https://sarabic.ae/20260616/سر-صيني-جديد-كيف-يحل-الألماس-إحدى-أكبر-مشكلات-الذكاء-الاصطناعي؟-1114401563.html

سر صيني جديد... كيف يحل الألماس إحدى أكبر مشكلات الذكاء الاصطناعي؟

سر صيني جديد... كيف يحل الألماس إحدى أكبر مشكلات الذكاء الاصطناعي؟

سبوتنيك عربي

تقود الصين ثورة في إنتاج الألماس الصناعي فائق الكبر، الحل الثوري لتحدي الحرارة في رقائق الذكاء الاصطناعي. فمن مختبرات "هاربين" إلى مصانع "خنان"، تستفيد بكين من... 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T15:01+0000

2026-06-16T15:01+0000

2026-06-16T15:01+0000

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الحرارة... التحدي الأكبر للذكاء الاصطناعيمع دخول سباق الذكاء الاصطناعي حقبة جديدة تعرف بـ "عصر القوة الحاسوبية"، تبرز الصين كلاعب رائد في إنتاج الألماس الصناعي فائق الكبر، الذي يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه حاسم لتبديد الحرارة الناتجة عن أشباه الموصلات.إشارة من "إنفيديا"في يناير/كانون الثاني، وخلال زيارة لبكين، التقى جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، مع تشو يانهوي، مؤسس شركة "تشاويينغ دياموند تكنولوجي"، المتخصصة في مواد تطبيقات تقنية الألماس. وفي وقت سابق من الشهر نفسه، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (سي إي إس)، أعلنت "إنفيديا" عن مرحلة جديدة في تطور أجهزة الحوسبة، مشيرة إلى أنها ستتخلى تدريجيًا عن أساليب التبريد التقليدية لصالح معالجاتها الرسومية من الجيل التالي. وبدلاً من ذلك، تتجه الشركة نحو نظام إدارة حراري يعتمد على مواد مركبة من الألماس والنحاس مع التبريد السائل، استجابة للاحتياجات المتزايدة للطاقة والمياه في أنظمة الذكاء الاصطناعي.من المليمترات إلى 8 بوصاتبينما لا يتجاوز حجم الألماس الصناعي التقليدي بضعة مليمترات، نجح الباحثون الصينيون في زيادة حجم البلورات بشكل كبير - أولاً إلى 6 بوصات (15.2 سم)، ومؤخرًا إلى 8 بوصات.هذه الشركة العملاقة الراسخة، التي لديها أيضًا حصة في شركة "تشاويينغ دياموند تكنولوجي"، تنتج الآن موزعات حرارية من الألماس بقطر 8 بوصات (نحو 20.3 سم) - وهو حجم أصغر قليلاً من كرة السلة القياسية (24 سم).نظام بيئي صيني متكاملصُممت هذه الموزعات الحرارية لتوضع مباشرة فوق أكثر المناطق حرارة في الرقاقة، لتعمل كطبقة حرارية أساسية. وبالنسبة لمعالجات الذكاء الاصطناعي التي تحشر مليارات الترانزستورات في مساحات متضاربة بشكل متزايد، أصبحت إدارة الحرارة الفعالة أمراً لا غنى عنه.هذا الإنجاز يعكس تعاونًا واسعًا عبر الخبرات البحثية والتصنيعية في الصين، مما أوجد نظامًا بيئيًا محليًا نادرًا يمتد من المعدات والمواد إلى التصنيع والنشر.فبينما قدمت جامعة هاربين للتكنولوجيا الكثير من التكنولوجيا الأساسية، من خلال تحسين تقنيات نمو "MPCVD"، وزيادة حجم البلورات، عالج فريق هندسي من مجموعة "سينوماك" أحد أكثر التحديات "Persist" في الصناعة: انحناء الرقائق.تحسن بنسبة 10% في الأداءتواجه صناعة الذكاء الاصطناعي تحديات حرارية تتصاعد بسرعة مع ارتفاع استهلاك الطاقة عبر المعجلات من الجيل التالي ومجموعات الحوسبة عالية الكثافة بشكل متزايد.ومع انتقال تقنيات التبريد القائمة على الألماس من المختبر نحو النشر التجاري، تشمل التطبيقات المحتملة الأخرى: خوادم الذكاء الاصطناعي، وتغليف الشرائح الصغيرة (chiplet)، وإلكترونيات نيتريد الغاليوم، ومجموعات الحوسبة عالية الكثافة.وكان معهد "هاربين" للتكنولوجيا، أقام حفل زفافه الجماعي الحادي عشر لطلاب الدكتوراه في 31 مايو/أيار، قُدِّم لكل زوج من الأزواج الـ 187 خاتم ألماس عيار قيراط واحد، تم إنتاج الألماس في مختبر المعهد. طُوِّرت هذه الأحجار الكريمة على يد تشو جياكي وفريقه من كلية علوم الفضاء في معهد "هاربين" للتكنولوجيا باستخدام تقنية قادرة نظريًا على إنتاج ألماس أحادي البلورة عالي النقاء بأي شكل وحجم، بدءًا من مجوهرات الزفاف وصولًا إلى رقاقة بحجم كرة السلة.وتُعرف هذه العملية باسم الترسيب الكيميائي للبخار بالبلازما الميكروية (MPCVD)، وهي تنتج ذرات الكربون في بيئة فائقة النظافة، وتُرسبها طبقة تلو الأخرى على بلورة ألماس أولية.علماء روس يتوصلون لطريقة إنشاء نظائر اصطناعية للبروتينات البشريةباحثون روس يطورون أداة تساعد في تقييم مدى تركيز الشخص على مهمة ما

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