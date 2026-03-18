زاخاروفا تصف عقوبات كييف ضد الباراليمبيين الروس بالاستهزاء في الناس

صرحت المتحدثة باسم الكرملين، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن فرض عقوبات ضد الباراليمبيين الروس من قبل فلاديمير زيلينسكي هو استهزاء بالناس من طرف المجانيين. 18.03.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت زاخاروفا أن زيلينسكي فرض عقوبات شخصية ضد 10 باراليمبيين روس، اللذين حسب (اعتقاده ينشرون الدعاية الروسية). ولفتت إلى أن نظام كييف يسير بعقلية الكراهية إلى كل شيء، بما في ذلك ضد سكان كييف، ولا يرحمهم.وأضافت: يبدو أن زيلينسكي لم يقبل بأن الفريق الروسي فاز في الألعاب الباراليمبية، بالرغم من أنه كان أقل عدد بالنسبة للفرق الأخرى المشاركة.وجرت الألعاب البارالمبية الشتوية 2026، في إيطاليا، من 6 إلى 16 مارس/آذار 2026. وشارك 6 رياضيين روس في الألعاب البارالمبية، في إيطاليا، بصفة رسمية، تحت العلم والنشيد الوطنيين.وحصل الرياضيون الروس على المركز الثالث في مجموع الميداليات، وحازوا على 8 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و3 ميداليات برونزية.وفي يوم الأحد، كشف فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا تفرض عقوبات جديدة ضد الشركات الروسية والإيرانية، بما في ذلك، ضد 10 بارالمبيين روس.وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الإثنين، أن هذه الإجراءات سخيفة ومتكررة من قبل نظام كييف.زاخاروفا: أوكرانيا المركز الأكبر لتجارة السلاح في العالمموسكو: الاتحاد الأوروبي يقوض عمدا الجهود المبذولة لحل النزاع الأوكراني سلميا

