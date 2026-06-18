https://sarabic.ae/20260618/ليبيا-الإعلان-عن-خريطة-طريق-ليبية-جديدة-تستهدف-إجراء-انتخابات-متزامنة-بحلول-فبراير-2027-1114471870.html
ليبيا.. الإعلان عن خريطة طريق ليبية جديدة تستهدف إجراء انتخابات متزامنة بحلول فبراير 2027
ليبيا.. الإعلان عن خريطة طريق ليبية جديدة تستهدف إجراء انتخابات متزامنة بحلول فبراير 2027
سبوتنيك عربي
أعلن رؤساء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في ليبيا، اليوم الخميس، اعتماد خريطة طريق جديدة تقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بحد... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T12:40+0000
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وأكدت "وثيقة المبادئ" الصادرة عن الاجتماع "التمسك بمرجعيات العملية السياسية، وفي مقدمتها الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي وملاحقه، ومخرجات الاجتماع الثلاثي الأول في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، مع الاستمرار في تنفيذها وإدخال التعديلات اللازمة بما يتماشى مع المستجدات". كما نصّت الخطة على إجراء الانتخابات تحت إشراف لجنة سيادية عليا تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وعضوين عن اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين العملية الانتخابية، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية. وبحسب الوثيقة، ستُجرى الانتخابات استنادًا إلى القوانين التي تُعدها لجنة "6+6" المنبثقة عن التعديل الدستوري الـ13، مع الاسترشاد بتوصيات اللجنة الاستشارية ومخرجات الحوار المجتمعي، قبل إحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، كما اتفق المجتمعون على إعداد تعديل دستوريللمرة الـ14 يُلزم الرئيس المنتخب بإطلاق حوار وطني موسع عبر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، تمهيدًا لإقرار دستور دائم للبلاد. وفي الشأن المؤسسي، اتفقت الرئاسات الثلاث على توسيع قائمة المؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي لعام 2015، بإضافة هيئة الاستثمارات الليبية الخارجية والمؤسسة الوطنية للنفط، مع التأكيد على ضمان استقلاليتهما وحماية الأصول والموارد الوطنية، كما تم اعتماد اتفاق "بوزنيقة" مرجعية لإعادة توحيد المناصب السيادية وإنهاء الانقسام المؤسسي. واختتمت التفاهمات بالاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى إعداد مشروع ميزانية موحدة ذات طابع دستوري لعام 2027، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لاعتماده.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
ليبيا.. الإعلان عن خريطة طريق ليبية جديدة تستهدف إجراء انتخابات متزامنة بحلول فبراير 2027
أعلن رؤساء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في ليبيا، اليوم الخميس، اعتماد خريطة طريق جديدة تقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بحد أقصى في 17 فبراير/ شباط 2027، ضمن حزمة تفاهمات تهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار والسيادة الوطنية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية ومؤسسية شاملة.
وأكدت "وثيقة المبادئ" الصادرة عن الاجتماع "التمسك بمرجعيات العملية السياسية، وفي مقدمتها الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي وملاحقه، ومخرجات الاجتماع الثلاثي الأول في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، مع الاستمرار في تنفيذها وإدخال التعديلات اللازمة بما يتماشى مع المستجدات".
كما نصّت الخطة على إجراء الانتخابات تحت إشراف لجنة سيادية عليا تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وعضوين عن اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين العملية الانتخابية، وفقًا لوكالة
الأنباء الليبية.
وبحسب الوثيقة، ستُجرى الانتخابات استنادًا إلى القوانين التي تُعدها لجنة "6+6" المنبثقة عن التعديل الدستوري الـ13، مع الاسترشاد بتوصيات اللجنة الاستشارية ومخرجات الحوار المجتمعي، قبل إحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، كما اتفق المجتمعون على إعداد تعديل دستوريللمرة الـ14 يُلزم الرئيس المنتخب بإطلاق حوار وطني موسع عبر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، تمهيدًا لإقرار دستور دائم للبلاد.
وفي الشأن المؤسسي، اتفقت الرئاسات الثلاث على توسيع قائمة المؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي لعام 2015، بإضافة هيئة الاستثمارات الليبية الخارجية والمؤسسة الوطنية للنفط، مع التأكيد على ضمان استقلاليتهما وحماية الأصول والموارد الوطنية، كما تم اعتماد اتفاق "بوزنيقة" مرجعية لإعادة توحيد المناصب السيادية وإنهاء الانقسام المؤسسي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شددت الوثيقة على رفض أي خطوات تتعلق بفك تجميد الأموال والأصول المجمدة أو إنشاء حسابات للمستفيدين قبل انتخاب رئيس للدولة، مع رفض السياسات التي قد تضر بالاقتصاد الوطني أو تمهّد لمشروعات التوطين، كما تم الاتفاق على وضع إطار قانوني موحّد للإشراف على قطاعات النفط والغاز والمياه والمعادن، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وحصر عوائد النفط لدى مصرف ليبيا المركزي، وفق الآليات المعمول بها قبل عام 2023.
واختتمت التفاهمات بالاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى إعداد مشروع ميزانية موحدة ذات طابع دستوري لعام 2027، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لاعتماده.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقّدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة
، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.