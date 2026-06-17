https://sarabic.ae/20260617/باحثون-روس-يطورون-أداة-جديدة-لتحسين-علاج-ارتفاع-ضغط-الدم-لدى-الأطفال-1114447047.html

باحثون روس يطورون أداة جديدة لتحسين علاج ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال

باحثون روس يطورون أداة جديدة لتحسين علاج ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال

سبوتنيك عربي

ابتكر باحثون من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا نموذجًا للتعلم الآلي من شأنه أن يجعل علاج ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال أكثر دقة وفعالية، حيث يحلل النظام الجديد... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T18:01+0000

2026-06-17T18:01+0000

2026-06-17T18:02+0000

مجتمع

علوم

ذكاء اصطناعي

روسيا

أخبار الأبحاث العلمية

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قادت المشروع أناستاسيا أدامسون، طالبة الماجستير والطبيبة في المعهد، والتي جمعت بين تدريبها الأكاديمي وخبرتها الطبية التي تمتد لتسع سنوات، حيث أمضت ثلاث سنوات في العمل في قسم أمراض القلب للأطفال، ما ساهم في توجيه البحث نحو التطبيق العملي. يعمل النموذج حاليًا مع العلاج الأحادي، أي أنه يُقيّم خيارات العلاج بدواء واحد بدلًا من العلاجات المركبة، كما أنه لا يحسب الجرعة بعد، لكن المطورين يؤكدون أنه قادر على توجيه الأطباء نحو اختيار العلاج الأنسب كخط أول. ووفقًا للمطورين، من المتوقع أن يصل عدد المرضى في قاعدة البيانات إلى 500 مريض بحلول نهاية عام 2026، كما يُخطط الفريق لإضافة مراقبة ضغط الدم اليومية، ما قد يجعل النظام أكثر دقة في تقييم الاستجابة طويلة الأمد. يُمثل تطويرهذا النموذج خطوة مهمة نحو طب الأطفال المُخصّص. فمن خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي والخبرة السريرية، يُمكن للنموذج الجديد أن يُساعد الأطباء على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر فعالية في علاج ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال، بحسب ما جاء في "بوابة روسيا العلمية".سر صيني جديد... كيف يحل الألماس إحدى أكبر مشكلات الذكاء الاصطناعي؟

https://sarabic.ae/20260205/نصائح-من-الخبراء-لشرب-القهوة-بأمان-إذا-كنت-تعاني-من-ارتفاع-ضغط-الدم-1110037349.html

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علوم, ذكاء اصطناعي, روسيا, أخبار الأبحاث العلمية