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دراسة تكشف كيف يؤثر اللعب في "الهواء الطلق" على صحة الأطفال النفسية
دراسة تكشف كيف يؤثر اللعب في "الهواء الطلق" على صحة الأطفال النفسية
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة واسعة النطاق أن قضاء الأطفال وقتًا أطول في اللعب خارج المنزل خلال سنواتهم الأولى قد يسهم بشكل كبير في تعزيز صحتهم النفسية والحفاظ على... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T08:55+0000
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2026-06-17T08:56+0000
مجتمع
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وشملت الدراسة 4151 طفلًا، ونفذها باحثون من جامعة إكستر بالتعاون مع جامعتي غلاسكو ويونيفرسيتي كولدج لندن، إضافة إلى جامعة كومبلوتنسي مدريد، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". وركزت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Journal of Child Psychology and Psychiatry، على تتبع التطور العاطفي والسلوكي للأطفال بين سن الرابعة والثامنة، مع تحليل تأثير اللعب في الهواء الطلق خلال الفترة الممتدة من عمر عامين إلى أربعة أعوام.في المقابل، ارتبط انخفاض الوقت المخصص للعب في الهواء الطلق بارتفاع احتمالات ظهور مشكلات سلوكية ونفسية، من بينها فرط الحركة والاندفاعية والسلوك العدواني، إلى جانب القلق وتدني الحالة المزاجية.وأشار الباحثون إلى أن كل يوم إضافي من اللعب الخارجي أسبوعيًا خلال مرحلة ما قبل المدرسة يزيد فرص تمتع الطفل بصحة نفسية جيدة بنسبة تتراوح بين 6 و14% حتى بلوغه سن الثامنة.واعتمدت الدراسة في نتائجها على تحليل عدد من العوامل المؤثرة، من بينها مستوى تعليم الأسرة، والوضع الوظيفي للوالدين، والحالة الصحية، ومدى توافر الحدائق والمساحات المخصصة للعب.وأكد الباحثون أن توفير المساحات الخضراء والحدائق العامة يمثل عاملًا مهمًا لدعم الصحة النفسية للأطفال، خاصة لدى الأسر التي لا تمتلك حدائق أو أماكن خاصة للعب.
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دراسة تكشف كيف يؤثر اللعب في "الهواء الطلق" على صحة الأطفال النفسية
08:55 GMT 17.06.2026 (تم التحديث: 08:56 GMT 17.06.2026)
كشفت دراسة حديثة واسعة النطاق أن قضاء الأطفال وقتًا أطول في اللعب خارج المنزل خلال سنواتهم الأولى قد يسهم بشكل كبير في تعزيز صحتهم النفسية والحفاظ على استقرارهم العاطفي والسلوكي في مراحل لاحقة من الطفولة.
وشملت الدراسة 4151 طفلًا، ونفذها باحثون من جامعة إكستر بالتعاون مع جامعتي غلاسكو ويونيفرسيتي كولدج لندن، إضافة إلى جامعة كومبلوتنسي مدريد، وفقا لموقع
"ميديكال إكسبريس".
وركزت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Journal of Child Psychology and Psychiatry، على تتبع التطور العاطفي والسلوكي للأطفال بين سن الرابعة والثامنة، مع تحليل تأثير اللعب في الهواء الطلق خلال الفترة الممتدة من عمر عامين إلى أربعة أعوام.
وأظهرت النتائج وجود ارتباط واضح بين زيادة الوقت الذي يقضيه الأطفال في الأنشطة الخارجية وتحسن مؤشرات الصحة النفسية لديهم لاحقًا، حيث كان الأطفال الأكثر ممارسة للعب خارج المنزل أكثر قدرة على الحفاظ على التوازن العاطفي والسلوكي خلال مرحلة الطفولة.
في المقابل، ارتبط انخفاض الوقت المخصص للعب في الهواء الطلق بارتفاع احتمالات ظهور مشكلات سلوكية ونفسية، من بينها فرط الحركة والاندفاعية والسلوك العدواني، إلى جانب القلق وتدني الحالة المزاجية.
وأشار الباحثون إلى أن كل يوم إضافي من اللعب الخارجي أسبوعيًا خلال مرحلة ما قبل المدرسة يزيد فرص تمتع الطفل
بصحة نفسية جيدة بنسبة تتراوح بين 6 و14% حتى بلوغه سن الثامنة.
واعتمدت الدراسة في نتائجها على تحليل عدد من العوامل المؤثرة، من بينها مستوى تعليم الأسرة، والوضع الوظيفي للوالدين، والحالة الصحية، ومدى توافر الحدائق والمساحات المخصصة للعب.
وأكد الباحثون أن توفير المساحات الخضراء والحدائق العامة يمثل عاملًا مهمًا لدعم الصحة النفسية للأطفال
، خاصة لدى الأسر التي لا تمتلك حدائق أو أماكن خاصة للعب.