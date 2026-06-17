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باحثون روس يطورون أداة جديدة لتحسين علاج ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال
باحثون روس يطورون أداة جديدة لتحسين علاج ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال
سبوتنيك عربي
ابتكر باحثون من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا نموذجًا للتعلم الآلي من شأنه أن يجعل علاج ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال أكثر دقة وفعالية، حيث يحلل النظام الجديد... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T18:01+0000
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مجتمع
علوم
ذكاء اصطناعي
روسيا
أخبار الأبحاث العلمية
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قادت المشروع أناستاسيا أدامسون، طالبة الماجستير والطبيبة في المعهد، والتي جمعت بين تدريبها الأكاديمي وخبرتها الطبية التي تمتد لتسع سنوات، حيث أمضت ثلاث سنوات في العمل في قسم أمراض القلب للأطفال، ما ساهم في توجيه البحث نحو التطبيق العملي. يعمل النموذج حاليًا مع العلاج الأحادي، أي أنه يُقيّم خيارات العلاج بدواء واحد بدلًا من العلاجات المركبة، كما أنه لا يحسب الجرعة بعد، لكن المطورين يؤكدون أنه قادر على توجيه الأطباء نحو اختيار العلاج الأنسب كخط أول. ووفقًا للمطورين، من المتوقع أن يصل عدد المرضى في قاعدة البيانات إلى 500 مريض بحلول نهاية عام 2026، كما يُخطط الفريق لإضافة مراقبة ضغط الدم اليومية، ما قد يجعل النظام أكثر دقة في تقييم الاستجابة طويلة الأمد. يُمثل تطويرهذا النموذج خطوة مهمة نحو طب الأطفال المُخصّص. فمن خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي والخبرة السريرية، يُمكن للنموذج الجديد أن يُساعد الأطباء على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر فعالية في علاج ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال، بحسب ما جاء في "بوابة روسيا العلمية".سر صيني جديد... كيف يحل الألماس إحدى أكبر مشكلات الذكاء الاصطناعي؟
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علوم, ذكاء اصطناعي, روسيا, أخبار الأبحاث العلمية
علوم, ذكاء اصطناعي, روسيا, أخبار الأبحاث العلمية
باحثون روس يطورون أداة جديدة لتحسين علاج ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال
18:01 GMT 17.06.2026 (تم التحديث: 18:02 GMT 17.06.2026)
ابتكر باحثون من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا نموذجًا للتعلم الآلي من شأنه أن يجعل علاج ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال أكثر دقة وفعالية، حيث يحلل النظام الجديد بيانات طبية شاملة لمساعدة الأطباء الذين يعالجون الأطفال المصابين بارتفاع ضغط الدم على اختيار العلاج الأنسب في وقت مبكر.
قادت المشروع أناستاسيا أدامسون، طالبة الماجستير والطبيبة في المعهد، والتي جمعت بين تدريبها الأكاديمي وخبرتها الطبية التي تمتد لتسع سنوات، حيث أمضت ثلاث سنوات في العمل في قسم أمراض القلب للأطفال، ما ساهم في توجيه البحث نحو التطبيق العملي.
لبناء النموذج، قام الفريق بمعالجة السجلات الطبية لـ 272 مريضًا يدويًا، واستخدم الباحثون 154 معيارًا، تشمل الأعراض، والتاريخ الطبي، ونتائج تخطيط كهربية القلب، وبيانات تخطيط صدى القلب، ومراقبة ضغط الدم المتنقلة، ونتائج التصوير بالموجات فوق الصوتية.
يعمل النموذج حاليًا مع العلاج الأحادي، أي أنه يُقيّم خيارات العلاج بدواء واحد بدلًا من العلاجات المركبة، كما أنه لا يحسب الجرعة بعد، لكن المطورين يؤكدون أنه قادر على توجيه الأطباء نحو اختيار العلاج الأنسب كخط أول.
يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية لأن علاج ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال غالبًا ما يستغرق وقتًا، وقد يؤدي التأخير إلى زيادة خطر حدوث مضاعفات. إن وجود أداة تُساعد في تحديد العلاج الفعال مبكرًا من شأنه أن يُقلل من حالة عدم اليقين لدى العائلات ويُحسّن جودة الرعاية.
ووفقًا للمطورين، من المتوقع أن يصل عدد المرضى في قاعدة البيانات إلى 500 مريض بحلول نهاية عام 2026، كما يُخطط الفريق لإضافة مراقبة ضغط الدم اليومية، ما قد يجعل النظام أكثر دقة في تقييم الاستجابة طويلة الأمد.
يُمثل تطويرهذا النموذج خطوة مهمة نحو طب الأطفال المُخصّص. فمن خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي والخبرة السريرية، يُمكن للنموذج الجديد أن يُساعد الأطباء على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر فعالية في علاج ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال، بحسب ما جاء في "بوابة روسيا العلمية
".