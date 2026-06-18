https://sarabic.ae/20260618/القيادة-العامة-للجيش-الليبي-تعلن-استعدادها-للانخراط-في-مفاوضات-لتسوية-الأزمة-1114489007.html
القيادة العامة للجيش الليبي تعلن استعدادها للانخراط في مفاوضات لتسوية الأزمة
القيادة العامة للجيش الليبي تعلن استعدادها للانخراط في مفاوضات لتسوية الأزمة
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الخميس، استعدادها للانخراط في عملية تفاوضية بشأن مبادرة أمريكية جديدة لحل الأزمة الليبية، مؤكدة أنها... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T18:54+0000
2026-06-18T18:54+0000
2026-06-18T18:54+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101610/44/1016104427_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_19dc30d469fe75f6315082b48e1943ac.jpg
وقالت القيادة العامة، في بيان رسمي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن المبادرة الأمريكية تمثل طرحا "فريدا ومتميزا" مقارنة بالمبادرات السابقة، مشيرة إلى أنها تستند إلى رؤية واقعية تأخذ في الاعتبار تعقيدات المشهد الليبي، وتعكس ما وصفته بـ"النوايا الجادة" لدى الولايات المتحدة للإسهام في إنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.وأوضح البيان أن المبادرة تركز، في إطارها العام، على توحيد السلطة التنفيذية باعتبارها نقطة الانطلاق نحو تسوية سياسية شاملة، مع تأجيل الخوض في التفاصيل إلى مراحل لاحقة من التفاوض.وأكدت القيادة العامة تمسكها بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها، وصون مكتسبات الشعب الليبي، معتبرة أن المبادرة قد تمثل "المدخل المفقود" للتوصل إلى حل سلمي في ظل ما تشكله الأزمة الراهنة من تهديد لوحدة البلاد.وجددت القيادة العامة للجيش الليبي في بيانها، تأكيد استعدادها الكامل للتعاون من أجل إنجاح المبادرة، شريطة توافر الدعم اللازم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، إلى جانب تحقيق توافق بين الأطراف الليبية بما يضمن المضي في هذا المسار حتى الوصول إلى تسوية نهائية.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقّدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20260618/ليبيا-الإعلان-عن-خريطة-طريق-ليبية-جديدة-تستهدف-إجراء-انتخابات-متزامنة-بحلول-فبراير-2027-1114471870.html
https://sarabic.ae/20260615/الحوار-المهيكل-بين-التفاؤل-والتشكيك-هل-تكسر-مخرجاته-الجمود-السياسي-في-ليبيا؟-1114359233.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101610/44/1016104427_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_d227460657d81e7936f1c0a4c292a609.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
القيادة العامة للجيش الليبي تعلن استعدادها للانخراط في مفاوضات لتسوية الأزمة
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الخميس، استعدادها للانخراط في عملية تفاوضية بشأن مبادرة أمريكية جديدة لحل الأزمة الليبية، مؤكدة أنها تلقت المبادرة عبر مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنها تبدي استعدادها لاستكمال مناقشة تفاصيلها وصولا إلى صيغة نهائية تحقق المصلحة العليا للبلاد.
وقالت القيادة العامة، في بيان رسمي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن المبادرة الأمريكية تمثل طرحا "فريدا ومتميزا" مقارنة بالمبادرات السابقة، مشيرة إلى أنها تستند إلى رؤية واقعية تأخذ في الاعتبار تعقيدات المشهد الليبي، وتعكس ما وصفته بـ"النوايا الجادة" لدى الولايات المتحدة للإسهام في إنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
وأوضح البيان أن المبادرة تركز، في إطارها العام، على توحيد السلطة التنفيذية باعتبارها نقطة الانطلاق نحو تسوية سياسية شاملة، مع تأجيل الخوض في التفاصيل إلى مراحل لاحقة من التفاوض.
وأكدت القيادة العامة تمسكها بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها، وصون مكتسبات الشعب الليبي، معتبرة أن المبادرة قد تمثل "المدخل المفقود" للتوصل إلى حل سلمي في ظل ما تشكله الأزمة الراهنة من تهديد لوحدة البلاد.
وأضافت أن المبادرة تهدف، وفقا لما وُرد في البيان، إلى وضع خارطة طريق تفضي إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وصولا إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية تكفل حقوق المواطنين وتصون كرامتهم.
وجددت القيادة العامة للجيش الليبي في بيانها، تأكيد استعدادها الكامل للتعاون من أجل إنجاح المبادرة، شريطة توافر الدعم اللازم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، إلى جانب تحقيق توافق بين الأطراف الليبية بما يضمن المضي في هذا المسار حتى الوصول إلى تسوية نهائية.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقّدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة
، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.