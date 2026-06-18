https://sarabic.ae/20260618/تصويت-برأيك-ما-وراء-إعلان-إسرائيل-عن-منطقة-آمنة-داخل-لبنان-في-هذا-التوقيت؟-1114483115.html
تصويت... برأيك ما وراء إعلان إسرائيل عن "منطقة آمنة" داخل لبنان في هذا التوقيت؟
تصويت... برأيك ما وراء إعلان إسرائيل عن "منطقة آمنة" داخل لبنان في هذا التوقيت؟
سبوتنيك عربي
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، خريطة لما وصفه بـ"منطقة أمنية" داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب، مؤكدًا أن قواته تتمركز في عمق يصل إلى نحو 10 كيلومترات... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T15:35+0000
2026-06-18T15:35+0000
2026-06-18T15:35+0000
استطلاعات الرأي
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، إن قواته "ستتعامل مع أي تهديدات، حتى إذا كانت خارج حدود المنطقة الأمنية"، مؤكدًا أن الخطوات المقبلة بشأن الوضع في جنوب لبنان يجري بحثها عبر المسارات السياسية والمفاوضات مع الجانب اللبناني.ويرى مراقبون أن توقيت إعلان "المنطقة الأمنية" قد يحمل رسائل متعددة، سواء ميدانية تتعلق بمحاولة فرض وقائع على الأرض، أو سياسية مرتبطة بمسار مراسم توقيع مذكرة التفاهم، يوم غد الجمعة، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في جنيف في سويسرا.برأيك، ما وراء إعلان إسرائيل عن "منطقة آمنة" داخل لبنان في هذا التوقيت؟تصويت... برأيك كيف ينعكس الاتفاق الأمريكي الإيراني على النزاع في لبنان وفلسطين؟تصويت... برأيك من المستفيد الأكبر من توقيع اتفاق السلام المرتقب بين واشنطن وطهران؟
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استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... برأيك ما وراء إعلان إسرائيل عن "منطقة آمنة" داخل لبنان في هذا التوقيت؟
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، خريطة لما وصفه بـ"منطقة أمنية" داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب، مؤكدًا أن قواته تتمركز في عمق يصل إلى نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، إن قواته "ستتعامل مع أي تهديدات، حتى إذا كانت خارج حدود المنطقة الأمنية"، مؤكدًا أن الخطوات المقبلة بشأن الوضع في جنوب لبنان يجري بحثها عبر المسارات السياسية والمفاوضات مع الجانب اللبناني.
ودعا الجيش الإسرائيلي الجيش اللبناني إلى التنسيق معه، في وقت تتواصل فيه المناقشات بشأن مستقبل الانتشار العسكري والوضع الأمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
ويرى مراقبون أن توقيت إعلان "المنطقة الأمنية" قد يحمل رسائل متعددة، سواء ميدانية تتعلق بمحاولة فرض وقائع على الأرض، أو سياسية مرتبطة بمسار مراسم توقيع مذكرة التفاهم، يوم غد الجمعة، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في جنيف في سويسرا.
برأيك، ما وراء إعلان إسرائيل عن "منطقة آمنة" داخل لبنان في هذا التوقيت؟