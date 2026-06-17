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بوتين يجري لقاءات ثنائية مع قادة "آسيان" على هامش قمة قازان
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البرنامج الصباحي - إعادة
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خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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الحدث من سبوتنيك
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ملفات ساخنة
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08:31 GMT
29 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
09:03 GMT
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09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
12:03 GMT
29 د
موزاييك
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13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
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40 د
بلا قيود
خبراء يوضحون أهمية قمة "روسيا – آسيان" في قازان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ترقب فلسطيني حول تأثير الاتفاق الأمريكي الإيراني على القضية الفلسطينية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260617/خبراء-يوضحون-أهمية-قمة-روسيا--آسيان-في-قازان-1114437466.html
خبراء يوضحون أهمية قمة "روسيا – آسيان" في قازان
خبراء يوضحون أهمية قمة "روسيا – آسيان" في قازان
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
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راديو
بلا قيود
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خبراء يوضحون أهمية قمة "روسيا – آسيان" في قازان
سبوتنيك عربي
خبراء يوضحون أهمية قمة "روسيا – آسيان" في قازان
بوتين يشارك في قمة "روسيا – آسيان" في مدينة قازان. حول هذا الموضوع، قال الأستاذ في معهد العلاقات الدولية في جامعة قازان الفيدرالية، الدكتور خالد غمدان:بدوره، قال مدير مركز "آسيا" للبحوث والترجمة، الدكتور أحمد مصطفى:تركيا تبدي استعدادها للوساطة في التسوية الأوكرانية. وهو ما قال عمه المحلل السياسي، الأستاذ طه عودة أوغلو:للمرة الأولى منذ عقد.. أعداد اللاجئين عالمياً تراجعت عام 2025. بهذا الصدد، قال محامي اللاجئين في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، الأستاذ أشرف ميلاد:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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نغم كباس
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الأخبار
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60
بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

خبراء يوضحون أهمية قمة "روسيا – آسيان" في قازان

13:18 GMT 17.06.2026
راديو
خبراء يوضحون أهمية قمة "روسيا – آسيان" في قازان
تابعنا عبر
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
بوتين يشارك في قمة "روسيا – آسيان" في مدينة قازان. حول هذا الموضوع، قال الأستاذ في معهد العلاقات الدولية في جامعة قازان الفيدرالية، الدكتور خالد غمدان:

"أصبحت قازان ساحة للحوار مع دول العالم الإسلامي ودول آسيان، وهذه القمة تحمل ثلاث ركائز هامة، وهي: التوجه الروسي نحو آسيا في ظل التحولات التي يشهدها النظام العالمي، ثانيا: ترسيخ فكرة النظام الدولي المتعدد الأقطاب والذي تتبناه روسيا بشكل متزايد، والنقطة الثالثة هي تطور الشراكة الاستراتيجية".

بدوره، قال مدير مركز "آسيا" للبحوث والترجمة، الدكتور أحمد مصطفى:

"المباحثات التي ستتم في قمة آسيان هامة جدا لتعزيز التعاون في التجارة، والاستثمار، والصحة، والاتصال الرقمي، والأمن، والتكنولوجيا، وهذا يرسل رسالة للعالم أن روسيا ليست دولة معزولة في ظل العقوبات".

تركيا تبدي استعدادها للوساطة في التسوية الأوكرانية. وهو ما قال عمه المحلل السياسي، الأستاذ طه عودة أوغلو:
"أنقرة حاليا تحاول الاستثمار في علاقاتها المتوازنة إن كانت مع روسيا، أو مع أوكرانيا، وأيضا في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة، خاصة أن هناك محاولات كانت غربية منذ فترة لفتح نافذة غير مباشرة مع موسكو، لذا أنقرة تحاول بشكل كبير من خلال زيارة فيدان والتصريحات أن تدير المرحلة بعد هذه الأزمة".
للمرة الأولى منذ عقد.. أعداد اللاجئين عالمياً تراجعت عام 2025. بهذا الصدد، قال محامي اللاجئين في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، الأستاذ أشرف ميلاد:
"مع بدء استقرار الأوضاع في السودان وسوريا، تتعزز مؤشرات العودة الطوعية لملايين اللاجئين، وفي ظل غياب نزوح جديد، أدى تقلص تمويل مفوضية اللاجئين وإغلاق مخيماتها إلى تحول الأزمة نحو نزوح داخلي بدلا من عبور الحدود".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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