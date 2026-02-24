https://sarabic.ae/20260224/دميترييف-ستارمر-يحاول-التستر-على-العنف-الذي-ارتكبه-ضد-بريطانيا-1110678229.html
دميترييف: ستارمر يحاول التستر على العنف الذي ارتكبه ضد بريطانيا
ولفت ديميترييف الانتباه إلى منشور للنائب البريطاني روبرت لو، على منصة "إكس"، يُفصّل فيه نتائج لجنة التحقيق في حالات الاغتصاب الجماعي في بريطانيا. ويوضح منشور النائب البريطاني، حالة عنف شديد استمر لسنوات عديدة ضد فتاة قاصر، تورط فيها ضباط شرطة بريطانيون.وعلق دميترييف على الوثيقة: "اغتصاب ستارمر المروع لبريطانيا، والذي يحاول إخفاءه".وفي وقت سابق، دعا كيريل دميترييف، مرة أخرى، إلى استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.وفي أوائل عام 2025، أفادت صحيفة الـ"تلغراف" بتعرض ما لا يقل عن ألف فتاة للاغتصاب الجماعي في مدينة تيلفورد البريطانية، مع الكشف عن جرائم مماثلة في مدن أخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وكما أشارت الصحيفة، لم تتم محاسبة قادة الشرطة ولا المدعين العامين على تقاعسهم عن وقف هذه الجرائم.وأظهر استطلاع لشركة "BMG Research"، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن نحو 51% من البريطانيين يرون ضرورة استبدال ستارمر كزعيم لحزب العمال.دميترييف: الجميع يتخلى عن سفينة ستارمر الغارقة
