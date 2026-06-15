https://sarabic.ae/20260615/علماء-روس-يتوصلون-لطريقة-إنشاء-نظائر-اصطناعية-للبروتينات-البشرية-1114367751.html

علماء روس يتوصلون لطريقة إنشاء نظائر اصطناعية للبروتينات البشرية

علماء روس يتوصلون لطريقة إنشاء نظائر اصطناعية للبروتينات البشرية

سبوتنيك عربي

توصل علماء روس إلى طريقة جديدة تتيح إنشاء نظائر اصطناعية للبروتينات البشرية، في إنجاز علمي قد يفتح آفاقًا واسعة أمام تطوير الأدوية الحيوية وتقنيات التشخيص... 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T14:00+0000

2026-06-15T14:00+0000

2026-06-15T14:00+0000

مجتمع

علوم

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وأوضح الباحثون أن التقنية الجديدة تعتمد على تصميم وإنتاج بروتينات اصطناعية، تحاكي في بنيتها ووظائفها البروتينات الطبيعية الموجودة في جسم الإنسان، مع إمكانية تعديل خصائصها بما يتناسب مع الأهداف الطبية والعلمية المختلفة.وتشير النتائج إلى أن هذه المقاربة تسمح بالحصول على جزيئات مستقرة وفعالة، يمكن استخدامها في دراسة التفاعلات البيولوجية المعقدة وتطوير علاجات أكثر دقة.وأكد الفريق البحثي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الابتكار الجديد يوفر منصة واعدة لدراسة آليات عمل البروتينات داخل الخلايا البشرية، وفهم التغيرات التي تطرأ عليها في حالات المرض، بما في ذلك الأمراض التنكسية والعصبية وبعض أنواع السرطان. كما يمكن أن يسهم في تطوير نماذج مخبرية أكثر دقة لمحاكاة العمليات الحيوية داخل الجسم.ويرى الباحثون أن نتائج العمل تمثل خطوة مهمة في مجال الهندسة البروتينية والتكنولوجيا الحيوية، مع توقعات بأن تجد تطبيقات عملية في الصناعات الدوائية والطب التجديدي خلال السنوات المقبلة، بعد استكمال مراحل الاختبار والتطوير اللازمة.علماء يكشفون عن اضطراب خفي يحرم الملايين من فهم مشاعرهم

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علوم