https://sarabic.ae/20260617/الخارجية-الإيرانية-توقيع-مذكرة-تفاهم-مع-الولايات-المتحدة-فكرة-ما-زالت-قيد-الدراسة-1114448006.html

الخارجية الإيرانية: توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة فكرة ما زالت قيد الدراسة

الخارجية الإيرانية: توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة فكرة ما زالت قيد الدراسة

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، بأن توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة فكرة ما زالت قيد الدراسة. 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T18:10+0000

2026-06-17T18:10+0000

2026-06-17T18:10+0000

إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن بقائي، أنه "لم يطرأ أي تغيير حتى الآن على خطط إيران لعقد اجتماع جنيف".كما أوضح بشأن إمكانية توقيع رئيسي البلدين مذكرة تفاهم: "هذه الفكرة مطروحة للنقاش وما زالت قيد الدراسة".وأضاف إسماعيل بقائي: "ستتعاون إيران مع سلطنة عُمان لوضع آلية لإدارة شؤون مضيق هرمز، وفي حال دعت الحاجة سيتم التشاور وتبادل وجهات النظر مع دول أخرى في المنطقة".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

https://sarabic.ae/20260617/ترامب-إذا-تعاونت-إيران-ستكون-لديها-فرصة-للبقاء-1114446181.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الأخبار