https://sarabic.ae/20260617/الخارجية-الروسية-أكثر-من-1100-أجنبي-حصلوا-على-تأشيرة-القيم-التقليدية-في-2025-1114421286.html
الخارجية الروسية: أكثر من 1100 أجنبي حصلوا على "تأشيرة القيم التقليدية" في 2025
الخارجية الروسية: أكثر من 1100 أجنبي حصلوا على "تأشيرة القيم التقليدية" في 2025
سبوتنيك عربي
أكد أليكسي كليموف، مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية الروسية، لوكالة ريا نوفوستي، بأن أكثر من 1100 أجنبي حصلوا على تأشيرات دخول إلى روسيا في عام 2025... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T07:17+0000
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وقال كليموف: "في عام 2025، أصدرت البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية 1112 تأشيرة وفقًا للفقرة 4 من مرسوم رئيس الاتحاد الروسي الصادر في 19 أغسطس 2024، رقم 702، بشأن تقديم الدعم الإنساني للأفراد الذين يشاركون القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية".وأشار إلى أن غالبية التأشيرات صدرت لمواطنين ألمان - 168 تأشيرة، يليهم مواطنون فرنسيون140 تأشيرة، ثم الولايات المتحدة في المركز الثالث 105 تأشيرات.وجاء الإيطاليون في المركز الرابع 100 تأشيرة بالضبط صدرت في عام 2025، واختتم الإستونيون المراكز الخمسة الأولى 63 تأشيرة، يليهم مواطنون لاتفيا 60 تأشيرة، ثم الكنديون 54 تأشيرة، ثم مواطنون ليتوانيون 46 تأشيرة، وأخيراً أستراليا في المركز الأخير 43 تأشيرة. الخارجية الروسية: اهتمام الأوروبيين بالرحلات السياحية والتجارية إلى روسيا لا يزال قائما
https://sarabic.ae/20250830/الخارجية-الروسية-توجيه-طلب-إلى-واشنطن-لرفع-القيود-المفروضة-على-عمل-القنصليات-في-أسرع-وقت-1104305217.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية: أكثر من 1100 أجنبي حصلوا على "تأشيرة القيم التقليدية" في 2025
أكد أليكسي كليموف، مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية الروسية، لوكالة ريا نوفوستي، بأن أكثر من 1100 أجنبي حصلوا على تأشيرات دخول إلى روسيا في عام 2025 لمشاركتهم القيم التقليدية، وكان ممثلو ألمانيا وفرنسا في طليعة هؤلاء.
وقال كليموف: "في عام 2025، أصدرت البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية 1112 تأشيرة وفقًا للفقرة 4 من مرسوم رئيس الاتحاد الروسي الصادر في 19 أغسطس 2024، رقم 702، بشأن تقديم الدعم الإنساني للأفراد الذين يشاركون القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية".
وأشار إلى أن غالبية التأشيرات صدرت لمواطنين ألمان - 168 تأشيرة، يليهم مواطنون فرنسيون140 تأشيرة، ثم الولايات المتحدة في المركز الثالث 105 تأشيرات.
وجاء الإيطاليون في المركز الرابع 100 تأشيرة بالضبط صدرت في عام 2025، واختتم الإستونيون المراكز الخمسة الأولى 63 تأشيرة، يليهم مواطنون لاتفيا 60 تأشيرة، ثم الكنديون 54 تأشيرة، ثم مواطنون ليتوانيون 46 تأشيرة، وأخيراً أستراليا في المركز الأخير 43 تأشيرة.