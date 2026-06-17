https://sarabic.ae/20260617/تسنيم-عن-مصدر-إيراني-النص-المنسوب-لـبلومبرغ-بشأن-مذكرة-التفاهم-غير-دقيق--1114426064.html
"تسنيم" عن مصدر إيراني: النص المنسوب لـ"بلومبرغ" بشأن مذكرة التفاهم غير دقيق
"تسنيم" عن مصدر إيراني: النص المنسوب لـ"بلومبرغ" بشأن مذكرة التفاهم غير دقيق
سبوتنيك عربي
أكد مصدر مطلع ومقرب من فريق التفاوض أن النص المتداول والمنسوب إلى وكالة "بلومبرغ" باعتباره النص الكامل لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة (تفاهم إسلام... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T09:27+0000
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وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن مذكرة التفاهم تتكون، وفق ما أُعلن سابقًا، من 14 بندًا، وقد طُرحت موضوعاتها مرارًا في وسائل الإعلام، إلا أن التفاصيل التي أوردتها "بلومبرغ" بشأن كل بند تتسم بنواقص ملحوظة في عدد من الجوانب.وأضاف أن البند الأول، وكذلك البند المتعلق بمضيق هرمز كما ورد في تقرير "بلومبرغ"، يفتقران إلى الدقة، مشيرًا إلى غياب بعض المصطلحات والمفاهيم الأساسية المهمة.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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أخبار إيران, باكستان, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, باكستان, الولايات المتحدة الأمريكية
"تسنيم" عن مصدر إيراني: النص المنسوب لـ"بلومبرغ" بشأن مذكرة التفاهم غير دقيق
09:27 GMT 17.06.2026 (تم التحديث: 09:33 GMT 17.06.2026)
أكد مصدر مطلع ومقرب من فريق التفاوض أن النص المتداول والمنسوب إلى وكالة "بلومبرغ" باعتباره النص الكامل لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة (تفاهم إسلام آباد) غير دقيق ويحتوي على عدد من أوجه القصور.
وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة
"تسنيم" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن مذكرة التفاهم تتكون، وفق ما أُعلن سابقًا، من 14 بندًا، وقد طُرحت موضوعاتها مرارًا في وسائل الإعلام، إلا أن التفاصيل التي أوردتها "بلومبرغ" بشأن كل بند تتسم بنواقص ملحوظة في عدد من الجوانب.
وأضاف أن البند الأول، وكذلك البند المتعلق بمضيق هرمز كما ورد في تقرير "بلومبرغ"، يفتقران إلى الدقة، مشيرًا إلى غياب بعض المصطلحات والمفاهيم الأساسية المهمة.
كما أكد المصدر أن نص مذكرة التفاهم لن يُنشر بعد توقيعه، يوم الجمعة، وذلك وفقًا لاتفاق الطرفين.
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران
، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين
.
واندلعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.