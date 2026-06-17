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بين بيروت والقاهرة
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نبض افريقيا
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الحدث من سبوتنيك
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الخارجية الروسية: أكثر من 1100 أجنبي حصلوا على "تأشيرة القيم التقليدية" في 2025
الخارجية الروسية: أكثر من 1100 أجنبي حصلوا على "تأشيرة القيم التقليدية" في 2025
سبوتنيك عربي
أكد أليكسي كليموف، مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية الروسية، لوكالة ريا نوفوستي، بأن أكثر من 1100 أجنبي حصلوا على تأشيرات دخول إلى روسيا في عام 2025... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T07:17+0000
2026-06-17T07:17+0000
روسيا
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وقال كليموف: "في عام 2025، أصدرت البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية 1112 تأشيرة وفقًا للفقرة 4 من مرسوم رئيس الاتحاد الروسي الصادر في 19 أغسطس 2024، رقم 702، بشأن تقديم الدعم الإنساني للأفراد الذين يشاركون القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية".وأشار إلى أن غالبية التأشيرات صدرت لمواطنين ألمان - 168 تأشيرة، يليهم مواطنون فرنسيون140 تأشيرة، ثم الولايات المتحدة في المركز الثالث 105 تأشيرات.وجاء الإيطاليون في المركز الرابع 100 تأشيرة بالضبط صدرت في عام 2025، واختتم الإستونيون المراكز الخمسة الأولى 63 تأشيرة، يليهم مواطنون لاتفيا 60 تأشيرة، ثم الكنديون 54 تأشيرة، ثم مواطنون ليتوانيون 46 تأشيرة، وأخيراً أستراليا في المركز الأخير 43 تأشيرة. الخارجية الروسية: اهتمام الأوروبيين بالرحلات السياحية والتجارية إلى روسيا لا يزال قائما
https://sarabic.ae/20250830/الخارجية-الروسية-توجيه-طلب-إلى-واشنطن-لرفع-القيود-المفروضة-على-عمل-القنصليات-في-أسرع-وقت-1104305217.html
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روسيا, العالم

الخارجية الروسية: أكثر من 1100 أجنبي حصلوا على "تأشيرة القيم التقليدية" في 2025

07:17 GMT 17.06.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أكد أليكسي كليموف، مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية الروسية، لوكالة ريا نوفوستي، بأن أكثر من 1100 أجنبي حصلوا على تأشيرات دخول إلى روسيا في عام 2025 لمشاركتهم القيم التقليدية، وكان ممثلو ألمانيا وفرنسا في طليعة هؤلاء.
وقال كليموف: "في عام 2025، أصدرت البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية 1112 تأشيرة وفقًا للفقرة 4 من مرسوم رئيس الاتحاد الروسي الصادر في 19 أغسطس 2024، رقم 702، بشأن تقديم الدعم الإنساني للأفراد الذين يشاركون القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية".
وأشار إلى أن غالبية التأشيرات صدرت لمواطنين ألمان - 168 تأشيرة، يليهم مواطنون فرنسيون140 تأشيرة، ثم الولايات المتحدة في المركز الثالث 105 تأشيرات.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
الخارجية الروسية: توجيه طلب إلى واشنطن لرفع القيود المفروضة على عمل القنصليات في أسرع وقت
30 أغسطس 2025, 04:37 GMT
وجاء الإيطاليون في المركز الرابع 100 تأشيرة بالضبط صدرت في عام 2025، واختتم الإستونيون المراكز الخمسة الأولى 63 تأشيرة، يليهم مواطنون لاتفيا 60 تأشيرة، ثم الكنديون 54 تأشيرة، ثم مواطنون ليتوانيون 46 تأشيرة، وأخيراً أستراليا في المركز الأخير 43 تأشيرة.
الخارجية الروسية: اهتمام الأوروبيين بالرحلات السياحية والتجارية إلى روسيا لا يزال قائما
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