على اعتبار أن الاوروبيين يعرفون ويدركون هذه النقطة، ولكن الضرورات السياسية التي كانت تحتم على الأوروبيين ضرورة تقديم المساعدة لكييف من منطلق العداء المباشر والصريح لروسيا جعلهم يتغافلون عن هذه النقطة الجوهرية".وتوقع العملة أن "تشهد الفترة المقبلة انقلابًا سياسيًا داخليًا في أوروبا، وقد تضيف الأحزاب اليمينية بندًا آخر لمعارضتها وهو الحفاظ على الاستقرار الأمني داخل القارة الأوروبية وداخل الدول الأوروبية، وقد تطيح هذه الفضيحة برؤوس والأهم من ذلك أنها ستكتب فصلًا جديدًا في سياسة بروكسل". وأكد العملة أن "زيلينسكي يشكل عبئًا اليوم على القادة الأوروبيين والداخل الأوروبي، ليس فقط في ناحية الغلاء المعيشي أو ارتفاع الضرائب أو سحب الامتيازات للاجئين الأوكران على حساب المواطنين الأوروبيين، بل يشكل تهديدًا لحياة الأوروبي داخل بيته". وعن زيارة وزير الخارجية التركي إلى موسكو، أكد العملة أنها "ليست بتوقيت عادي، فبعد الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران، أصبحت القضية الأوروبية اليوم على سلم الأولويات، وبالتالي سيكون هناك حراك لناحية موضوع الصراع في القارة الأوروبية، وتركيا اليوم تريد أن يكون لها دور فاعل أو مقعد في محاولة لحل هذا الصراع".
https://sarabic.ae/20260615/-بث-مباشر-لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-المحادثات-مع-نظيره-البيلاروسي-ريجينكوف-1114357486.html
https://sarabic.ae/20260612/أزمة-الغاز-الأوروبية-تتفاقم-واشنطن-تقر-بعجزها-عن-سد-النقص-في-أوروبا-وأوكرانيا-1114281734.html
أوربا
كييف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_805539900c936c463492dff03817626c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أوربا, كييف, السلاح, تقارير سبوتنيك, حصري
أوربا, كييف, السلاح, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير سياسي: الفترة المقبلة ستشهد انقلابا سياسيا في أوروبا

10:38 GMT 16.06.2026 (تم التحديث: 10:39 GMT 16.06.2026)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
كشف الخبير في الشأن الروسي من موسكو، الأستاذ موسى العملة، أن "بيع السلاح في السوق السوداء ليست مفاجأة للأوروبيين لأن هناك تقارير استخباراتية في السنوات الأخيرة تحدثت كثيرا عن تسرب السلاح إلى جماعات متطرفة حول دول العالم جميعا".
وقال العملة، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هذا يعتبر فضيحة سياسية أكثر من كونه خرق أمني، على اعتبار أن الاوروبيين يعرفون ويدركون هذه النقطة، ولكن الضرورات السياسية التي كانت تحتم على الأوروبيين ضرورة تقديم المساعدة لكييف من منطلق العداء المباشر والصريح لروسيا جعلهم يتغافلون عن هذه النقطة الجوهرية".
وأضاف: "بالتالي اليوم هذه الورقة ستقوي موقف أحزاب اليمين الأوروبي لإيقاف دعم كييف أو جعله يخضع للمراقبة، كما يمكن ربط هذه النقطة أيضا بفضائح الفساد المالي التي طالت زيلينسكي ومدراء مكتبه".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
لافروف: أوروبا غير قادرة على تقديم أي شيء مفيد بما في ذلك التسوية الأوكرانية
أمس, 11:13 GMT
وتوقع العملة أن "تشهد الفترة المقبلة انقلابًا سياسيًا داخليًا في أوروبا، وقد تضيف الأحزاب اليمينية بندًا آخر لمعارضتها وهو الحفاظ على الاستقرار الأمني داخل القارة الأوروبية وداخل الدول الأوروبية، وقد تطيح هذه الفضيحة برؤوس والأهم من ذلك أنها ستكتب فصلًا جديدًا في سياسة بروكسل".

وأضاف: "الأوروبي يُقتل بالمال الذي يدفعه طوال السنوات الأربع الماضية، لإرضاء رغبة بروكسل وبعض القادة السياسيين الذين همهم إلحاق الهزيمة بروسيا، كما أن الإشكالية الأكبر هي في الطرف الأوكراني الذي يتعامل مع الحالة وكأنها ليست نقطة مهمة، وبالنسبة لزيلينسكي ومن يحيط به ليست قضية وطنية، والموضوع هو عبارة عن استفادة مالية بحتة".

وأكد العملة أن "زيلينسكي يشكل عبئًا اليوم على القادة الأوروبيين والداخل الأوروبي، ليس فقط في ناحية الغلاء المعيشي أو ارتفاع الضرائب أو سحب الامتيازات للاجئين الأوكران على حساب المواطنين الأوروبيين، بل يشكل تهديدًا لحياة الأوروبي داخل بيته".
خطوط أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
أزمة الغاز الأوروبية تتفاقم.. واشنطن تقر بعجزها عن سد النقص في أوروبا وأوكرانيا
12 يونيو, 10:20 GMT
وعن زيارة وزير الخارجية التركي إلى موسكو، أكد العملة أنها "ليست بتوقيت عادي، فبعد الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران، أصبحت القضية الأوروبية اليوم على سلم الأولويات، وبالتالي سيكون هناك حراك لناحية موضوع الصراع في القارة الأوروبية، وتركيا اليوم تريد أن يكون لها دور فاعل أو مقعد في محاولة لحل هذا الصراع".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала