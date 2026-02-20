https://sarabic.ae/20260220/دميترييف-الجميع-يسخر-من-الفاشل-ستارمر-1110556257.html
قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الجمعة، إن رئيس
قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الجمعة، إن رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، يتعرض للسخرية حتى من قبل قناة أمريكية تميل لليسار، وهي "سي إن إن".
وكتب دميترييف على منصة إكس: "حتى قناة اليسار 'سي إن إن' تسخر من الفاشل ستارمر"، مرفقًا مقطع فيديو يظهر فيه مذيع القناة يسخر من انخفاض شعبية ستارمر.
وكان دميترييف قد سخر سابقًا من محاولات ستارمر ليصبح أقل رئيس وزراء شعبية في المملكة المتحدة.
وأظهر استطلاع لشركة BMG Research أواخر يناير/كانون الثاني أن حوالي 51% من البريطانيين يرون ضرورة استبدال ستارمر
كزعيم لحزب العمال.