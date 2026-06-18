https://sarabic.ae/20260618/القيادة-العامة-للجيش-الليبي-تعلن-استعدادها-للانخراط-في-مفاوضات-لتسوية-الأزمة-1114489007.html

القيادة العامة للجيش الليبي تعلن استعدادها للانخراط في مفاوضات لتسوية الأزمة

القيادة العامة للجيش الليبي تعلن استعدادها للانخراط في مفاوضات لتسوية الأزمة

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الخميس، استعدادها للانخراط في عملية تفاوضية بشأن مبادرة أمريكية جديدة لحل الأزمة الليبية، مؤكدة أنها... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T18:54+0000

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وقالت القيادة العامة، في بيان رسمي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن المبادرة الأمريكية تمثل طرحا "فريدا ومتميزا" مقارنة بالمبادرات السابقة، مشيرة إلى أنها تستند إلى رؤية واقعية تأخذ في الاعتبار تعقيدات المشهد الليبي، وتعكس ما وصفته بـ"النوايا الجادة" لدى الولايات المتحدة للإسهام في إنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.وأوضح البيان أن المبادرة تركز، في إطارها العام، على توحيد السلطة التنفيذية باعتبارها نقطة الانطلاق نحو تسوية سياسية شاملة، مع تأجيل الخوض في التفاصيل إلى مراحل لاحقة من التفاوض.وأكدت القيادة العامة تمسكها بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها، وصون مكتسبات الشعب الليبي، معتبرة أن المبادرة قد تمثل "المدخل المفقود" للتوصل إلى حل سلمي في ظل ما تشكله الأزمة الراهنة من تهديد لوحدة البلاد.وجددت القيادة العامة للجيش الليبي في بيانها، تأكيد استعدادها الكامل للتعاون من أجل إنجاح المبادرة، شريطة توافر الدعم اللازم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، إلى جانب تحقيق توافق بين الأطراف الليبية بما يضمن المضي في هذا المسار حتى الوصول إلى تسوية نهائية.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقّدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

https://sarabic.ae/20260618/ليبيا-الإعلان-عن-خريطة-طريق-ليبية-جديدة-تستهدف-إجراء-انتخابات-متزامنة-بحلول-فبراير-2027-1114471870.html

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