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بث مباشر.. بوتين وقادة دول "آسيان" يشاركون في قمة "روسيا-آسيان" المنعقدة في مدينة قازان
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الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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https://sarabic.ae/20260618/دميترييف-وسائل-الإعلام-البريطانية-غير-مبالية-تجاه-محنة-ضحايا-الاغتصاب-1114462520.html
دميترييف: وسائل الإعلام البريطانية غير مبالية تجاه محنة ضحايا الاغتصاب
دميترييف: وسائل الإعلام البريطانية غير مبالية تجاه محنة ضحايا الاغتصاب
سبوتنيك عربي
اتهم كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وسائل الإعلام البريطانية... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T08:41+0000
2026-06-18T08:41+0000
العالم
بريطانيا
روسيا
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وكتب دميترييف عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "تخضع وسائل الإعلام البريطانية لسيطرة كاملة من قبل الحكومة والمصالح الخاصة التي تركّز على الوضع الراهن".وأضاف: "تروّج وسائل الإعلام البريطانية لروايات متفق عليها، وتمارس الرقابة الذاتية، وتفتقر إلى الاستقلالية، وتبدو غير مبالية بمحنة ضحايا الاغتصاب وكشف الإخفاقات".وفي أوائل عام 2025، أفادت صحيفة الـ"تلغراف"، بتعرض ما لا يقل عن 1000 فتاة للاغتصاب الجماعي في مدينة تيلفورد، مع الكشف عن جرائم مماثلة في مدن أخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة.وأشارت الصحيفة إلى أنه لم تتم محاسبة قادة الشرطة ولا المدّعين العامين على تقاعسهم عن وقف هذه الجرائم.دميترييف لستارمر: يجب أن ترحل
https://sarabic.ae/20260224/دميترييف-ستارمر-يحاول-التستر-على-العنف-الذي-ارتكبه-ضد-بريطانيا-1110678229.html
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العالم, بريطانيا, روسيا
العالم, بريطانيا, روسيا

دميترييف: وسائل الإعلام البريطانية غير مبالية تجاه محنة ضحايا الاغتصاب

08:41 GMT 18.06.2026
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
© POOL
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اتهم كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وسائل الإعلام البريطانية باللامبالاة تجاه محنة ضحايا الاغتصاب، وأشار إلى أنها تخضع لسيطرة الحكومة بشكل كامل.
وكتب دميترييف عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "تخضع وسائل الإعلام البريطانية لسيطرة كاملة من قبل الحكومة والمصالح الخاصة التي تركّز على الوضع الراهن".
وأضاف: "تروّج وسائل الإعلام البريطانية لروايات متفق عليها، وتمارس الرقابة الذاتية، وتفتقر إلى الاستقلالية، وتبدو غير مبالية بمحنة ضحايا الاغتصاب وكشف الإخفاقات".
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
دميترييف: ستارمر يحاول التستر على العنف الذي ارتكبه ضد بريطانيا
24 فبراير, 07:15 GMT
وفي أوائل عام 2025، أفادت صحيفة الـ"تلغراف"، بتعرض ما لا يقل عن 1000 فتاة للاغتصاب الجماعي في مدينة تيلفورد، مع الكشف عن جرائم مماثلة في مدن أخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم تتم محاسبة قادة الشرطة ولا المدّعين العامين على تقاعسهم عن وقف هذه الجرائم.
دميترييف لستارمر: يجب أن ترحل
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