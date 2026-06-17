https://sarabic.ae/20260617/وزير-اقتصاد-فلسطيني-سابق-الاتفاق-المرتقب-بين-واشنطن-وطهران-يشكل-اعترافا-رسميا-بفشل-الحرب-على-إيران-1114435491.html

وزير اقتصاد فلسطيني سابق: الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران يشكل اعترافا رسميا بفشل الحرب على إيران

وزير اقتصاد فلسطيني سابق: الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران يشكل اعترافا رسميا بفشل الحرب على إيران

سبوتنيك عربي

استبعد وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق، الدكتور باسم خوري، من مالطا، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران دون وقف مماثل لإطلاق النار في لبنان، نظرا إلى... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T12:32+0000

2026-06-17T12:32+0000

2026-06-17T12:32+0000

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وأكد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "إيران لن تتخلى عن لبنان، وهي مستعدة للعودة إلى الحرب إذا لم يشمل الاتفاق لبنان".ولفت خوري إلى أن "وجود إسرائيل في الشرق الأوسط يخدم المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية والجيوسياسية للغرب في المنطقة"، وأن "مفتاح بقائها يتمثل في الدعم الغربي". وتوقع أن "ينسحب بنيامين نتنياهو من المشهد السياسي قبل موعد الانتخابات وأن يقبل بالعفو، لا سيما بعد الضرر الكبير الذي لحق بصورة إسرائيل ".كما توقع أن "يقوم الاتفاق المرتقب على مبدأ التبادلية، وقد تشاهد بعض المناوشات قبل التوقيع أو بعده". ورأى أن بنود الاتفاق المحتمل ستكون "أسوء بالنسبة إلى الولايات المتحدة والغرب من بنود الاتفاق الذي أُبرم مع إيران في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما".وختم بالإشارة إلى أن "العالم يشهد تحولات اقتصادية وتكنولوجية وصناعية وإنتاجية جوهرية، مع احتمال دخول الشركات الأمريكية إلى السوق الإيرانية"، وأن "دول الخليج وصلت إلى طريق مسدود إزاء التهديدات الإيرانية، وإلى قناعة بأن الحفاظ على علاقات مستقرة مع دول الجوار، وفي مقدمتها إيران، يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

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