علماء روس يتوصلون لطريقة إنشاء نظائر اصطناعية للبروتينات البشرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
منظومة الدعم النقدي في مصر.. هل يربح المواطن أم يخسر مع التغيير الجديد؟
08:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتوقع اتفاقا قريبا مع إيران.. وطهران تقول إن مذكرة التفاهم تركز على إنهاء الحرب دون التطرق إلى الملف النووي
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:03 GMT
30 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:33 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
16:16 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران أصرت على المفاوضات ووصلت لما تريد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260615/علماء-روس-يتوصلون-لطريقة-إنشاء-نظائر-اصطناعية-للبروتينات-البشرية-1114367751.html
علماء روس يتوصلون لطريقة إنشاء نظائر اصطناعية للبروتينات البشرية
علماء روس يتوصلون لطريقة إنشاء نظائر اصطناعية للبروتينات البشرية
سبوتنيك عربي
توصل علماء روس إلى طريقة جديدة تتيح إنشاء نظائر اصطناعية للبروتينات البشرية، في إنجاز علمي قد يفتح آفاقًا واسعة أمام تطوير الأدوية الحيوية وتقنيات التشخيص... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T14:00+0000
2026-06-15T14:00+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/04/1085731306_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_25c964d633190b9a44756eee60870bdc.jpg
وأوضح الباحثون أن التقنية الجديدة تعتمد على تصميم وإنتاج بروتينات اصطناعية، تحاكي في بنيتها ووظائفها البروتينات الطبيعية الموجودة في جسم الإنسان، مع إمكانية تعديل خصائصها بما يتناسب مع الأهداف الطبية والعلمية المختلفة.وتشير النتائج إلى أن هذه المقاربة تسمح بالحصول على جزيئات مستقرة وفعالة، يمكن استخدامها في دراسة التفاعلات البيولوجية المعقدة وتطوير علاجات أكثر دقة.وأكد الفريق البحثي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الابتكار الجديد يوفر منصة واعدة لدراسة آليات عمل البروتينات داخل الخلايا البشرية، وفهم التغيرات التي تطرأ عليها في حالات المرض، بما في ذلك الأمراض التنكسية والعصبية وبعض أنواع السرطان. كما يمكن أن يسهم في تطوير نماذج مخبرية أكثر دقة لمحاكاة العمليات الحيوية داخل الجسم.ويرى الباحثون أن نتائج العمل تمثل خطوة مهمة في مجال الهندسة البروتينية والتكنولوجيا الحيوية، مع توقعات بأن تجد تطبيقات عملية في الصناعات الدوائية والطب التجديدي خلال السنوات المقبلة، بعد استكمال مراحل الاختبار والتطوير اللازمة.علماء يكشفون عن اضطراب خفي يحرم الملايين من فهم مشاعرهم
https://sarabic.ae/20260613/باحثون-روس-يطورون-أداة--تساعد-في-تقييم-مدى-تركيز-الشخص-على-مهمة-ما-1114326009.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/04/1085731306_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_b5696d03220ee5b0ac18b8ec9ce0ffe4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

علماء روس يتوصلون لطريقة إنشاء نظائر اصطناعية للبروتينات البشرية

14:00 GMT 15.06.2026
© Sputnik . unsplash/National Cancer Instituteعلاج خلايا سرطان القولون والمستقيم البشرية بمثبط التوبويزوميراز ومثبط بروتين كيناز
علاج خلايا سرطان القولون والمستقيم البشرية بمثبط التوبويزوميراز ومثبط بروتين كيناز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
© Sputnik . unsplash/National Cancer Institute
تابعنا عبر
توصل علماء روس إلى طريقة جديدة تتيح إنشاء نظائر اصطناعية للبروتينات البشرية، في إنجاز علمي قد يفتح آفاقًا واسعة أمام تطوير الأدوية الحيوية وتقنيات التشخيص الحديثة، فضلًا عن تسريع الأبحاث المرتبطة بالأمراض الوراثية والمناعية.
وأوضح الباحثون أن التقنية الجديدة تعتمد على تصميم وإنتاج بروتينات اصطناعية، تحاكي في بنيتها ووظائفها البروتينات الطبيعية الموجودة في جسم الإنسان، مع إمكانية تعديل خصائصها بما يتناسب مع الأهداف الطبية والعلمية المختلفة.
وتشير النتائج إلى أن هذه المقاربة تسمح بالحصول على جزيئات مستقرة وفعالة، يمكن استخدامها في دراسة التفاعلات البيولوجية المعقدة وتطوير علاجات أكثر دقة.
الذكاء الاصطناعي...حهاز كمبيوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
مجتمع
باحثون روس يطورون أداة تساعد في تقييم مدى تركيز الشخص على مهمة ما
13 يونيو, 21:47 GMT
وبحسب العلماء، فإن إنتاج نظائر اصطناعية للبروتينات البشرية يساهم في تجاوز عدد من التحديات المرتبطة بالحصول على البروتينات الطبيعية وتنقيتها، كما يتيح إجراء اختبارات مخبرية أكثر أمانًا وكفاءة، الأمر الذي قد ينعكس إيجابًا على تطوير الأدوية الموجهة والعلاجات الشخصية.
وأكد الفريق البحثي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الابتكار الجديد يوفر منصة واعدة لدراسة آليات عمل البروتينات داخل الخلايا البشرية، وفهم التغيرات التي تطرأ عليها في حالات المرض، بما في ذلك الأمراض التنكسية والعصبية وبعض أنواع السرطان. كما يمكن أن يسهم في تطوير نماذج مخبرية أكثر دقة لمحاكاة العمليات الحيوية داخل الجسم.
ويرى الباحثون أن نتائج العمل تمثل خطوة مهمة في مجال الهندسة البروتينية والتكنولوجيا الحيوية، مع توقعات بأن تجد تطبيقات عملية في الصناعات الدوائية والطب التجديدي خلال السنوات المقبلة، بعد استكمال مراحل الاختبار والتطوير اللازمة.
علماء يكشفون عن اضطراب خفي يحرم الملايين من فهم مشاعرهم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала