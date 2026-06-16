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سر صيني جديد... كيف يحل الألماس إحدى أكبر مشكلات الذكاء الاصطناعي؟
سر صيني جديد... كيف يحل الألماس إحدى أكبر مشكلات الذكاء الاصطناعي؟
سبوتنيك عربي
تقود الصين ثورة في إنتاج الألماس الصناعي فائق الكبر، الحل الثوري لتحدي الحرارة في رقائق الذكاء الاصطناعي. فمن مختبرات "هاربين" إلى مصانع "خنان"، تستفيد بكين من... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T15:01+0000
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الحرارة... التحدي الأكبر للذكاء الاصطناعيمع دخول سباق الذكاء الاصطناعي حقبة جديدة تعرف بـ "عصر القوة الحاسوبية"، تبرز الصين كلاعب رائد في إنتاج الألماس الصناعي فائق الكبر، الذي يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه حاسم لتبديد الحرارة الناتجة عن أشباه الموصلات.إشارة من "إنفيديا"في يناير/كانون الثاني، وخلال زيارة لبكين، التقى جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، مع تشو يانهوي، مؤسس شركة "تشاويينغ دياموند تكنولوجي"، المتخصصة في مواد تطبيقات تقنية الألماس. وفي وقت سابق من الشهر نفسه، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (سي إي إس)، أعلنت "إنفيديا" عن مرحلة جديدة في تطور أجهزة الحوسبة، مشيرة إلى أنها ستتخلى تدريجيًا عن أساليب التبريد التقليدية لصالح معالجاتها الرسومية من الجيل التالي. وبدلاً من ذلك، تتجه الشركة نحو نظام إدارة حراري يعتمد على مواد مركبة من الألماس والنحاس مع التبريد السائل، استجابة للاحتياجات المتزايدة للطاقة والمياه في أنظمة الذكاء الاصطناعي.من المليمترات إلى 8 بوصاتبينما لا يتجاوز حجم الألماس الصناعي التقليدي بضعة مليمترات، نجح الباحثون الصينيون في زيادة حجم البلورات بشكل كبير - أولاً إلى 6 بوصات (15.2 سم)، ومؤخرًا إلى 8 بوصات.هذه الشركة العملاقة الراسخة، التي لديها أيضًا حصة في شركة "تشاويينغ دياموند تكنولوجي"، تنتج الآن موزعات حرارية من الألماس بقطر 8 بوصات (نحو 20.3 سم) - وهو حجم أصغر قليلاً من كرة السلة القياسية (24 سم).نظام بيئي صيني متكاملصُممت هذه الموزعات الحرارية لتوضع مباشرة فوق أكثر المناطق حرارة في الرقاقة، لتعمل كطبقة حرارية أساسية. وبالنسبة لمعالجات الذكاء الاصطناعي التي تحشر مليارات الترانزستورات في مساحات متضاربة بشكل متزايد، أصبحت إدارة الحرارة الفعالة أمراً لا غنى عنه.هذا الإنجاز يعكس تعاونًا واسعًا عبر الخبرات البحثية والتصنيعية في الصين، مما أوجد نظامًا بيئيًا محليًا نادرًا يمتد من المعدات والمواد إلى التصنيع والنشر.فبينما قدمت جامعة هاربين للتكنولوجيا الكثير من التكنولوجيا الأساسية، من خلال تحسين تقنيات نمو "MPCVD"، وزيادة حجم البلورات، عالج فريق هندسي من مجموعة "سينوماك" أحد أكثر التحديات "Persist" في الصناعة: انحناء الرقائق.تحسن بنسبة 10% في الأداءتواجه صناعة الذكاء الاصطناعي تحديات حرارية تتصاعد بسرعة مع ارتفاع استهلاك الطاقة عبر المعجلات من الجيل التالي ومجموعات الحوسبة عالية الكثافة بشكل متزايد.ومع انتقال تقنيات التبريد القائمة على الألماس من المختبر نحو النشر التجاري، تشمل التطبيقات المحتملة الأخرى: خوادم الذكاء الاصطناعي، وتغليف الشرائح الصغيرة (chiplet)، وإلكترونيات نيتريد الغاليوم، ومجموعات الحوسبة عالية الكثافة.وكان معهد "هاربين" للتكنولوجيا، أقام حفل زفافه الجماعي الحادي عشر لطلاب الدكتوراه في 31 مايو/أيار، قُدِّم لكل زوج من الأزواج الـ 187 خاتم ألماس عيار قيراط واحد، تم إنتاج الألماس في مختبر المعهد. طُوِّرت هذه الأحجار الكريمة على يد تشو جياكي وفريقه من كلية علوم الفضاء في معهد "هاربين" للتكنولوجيا باستخدام تقنية قادرة نظريًا على إنتاج ألماس أحادي البلورة عالي النقاء بأي شكل وحجم، بدءًا من مجوهرات الزفاف وصولًا إلى رقاقة بحجم كرة السلة.وتُعرف هذه العملية باسم الترسيب الكيميائي للبخار بالبلازما الميكروية (MPCVD)، وهي تنتج ذرات الكربون في بيئة فائقة النظافة، وتُرسبها طبقة تلو الأخرى على بلورة ألماس أولية.علماء روس يتوصلون لطريقة إنشاء نظائر اصطناعية للبروتينات البشريةباحثون روس يطورون أداة تساعد في تقييم مدى تركيز الشخص على مهمة ما
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سر صيني جديد... كيف يحل الألماس إحدى أكبر مشكلات الذكاء الاصطناعي؟

15:01 GMT 16.06.2026
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تقود الصين ثورة في إنتاج الألماس الصناعي فائق الكبر، الحل الثوري لتحدي الحرارة في رقائق الذكاء الاصطناعي. فمن مختبرات "هاربين" إلى مصانع "خنان"، تستفيد بكين من قدرة الألماس على تبديد الحرارة بكفاءة تفوق النحاس بـ5 مرات، في خطوة قد تمنحها ميزة غير متوقعة في سباق الحوسبة المتقدم.

الحرارة... التحدي الأكبر للذكاء الاصطناعي

مع دخول سباق الذكاء الاصطناعي حقبة جديدة تعرف بـ "عصر القوة الحاسوبية"، تبرز الصين كلاعب رائد في إنتاج الألماس الصناعي فائق الكبر، الذي يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه حاسم لتبديد الحرارة الناتجة عن أشباه الموصلات.

فمع تزايد تعقيد الرقائق وتكدس المليارات من الترانزستورات في مساحات أصغر، أصبحت إدارة الحرارة تحديًا فيزيائيًا أساسيًا يحد من أداء المعالجات. وهنا تكمن قيمة الألماس: فبينما يصل الحد الأقصى للتوصيل الحراري للنحاس إلى نحو 400 واط لكل متر-كلفن، يمكن للألماس أن يتجاوز 2000 واط/م.ك - أي أكثر بـ5 مرات.

تُظهر الصورة عمليات تجميع واختبار الروبوتات الشبيهة بالبشر في مدينة بكين، وذلك ضمن إطلاق أول منصة اختبار تجريبية للروبوتات تابعة لمركز بكين للابتكار في مجال الروبوتات البشرية (X-Humanoid) في العاصمة الصينية في مقاطعة ييتشوانغ الاقتصادية والتكنولوجية للتنمية في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
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إشارة من "إنفيديا"

في يناير/كانون الثاني، وخلال زيارة لبكين، التقى جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، مع تشو يانهوي، مؤسس شركة "تشاويينغ دياموند تكنولوجي"، المتخصصة في مواد تطبيقات تقنية الألماس.
وفي وقت سابق من الشهر نفسه، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (سي إي إس)، أعلنت "إنفيديا" عن مرحلة جديدة في تطور أجهزة الحوسبة، مشيرة إلى أنها ستتخلى تدريجيًا عن أساليب التبريد التقليدية لصالح معالجاتها الرسومية من الجيل التالي. وبدلاً من ذلك، تتجه الشركة نحو نظام إدارة حراري يعتمد على مواد مركبة من الألماس والنحاس مع التبريد السائل، استجابة للاحتياجات المتزايدة للطاقة والمياه في أنظمة الذكاء الاصطناعي.
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من المليمترات إلى 8 بوصات

بينما لا يتجاوز حجم الألماس الصناعي التقليدي بضعة مليمترات، نجح الباحثون الصينيون في زيادة حجم البلورات بشكل كبير - أولاً إلى 6 بوصات (15.2 سم)، ومؤخرًا إلى 8 بوصات.

وفي 28 فبراير/شباط، بدأت أول منشأة تصنيع تجارية واسعة النطاق في الصين لمواد إدارة الحرارة من الألماس فائق الكبر عملياتها في هوانغه وايرل ويند في تشانغ، وهي مدينة على مستوى مقاطعة في إقليم خنان وسط الصين.

هذه الشركة العملاقة الراسخة، التي لديها أيضًا حصة في شركة "تشاويينغ دياموند تكنولوجي"، تنتج الآن موزعات حرارية من الألماس بقطر 8 بوصات (نحو 20.3 سم) - وهو حجم أصغر قليلاً من كرة السلة القياسية (24 سم).
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نظام بيئي صيني متكامل

صُممت هذه الموزعات الحرارية لتوضع مباشرة فوق أكثر المناطق حرارة في الرقاقة، لتعمل كطبقة حرارية أساسية. وبالنسبة لمعالجات الذكاء الاصطناعي التي تحشر مليارات الترانزستورات في مساحات متضاربة بشكل متزايد، أصبحت إدارة الحرارة الفعالة أمراً لا غنى عنه.
هذا الإنجاز يعكس تعاونًا واسعًا عبر الخبرات البحثية والتصنيعية في الصين، مما أوجد نظامًا بيئيًا محليًا نادرًا يمتد من المعدات والمواد إلى التصنيع والنشر.
فبينما قدمت جامعة هاربين للتكنولوجيا الكثير من التكنولوجيا الأساسية، من خلال تحسين تقنيات نمو "MPCVD"، وزيادة حجم البلورات، عالج فريق هندسي من مجموعة "سينوماك" أحد أكثر التحديات "Persist" في الصناعة: انحناء الرقائق.
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تحسن بنسبة 10% في الأداء

تواجه صناعة الذكاء الاصطناعي تحديات حرارية تتصاعد بسرعة مع ارتفاع استهلاك الطاقة عبر المعجلات من الجيل التالي ومجموعات الحوسبة عالية الكثافة بشكل متزايد.

ووفقاً للمقال الذي نشر في صحيفة "ساينس آند تكنولوجي ديلي"، فإن الموزعات الحرارية النحاسية التقليدية تقترب من حدودها الفيزيائية. أما موزعات الحرارة الألماسية، فتوفر أيضا خصائص تمدد حراري تتطابق بشكل وثيق مع نيتريد الغاليوم (GaN) وكربيد السيليكون (SiC)، مما يقلل من الإجهاد الميكانيكي ويحسن الموثوقية.

ومع انتقال تقنيات التبريد القائمة على الألماس من المختبر نحو النشر التجاري، تشمل التطبيقات المحتملة الأخرى: خوادم الذكاء الاصطناعي، وتغليف الشرائح الصغيرة (chiplet)، وإلكترونيات نيتريد الغاليوم، ومجموعات الحوسبة عالية الكثافة.

ويمكن للتكنولوجيا وحدها تحقيق تحسن بنسبة 10% تقريباً في أداء الحوسبة - وهو رقم قد يبدو صغيراً، لكنه في عالم الذكاء الاصطناعي حيث تتنافس الشركات على كل جزء من المئة من الكفاءة، يعد إنجازًا هائلًا.

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وكان معهد "هاربين" للتكنولوجيا، أقام حفل زفافه الجماعي الحادي عشر لطلاب الدكتوراه في 31 مايو/أيار، قُدِّم لكل زوج من الأزواج الـ 187 خاتم ألماس عيار قيراط واحد، تم إنتاج الألماس في مختبر المعهد.
طُوِّرت هذه الأحجار الكريمة على يد تشو جياكي وفريقه من كلية علوم الفضاء في معهد "هاربين" للتكنولوجيا باستخدام تقنية قادرة نظريًا على إنتاج ألماس أحادي البلورة عالي النقاء بأي شكل وحجم، بدءًا من مجوهرات الزفاف وصولًا إلى رقاقة بحجم كرة السلة.
وتُعرف هذه العملية باسم الترسيب الكيميائي للبخار بالبلازما الميكروية (MPCVD)، وهي تنتج ذرات الكربون في بيئة فائقة النظافة، وتُرسبها طبقة تلو الأخرى على بلورة ألماس أولية.
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