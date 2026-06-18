https://sarabic.ae/20260618/برلماني-أوروبي-يدعو-إلى-إلغاء-العقوبات-الأوروبية-ضد-روسيا-التي-تمس-حرية-التعبير-1114458194.html
برلماني أوروبي يدعو إلى إلغاء العقوبات الأوروبية ضد روسيا التي تمس بحرية التعبير
برلماني أوروبي يدعو إلى إلغاء العقوبات الأوروبية ضد روسيا التي تمس بحرية التعبير
سبوتنيك عربي
صرّح النائب في البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ، فرناند كارتايزر، بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي إلغاء العقوبات الأوروبية ضد روسيا، التي تمس حرية التعبير. 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T02:00+0000
2026-06-18T02:00+0000
2026-06-18T04:37+0000
البرلمان الأوروبي
روسيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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وقال كارتايز في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "يجب رفع جميع العقوبات المتعلقة بحرية التعبير. لكل شخص الحق في رأيه الخاص والتعبير عنه بحرية".وأكد البرلماني الأوروبي أن ممارسات الاتحاد المتمثلة في فرض عقوبات على الناس بسبب آرائهم السياسية، "تتعارض مع مبادئه حول الديمقراطية الأوروبية".وأوضح كارتايز: "إذا بدأنا بفعل كهذا (ملاحقة الناس بسبب معارضتهم)، فلن نكون ديمقراطيين بعد الآن، ولن نحترم سيادة القانون". ووفقًا له، سيفقد الاتحاد الأوروبي "هيبته الأخلاقية إذا انحرف عن مبادئه الخاصة".
https://sarabic.ae/20260318/زاخاروفا-تصف-عقوبات-كييف-ضد-الباراليمبيين-الروس-بالاستهزاء--في-الناس-1111629925.html
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البرلمان الأوروبي, روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
البرلمان الأوروبي, روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
برلماني أوروبي يدعو إلى إلغاء العقوبات الأوروبية ضد روسيا التي تمس بحرية التعبير
02:00 GMT 18.06.2026 (تم التحديث: 04:37 GMT 18.06.2026)
صرّح النائب في البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ، فرناند كارتايزر، بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي إلغاء العقوبات الأوروبية ضد روسيا، التي تمس حرية التعبير.
وقال كارتايز في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "يجب رفع جميع العقوبات المتعلقة بحرية التعبير. لكل شخص الحق في رأيه الخاص والتعبير عنه بحرية".
ويرى كارتايز أن حماية الحريات الأساسية يجب أن تشمل الجميع بغض النظر عن آرائهم السياسية.
وأكد البرلماني الأوروبي أن ممارسات الاتحاد المتمثلة في فرض عقوبات على الناس بسبب آرائهم السياسية، "تتعارض مع مبادئه حول الديمقراطية الأوروبية".
وأوضح كارتايز: "إذا بدأنا بفعل كهذا (ملاحقة الناس بسبب معارضتهم)، فلن نكون ديمقراطيين بعد الآن، ولن نحترم سيادة القانون". ووفقًا له، سيفقد الاتحاد الأوروبي "هيبته الأخلاقية إذا انحرف عن مبادئه الخاصة".