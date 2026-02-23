دميترييف لستارمر: يجب أن ترحل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260223/دميترييف-لستارمر-يجب-أن-ترحل-1110655929.html
دميترييف لستارمر: يجب أن ترحل
دميترييف لستارمر: يجب أن ترحل
سبوتنيك عربي
دعا كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، ، مرة أخرى إلى استقالة... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T12:15+0000
2026-02-23T12:15+0000
العالم
بريطانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103051152_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9d41a35d0bc31f3305401971f2edec26.jpg
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "يجب أن يرحل ستارمر"، معلّقا على تقرير بثّته قناة "GB News"، تضمّن انتقادات لأداء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال فترة عمله السابقة.وبحسب التقرير، تعود الوقائع إلى فترة رئاسته لدائرة الادعاء الملكي في المملكة المتحدة، حيث كان يُكتفى بتوجيه إنذاراتٍ للمجرمين مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال.وبحسب وثائق استشهدت بها القناة، فإن رئيس الوزراء "وضع ونسّق" مع قادة الشرطة إشعارات التحذير التي وُجّهت للمشتبه بهم.وأظهر استطلاع لشركة "BMG Research"، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن نحو 51% من البريطانيين يرون ضرورة استبدال ستارمر كزعيم لحزب العمال.دميترييف: الجميع يتخلى عن سفينة ستارمر الغارقة
https://sarabic.ae/20260220/دميترييف-الجميع-يسخر-من-الفاشل-ستارمر-1110556257.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103051152_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_a8bb1d4df5f1d1e5e6a3b55c980409e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, بريطانيا, روسيا
العالم, بريطانيا, روسيا

دميترييف لستارمر: يجب أن ترحل

12:15 GMT 23.02.2026
© AP Photo / Leon Nealرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Leon Neal
تابعنا عبر
دعا كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، ، مرة أخرى إلى استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "يجب أن يرحل ستارمر"، معلّقا على تقرير بثّته قناة "GB News"، تضمّن انتقادات لأداء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال فترة عمله السابقة.
وبحسب التقرير، تعود الوقائع إلى فترة رئاسته لدائرة الادعاء الملكي في المملكة المتحدة، حيث كان يُكتفى بتوجيه إنذاراتٍ للمجرمين مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال.
كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
دميترييف: الجميع يسخر من "الفاشل" ستارمر
20 فبراير, 01:07 GMT
وبحسب وثائق استشهدت بها القناة، فإن رئيس الوزراء "وضع ونسّق" مع قادة الشرطة إشعارات التحذير التي وُجّهت للمشتبه بهم.
وأظهر استطلاع لشركة "BMG Research"، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن نحو 51% من البريطانيين يرون ضرورة استبدال ستارمر كزعيم لحزب العمال.
دميترييف: الجميع يتخلى عن سفينة ستارمر الغارقة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала