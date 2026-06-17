https://sarabic.ae/20260617/خبراء-يوضحون-أهمية-قمة-روسيا--آسيان-في-قازان-1114437466.html
خبراء يوضحون أهمية قمة "روسيا – آسيان" في قازان
خبراء يوضحون أهمية قمة "روسيا – آسيان" في قازان
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T13:18+0000
2026-06-17T13:18+0000
2026-06-17T13:18+0000
راديو
بلا قيود
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خبراء يوضحون أهمية قمة "روسيا – آسيان" في قازان
سبوتنيك عربي
خبراء يوضحون أهمية قمة "روسيا – آسيان" في قازان
بوتين يشارك في قمة "روسيا – آسيان" في مدينة قازان. حول هذا الموضوع، قال الأستاذ في معهد العلاقات الدولية في جامعة قازان الفيدرالية، الدكتور خالد غمدان:بدوره، قال مدير مركز "آسيا" للبحوث والترجمة، الدكتور أحمد مصطفى:تركيا تبدي استعدادها للوساطة في التسوية الأوكرانية. وهو ما قال عمه المحلل السياسي، الأستاذ طه عودة أوغلو:للمرة الأولى منذ عقد.. أعداد اللاجئين عالمياً تراجعت عام 2025. بهذا الصدد، قال محامي اللاجئين في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، الأستاذ أشرف ميلاد:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبراء يوضحون أهمية قمة "روسيا – آسيان" في قازان
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
بوتين يشارك في قمة "روسيا – آسيان" في مدينة قازان. حول هذا الموضوع، قال الأستاذ في معهد العلاقات الدولية في جامعة قازان الفيدرالية، الدكتور خالد غمدان:
"أصبحت قازان ساحة للحوار مع دول العالم الإسلامي ودول آسيان، وهذه القمة تحمل ثلاث ركائز هامة، وهي: التوجه الروسي نحو آسيا في ظل التحولات التي يشهدها النظام العالمي، ثانيا: ترسيخ فكرة النظام الدولي المتعدد الأقطاب والذي تتبناه روسيا بشكل متزايد، والنقطة الثالثة هي تطور الشراكة الاستراتيجية".
بدوره، قال مدير مركز "آسيا" للبحوث والترجمة، الدكتور أحمد مصطفى:
"المباحثات التي ستتم في قمة آسيان هامة جدا لتعزيز التعاون في التجارة، والاستثمار، والصحة، والاتصال الرقمي، والأمن، والتكنولوجيا، وهذا يرسل رسالة للعالم أن روسيا ليست دولة معزولة في ظل العقوبات".
تركيا تبدي استعدادها للوساطة في التسوية الأوكرانية. وهو ما قال عمه المحلل السياسي، الأستاذ طه عودة أوغلو:
"أنقرة حاليا تحاول الاستثمار في علاقاتها المتوازنة إن كانت مع روسيا، أو مع أوكرانيا، وأيضا في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة، خاصة أن هناك محاولات كانت غربية منذ فترة لفتح نافذة غير مباشرة مع موسكو، لذا أنقرة تحاول بشكل كبير من خلال زيارة فيدان والتصريحات أن تدير المرحلة بعد هذه الأزمة".
للمرة الأولى منذ عقد.. أعداد اللاجئين عالمياً تراجعت عام 2025. بهذا الصدد، قال محامي اللاجئين في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، الأستاذ أشرف ميلاد:
"مع بدء استقرار الأوضاع في السودان وسوريا، تتعزز مؤشرات العودة الطوعية لملايين اللاجئين، وفي ظل غياب نزوح جديد، أدى تقلص تمويل مفوضية اللاجئين وإغلاق مخيماتها إلى تحول الأزمة نحو نزوح داخلي بدلا من عبور الحدود".
التفاصيل في الملف الصوتي...