https://sarabic.ae/20260618/ليبيا-الإعلان-عن-خريطة-طريق-ليبية-جديدة-تستهدف-إجراء-انتخابات-متزامنة-بحلول-فبراير-2027-1114471870.html

ليبيا.. الإعلان عن خريطة طريق ليبية جديدة تستهدف إجراء انتخابات متزامنة بحلول فبراير 2027

ليبيا.. الإعلان عن خريطة طريق ليبية جديدة تستهدف إجراء انتخابات متزامنة بحلول فبراير 2027

سبوتنيك عربي

أعلن رؤساء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في ليبيا، اليوم الخميس، اعتماد خريطة طريق جديدة تقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بحد... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T12:40+0000

2026-06-18T12:40+0000

2026-06-18T12:40+0000

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وأكدت "وثيقة المبادئ" الصادرة عن الاجتماع "التمسك بمرجعيات العملية السياسية، وفي مقدمتها الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي وملاحقه، ومخرجات الاجتماع الثلاثي الأول في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، مع الاستمرار في تنفيذها وإدخال التعديلات اللازمة بما يتماشى مع المستجدات". كما نصّت الخطة على إجراء الانتخابات تحت إشراف لجنة سيادية عليا تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وعضوين عن اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين العملية الانتخابية، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية. وبحسب الوثيقة، ستُجرى الانتخابات استنادًا إلى القوانين التي تُعدها لجنة "6+6" المنبثقة عن التعديل الدستوري الـ13، مع الاسترشاد بتوصيات اللجنة الاستشارية ومخرجات الحوار المجتمعي، قبل إحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، كما اتفق المجتمعون على إعداد تعديل دستوريللمرة الـ14 يُلزم الرئيس المنتخب بإطلاق حوار وطني موسع عبر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، تمهيدًا لإقرار دستور دائم للبلاد. وفي الشأن المؤسسي، اتفقت الرئاسات الثلاث على توسيع قائمة المؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي لعام 2015، بإضافة هيئة الاستثمارات الليبية الخارجية والمؤسسة الوطنية للنفط، مع التأكيد على ضمان استقلاليتهما وحماية الأصول والموارد الوطنية، كما تم اعتماد اتفاق "بوزنيقة" مرجعية لإعادة توحيد المناصب السيادية وإنهاء الانقسام المؤسسي. واختتمت التفاهمات بالاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى إعداد مشروع ميزانية موحدة ذات طابع دستوري لعام 2027، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لاعتماده.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

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أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي