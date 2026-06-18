تصويت... برأيك ما وراء إعلان إسرائيل عن "منطقة آمنة" داخل لبنان في هذا التوقيت؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
08:31 GMT
29 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
12:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:32 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
16:20 GMT
40 د
بلا قيود
خبراء يوضحون أهمية قمة "روسيا – آسيان" في قازان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ترقب فلسطيني حول تأثير الاتفاق الأمريكي الإيراني على القضية الفلسطينية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
مونديال 2026... اللعبة الرياضية تضطهد إيران، فهل باتت الرياضة ساحة لتصفية الحساب؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
عدد إصابات " إيبولا "يرتفع إلى 710 في الكونغو... المواقع الإلكترونية المزيفة القائمة على الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن مواجهتها؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الحدث من سبوتنيك
قطاع غزة...حصار طبي ومنظومة صحية تصارع للبقاء وانقاذ الأرواح، هل يبقى المجتمع صامتاً؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
12:03 GMT
29 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن اعتبار الاتفاق بين واشنطن وطهران شاملا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعيد ملف سد النهضة إلى الواجهة... هل تنجح واشنطن في كسر الجمود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260618/تصويت-برأيك-ما-وراء-إعلان-إسرائيل-عن-منطقة-آمنة-داخل-لبنان-في-هذا-التوقيت؟-1114483115.html
تصويت... برأيك ما وراء إعلان إسرائيل عن "منطقة آمنة" داخل لبنان في هذا التوقيت؟
تصويت... برأيك ما وراء إعلان إسرائيل عن "منطقة آمنة" داخل لبنان في هذا التوقيت؟
سبوتنيك عربي
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، خريطة لما وصفه بـ"منطقة أمنية" داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب، مؤكدًا أن قواته تتمركز في عمق يصل إلى نحو 10 كيلومترات... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T15:35+0000
2026-06-18T15:35+0000
استطلاعات الرأي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/14/1088144199_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_ea12a33346bfe65a51fd52303b22e677.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، إن قواته "ستتعامل مع أي تهديدات، حتى إذا كانت خارج حدود المنطقة الأمنية"، مؤكدًا أن الخطوات المقبلة بشأن الوضع في جنوب لبنان يجري بحثها عبر المسارات السياسية والمفاوضات مع الجانب اللبناني.ويرى مراقبون أن توقيت إعلان "المنطقة الأمنية" قد يحمل رسائل متعددة، سواء ميدانية تتعلق بمحاولة فرض وقائع على الأرض، أو سياسية مرتبطة بمسار مراسم توقيع مذكرة التفاهم، يوم غد الجمعة، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في جنيف في سويسرا.برأيك، ما وراء إعلان إسرائيل عن "منطقة آمنة" داخل لبنان في هذا التوقيت؟تصويت... برأيك كيف ينعكس الاتفاق الأمريكي الإيراني على النزاع في لبنان وفلسطين؟تصويت... برأيك من المستفيد الأكبر من توقيع اتفاق السلام المرتقب بين واشنطن وطهران؟
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/14/1088144199_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_a5e08effc9575a61460ccba004d58e64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
استطلاعات الرأي, опросы
استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... برأيك ما وراء إعلان إسرائيل عن "منطقة آمنة" داخل لبنان في هذا التوقيت؟

15:35 GMT 18.06.2026
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، خريطة لما وصفه بـ"منطقة أمنية" داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب، مؤكدًا أن قواته تتمركز في عمق يصل إلى نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، إن قواته "ستتعامل مع أي تهديدات، حتى إذا كانت خارج حدود المنطقة الأمنية"، مؤكدًا أن الخطوات المقبلة بشأن الوضع في جنوب لبنان يجري بحثها عبر المسارات السياسية والمفاوضات مع الجانب اللبناني.

ودعا الجيش الإسرائيلي الجيش اللبناني إلى التنسيق معه، في وقت تتواصل فيه المناقشات بشأن مستقبل الانتشار العسكري والوضع الأمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ويرى مراقبون أن توقيت إعلان "المنطقة الأمنية" قد يحمل رسائل متعددة، سواء ميدانية تتعلق بمحاولة فرض وقائع على الأرض، أو سياسية مرتبطة بمسار مراسم توقيع مذكرة التفاهم، يوم غد الجمعة، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في جنيف في سويسرا.
برأيك، ما وراء إعلان إسرائيل عن "منطقة آمنة" داخل لبنان في هذا التوقيت؟
عدد الأصوات6
تصويت... برأيك كيف ينعكس الاتفاق الأمريكي الإيراني على النزاع في لبنان وفلسطين؟
تصويت... برأيك من المستفيد الأكبر من توقيع اتفاق السلام المرتقب بين واشنطن وطهران؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала