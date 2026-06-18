https://sarabic.ae/20260618/دميترييف-وسائل-الإعلام-البريطانية-غير-مبالية-تجاه-محنة-ضحايا-الاغتصاب-1114462520.html
دميترييف: وسائل الإعلام البريطانية غير مبالية تجاه محنة ضحايا الاغتصاب
دميترييف: وسائل الإعلام البريطانية غير مبالية تجاه محنة ضحايا الاغتصاب
سبوتنيك عربي
اتهم كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وسائل الإعلام البريطانية... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T08:41+0000
2026-06-18T08:41+0000
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وكتب دميترييف عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "تخضع وسائل الإعلام البريطانية لسيطرة كاملة من قبل الحكومة والمصالح الخاصة التي تركّز على الوضع الراهن".وأضاف: "تروّج وسائل الإعلام البريطانية لروايات متفق عليها، وتمارس الرقابة الذاتية، وتفتقر إلى الاستقلالية، وتبدو غير مبالية بمحنة ضحايا الاغتصاب وكشف الإخفاقات".وفي أوائل عام 2025، أفادت صحيفة الـ"تلغراف"، بتعرض ما لا يقل عن 1000 فتاة للاغتصاب الجماعي في مدينة تيلفورد، مع الكشف عن جرائم مماثلة في مدن أخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة.وأشارت الصحيفة إلى أنه لم تتم محاسبة قادة الشرطة ولا المدّعين العامين على تقاعسهم عن وقف هذه الجرائم.دميترييف لستارمر: يجب أن ترحل
https://sarabic.ae/20260224/دميترييف-ستارمر-يحاول-التستر-على-العنف-الذي-ارتكبه-ضد-بريطانيا-1110678229.html
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العالم, بريطانيا, روسيا
دميترييف: وسائل الإعلام البريطانية غير مبالية تجاه محنة ضحايا الاغتصاب
اتهم كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وسائل الإعلام البريطانية باللامبالاة تجاه محنة ضحايا الاغتصاب، وأشار إلى أنها تخضع لسيطرة الحكومة بشكل كامل.
وكتب دميترييف عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "تخضع وسائل الإعلام البريطانية لسيطرة كاملة من قبل الحكومة والمصالح الخاصة التي تركّز على الوضع الراهن".
وأضاف: "تروّج وسائل الإعلام البريطانية لروايات متفق عليها، وتمارس الرقابة الذاتية، وتفتقر إلى الاستقلالية، وتبدو غير مبالية بمحنة ضحايا الاغتصاب وكشف الإخفاقات".
وفي أوائل عام 2025، أفادت صحيفة الـ"تلغراف"، بتعرض ما لا يقل عن 1000 فتاة للاغتصاب الجماعي في مدينة تيلفورد، مع الكشف عن جرائم مماثلة في مدن أخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم تتم محاسبة قادة الشرطة ولا المدّعين العامين على تقاعسهم عن وقف هذه الجرائم.