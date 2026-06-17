https://sarabic.ae/20260617/الخارجية-الإيرانية-توقيع-مذكرة-تفاهم-مع-الولايات-المتحدة-فكرة-ما-زالت-قيد-الدراسة-1114448006.html
الخارجية الإيرانية: توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة فكرة ما زالت قيد الدراسة
الخارجية الإيرانية: توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة فكرة ما زالت قيد الدراسة
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، بأن توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة فكرة ما زالت قيد الدراسة. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T18:10+0000
2026-06-17T18:10+0000
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ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن بقائي، أنه "لم يطرأ أي تغيير حتى الآن على خطط إيران لعقد اجتماع جنيف".كما أوضح بشأن إمكانية توقيع رئيسي البلدين مذكرة تفاهم: "هذه الفكرة مطروحة للنقاش وما زالت قيد الدراسة".وأضاف إسماعيل بقائي: "ستتعاون إيران مع سلطنة عُمان لوضع آلية لإدارة شؤون مضيق هرمز، وفي حال دعت الحاجة سيتم التشاور وتبادل وجهات النظر مع دول أخرى في المنطقة".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260617/ترامب-إذا-تعاونت-إيران-ستكون-لديها-فرصة-للبقاء-1114446181.html
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إيران, العالم, الأخبار
الخارجية الإيرانية: توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة فكرة ما زالت قيد الدراسة
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، بأن توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة فكرة ما زالت قيد الدراسة.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن بقائي، أنه "لم يطرأ أي تغيير حتى الآن على خطط إيران لعقد اجتماع جنيف".
كما أوضح بشأن إمكانية توقيع رئيسي البلدين مذكرة تفاهم: "هذه الفكرة مطروحة للنقاش وما زالت قيد الدراسة".
وأضاف إسماعيل بقائي: "ستتعاون إيران مع سلطنة عُمان لوضع آلية لإدارة شؤون مضيق هرمز، وفي حال دعت الحاجة سيتم التشاور وتبادل وجهات النظر مع دول أخرى في المنطقة".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران
، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين
.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.