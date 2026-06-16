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خبير: إيران أصرت على المفاوضات ووصلت لما تريد
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بين بيروت والقاهرة
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29 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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https://sarabic.ae/20260616/علماء-روس-يطورون-علاجا-واعدا-قد-يقضي-على-فيروس-التهاب-الكبد-نهائيا-1114384834.html
علماء روس يطورون علاجا واعدا قد يقضي على فيروس التهاب الكبد نهائيا
علماء روس يطورون علاجا واعدا قد يقضي على فيروس التهاب الكبد نهائيا
سبوتنيك عربي
أعلن علماء روس عن تطوير علاج مبتكر لالتهاب الكبد الفيروسي من النوع "ب"، قد يفتح الباب أمام القضاء الكامل على المرض بدلًا من الاكتفاء بالسيطرة عليه، في خطوة... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T08:58+0000
2026-06-16T08:58+0000
مجتمع
علوم
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ويعتمد العلاج الجديد على تقنية التعديل الجيني "سي أر أي بي أر/ سي أيه إس 9"، المعروفة باسم "المقصات الجينية"، والتي تسمح باستهداف المادة الوراثية للفيروس داخل الخلايا المصابة وتدميرها بدقة عالية، وتمكن الباحثون من تطوير نظام نقل مبتكر يعتمد على جسيمات نانوية قابلة للتحلل الحيوي، ما يضمن إيصال المركبات العلاجية مباشرة إلى خلايا الكبد المصابة.ويؤكد العلماء أن العلاجات المتوافرة حاليًا لالتهاب الكبد "ب" تركز على كبح تكاثر الفيروس وتتطلب في كثير من الحالات متابعة طويلة الأمد، بينما يهدف النهج الروسي الجديد إلى استئصال المادة الوراثية للفيروس من الخلايا المصابة، ما قد يمنح المرضى فرصة للشفاء الكامل ومنع عودة المرض مستقبلاً.ويرى خبراء أن نجاح هذه التقنية لن يقتصر على علاج التهاب الكبد الفيروسي فقط، بل قد يفتح المجال أمام استخدام المنصة ذاتها في مكافحة أنواع مختلفة من الأمراض المزمنة والسرطانات، عبر توظيف تقنيات التعديل الجيني لاستهداف الخلايا المريضة بدقة غير مسبوقة.ويُعد التهاب الكبد "ب" من أخطر الأمراض الفيروسية التي تصيب الكبد، إذ يؤدي في كثير من الحالات إلى تليف الكبد أو سرطان الكبد، ويتسبب بوفاة مئات الآلاف حول العالم سنويًا، ما يجعل أي تقدم نحو علاج جذري له محط اهتمام واسع في الأوساط الطبية والعلمية.علماء روس يتوصلون لطريقة إنشاء نظائر اصطناعية للبروتينات البشرية
https://sarabic.ae/20260614/علماء-يكشفون-عن-اضطراب-خفي-يحرم-الملايين-من-فهم-مشاعرهم-1114336000.html
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علوم
علوم

علماء روس يطورون علاجا واعدا قد يقضي على فيروس التهاب الكبد نهائيا

08:58 GMT 16.06.2026
© Photo / unsplash/ Fusion Medical Animationفيروس إنفلونزا الطيور
فيروس إنفلونزا الطيور - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© Photo / unsplash/ Fusion Medical Animation
تابعنا عبر
أعلن علماء روس عن تطوير علاج مبتكر لالتهاب الكبد الفيروسي من النوع "ب"، قد يفتح الباب أمام القضاء الكامل على المرض بدلًا من الاكتفاء بالسيطرة عليه، في خطوة يصفها الباحثون بأنها قد تُحدث تحولًا جذريًا في أساليب علاج أحد أكثر الأمراض الفيروسية المزمنة انتشارًا في العالم.
ويعتمد العلاج الجديد على تقنية التعديل الجيني "سي أر أي بي أر/ سي أيه إس 9"، المعروفة باسم "المقصات الجينية"، والتي تسمح باستهداف المادة الوراثية للفيروس داخل الخلايا المصابة وتدميرها بدقة عالية، وتمكن الباحثون من تطوير نظام نقل مبتكر يعتمد على جسيمات نانوية قابلة للتحلل الحيوي، ما يضمن إيصال المركبات العلاجية مباشرة إلى خلايا الكبد المصابة.
وبحسب القائمين على المشروع، فإن الجسيمات النانوية تستطيع حمل مئات النسخ من المركبات المضادة للفيروس داخل الخلية الواحدة، وهو ما يتيح إزالة النسخ الفيروسية بشكل كامل تقريبًا، في حين يتحلل العلاج داخل الجسم خلال فترة قصيرة، ما يقلل احتمالات الآثار الجانبية والمضاعفات المناعية.
اكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
مجتمع
علماء يكشفون عن اضطراب خفي يحرم الملايين من فهم مشاعرهم
14 يونيو, 12:33 GMT
ويؤكد العلماء أن العلاجات المتوافرة حاليًا لالتهاب الكبد "ب" تركز على كبح تكاثر الفيروس وتتطلب في كثير من الحالات متابعة طويلة الأمد، بينما يهدف النهج الروسي الجديد إلى استئصال المادة الوراثية للفيروس من الخلايا المصابة، ما قد يمنح المرضى فرصة للشفاء الكامل ومنع عودة المرض مستقبلاً.
وأظهرت الاختبارات المخبرية ومرحلة الدراسات ما قبل السريرية نتائج مشجعة، حيث نجح النظام العلاجي في استهداف الخلايا المصابة بكفاءة مرتفعة، فيما يعمل الباحثون حاليًا على استكمال المراحل اللازمة تمهيدًا للانتقال إلى التجارب السريرية على البشر خلال السنوات المقبلة.
ويرى خبراء أن نجاح هذه التقنية لن يقتصر على علاج التهاب الكبد الفيروسي فقط، بل قد يفتح المجال أمام استخدام المنصة ذاتها في مكافحة أنواع مختلفة من الأمراض المزمنة والسرطانات، عبر توظيف تقنيات التعديل الجيني لاستهداف الخلايا المريضة بدقة غير مسبوقة.
ويُعد التهاب الكبد "ب" من أخطر الأمراض الفيروسية التي تصيب الكبد، إذ يؤدي في كثير من الحالات إلى تليف الكبد أو سرطان الكبد، ويتسبب بوفاة مئات الآلاف حول العالم سنويًا، ما يجعل أي تقدم نحو علاج جذري له محط اهتمام واسع في الأوساط الطبية والعلمية.
علماء روس يتوصلون لطريقة إنشاء نظائر اصطناعية للبروتينات البشرية
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