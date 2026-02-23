دميترييف لستارمر: يجب أن ترحل
دعا كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، ، مرة أخرى إلى استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "يجب أن يرحل ستارمر"، معلّقا على تقرير بثّته قناة "GB News"، تضمّن انتقادات لأداء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال فترة عمله السابقة.
EXPLOSIVE: Starmer is accused of helping paedophiles avoid charges by merely sending them warning notices - “I expected multiple charges of rape against possibly dozens of men, but instead they warned a couple of men under the child abduction warning notices.”— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) February 23, 2026
Starmer has to go. https://t.co/ZRC5r7GYMn
وبحسب التقرير، تعود الوقائع إلى فترة رئاسته لدائرة الادعاء الملكي في المملكة المتحدة، حيث كان يُكتفى بتوجيه إنذاراتٍ للمجرمين مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال.
وبحسب وثائق استشهدت بها القناة، فإن رئيس الوزراء "وضع ونسّق" مع قادة الشرطة إشعارات التحذير التي وُجّهت للمشتبه بهم.
وأظهر استطلاع لشركة "BMG Research"، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن نحو 51% من البريطانيين يرون ضرورة استبدال ستارمر كزعيم لحزب العمال.