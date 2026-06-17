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https://sarabic.ae/20260617/دراسة-تكشف-كيف-يؤثر-اللعب-في-الهواء-الطلق-على-صحة-الأطفال-النفسية-1114425750.html
دراسة تكشف كيف يؤثر اللعب في "الهواء الطلق" على صحة الأطفال النفسية
دراسة تكشف كيف يؤثر اللعب في "الهواء الطلق" على صحة الأطفال النفسية
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة واسعة النطاق أن قضاء الأطفال وقتًا أطول في اللعب خارج المنزل خلال سنواتهم الأولى قد يسهم بشكل كبير في تعزيز صحتهم النفسية والحفاظ على... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T08:55+0000
2026-06-17T08:56+0000
مجتمع
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وشملت الدراسة 4151 طفلًا، ونفذها باحثون من جامعة إكستر بالتعاون مع جامعتي غلاسكو ويونيفرسيتي كولدج لندن، إضافة إلى جامعة كومبلوتنسي مدريد، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". وركزت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Journal of Child Psychology and Psychiatry، على تتبع التطور العاطفي والسلوكي للأطفال بين سن الرابعة والثامنة، مع تحليل تأثير اللعب في الهواء الطلق خلال الفترة الممتدة من عمر عامين إلى أربعة أعوام.في المقابل، ارتبط انخفاض الوقت المخصص للعب في الهواء الطلق بارتفاع احتمالات ظهور مشكلات سلوكية ونفسية، من بينها فرط الحركة والاندفاعية والسلوك العدواني، إلى جانب القلق وتدني الحالة المزاجية.وأشار الباحثون إلى أن كل يوم إضافي من اللعب الخارجي أسبوعيًا خلال مرحلة ما قبل المدرسة يزيد فرص تمتع الطفل بصحة نفسية جيدة بنسبة تتراوح بين 6 و14% حتى بلوغه سن الثامنة.واعتمدت الدراسة في نتائجها على تحليل عدد من العوامل المؤثرة، من بينها مستوى تعليم الأسرة، والوضع الوظيفي للوالدين، والحالة الصحية، ومدى توافر الحدائق والمساحات المخصصة للعب.وأكد الباحثون أن توفير المساحات الخضراء والحدائق العامة يمثل عاملًا مهمًا لدعم الصحة النفسية للأطفال، خاصة لدى الأسر التي لا تمتلك حدائق أو أماكن خاصة للعب.
https://sarabic.ae/20260321/دراسة-الأطفال-يتقنون-فن-الخداع-منذ-الأشهر-الأولى-1111766603.html
https://sarabic.ae/20260118/دراسة-عكس-التصورات-السائدة-ألعاب-الفيديو-قد-تعزز-ذكاء-الأطفال-1109364473.html
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منوعات, بريطانيا

دراسة تكشف كيف يؤثر اللعب في "الهواء الطلق" على صحة الأطفال النفسية

08:55 GMT 17.06.2026 (تم التحديث: 08:56 GMT 17.06.2026)
© Sputnik . Ilya Timinأطفال يلعبون على خلفية كنيسة صعيرة في قرية كينرما في جمهورية كاريليا
أطفال يلعبون على خلفية كنيسة صعيرة في قرية كينرما في جمهورية كاريليا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© Sputnik . Ilya Timin
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة واسعة النطاق أن قضاء الأطفال وقتًا أطول في اللعب خارج المنزل خلال سنواتهم الأولى قد يسهم بشكل كبير في تعزيز صحتهم النفسية والحفاظ على استقرارهم العاطفي والسلوكي في مراحل لاحقة من الطفولة.
وشملت الدراسة 4151 طفلًا، ونفذها باحثون من جامعة إكستر بالتعاون مع جامعتي غلاسكو ويونيفرسيتي كولدج لندن، إضافة إلى جامعة كومبلوتنسي مدريد، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
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وركزت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Journal of Child Psychology and Psychiatry، على تتبع التطور العاطفي والسلوكي للأطفال بين سن الرابعة والثامنة، مع تحليل تأثير اللعب في الهواء الطلق خلال الفترة الممتدة من عمر عامين إلى أربعة أعوام.
وأظهرت النتائج وجود ارتباط واضح بين زيادة الوقت الذي يقضيه الأطفال في الأنشطة الخارجية وتحسن مؤشرات الصحة النفسية لديهم لاحقًا، حيث كان الأطفال الأكثر ممارسة للعب خارج المنزل أكثر قدرة على الحفاظ على التوازن العاطفي والسلوكي خلال مرحلة الطفولة.
في المقابل، ارتبط انخفاض الوقت المخصص للعب في الهواء الطلق بارتفاع احتمالات ظهور مشكلات سلوكية ونفسية، من بينها فرط الحركة والاندفاعية والسلوك العدواني، إلى جانب القلق وتدني الحالة المزاجية.
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18 يناير, 13:22 GMT
وأشار الباحثون إلى أن كل يوم إضافي من اللعب الخارجي أسبوعيًا خلال مرحلة ما قبل المدرسة يزيد فرص تمتع الطفل بصحة نفسية جيدة بنسبة تتراوح بين 6 و14% حتى بلوغه سن الثامنة.
واعتمدت الدراسة في نتائجها على تحليل عدد من العوامل المؤثرة، من بينها مستوى تعليم الأسرة، والوضع الوظيفي للوالدين، والحالة الصحية، ومدى توافر الحدائق والمساحات المخصصة للعب.
وأكد الباحثون أن توفير المساحات الخضراء والحدائق العامة يمثل عاملًا مهمًا لدعم الصحة النفسية للأطفال، خاصة لدى الأسر التي لا تمتلك حدائق أو أماكن خاصة للعب.
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