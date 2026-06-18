https://sarabic.ae/20260618/روسيا-تكشف-عن-مشروع-لإنشاء-بيئة-معيشية-كاملة-داخل-المركبات-الفضائية-1114478173.html

روسيا تكشف عن مشروع لإنشاء بيئة معيشية كاملة داخل المركبات الفضائية

روسيا تكشف عن مشروع لإنشاء بيئة معيشية كاملة داخل المركبات الفضائية

سبوتنيك عربي

روسيا تطلق مشروعًا علميًا ضخمًا لإنشاء بيئة معيشية مكتفية ذاتيًا بالكامل داخل المركبات الفضائية والمساكن الكوكبية، بهدف تمكين رواد الفضاء المستقبليين من... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T15:19+0000

2026-06-18T15:19+0000

2026-06-18T15:19+0000

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حيث سيجري معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بالتعاون مع المركز الوطني للأبحاث "معهد كورتشاتوف"، تجاربَ لاكتشاف أفضل نظام لإنشاء والحفاظ على جوٍّ صالح للعيش لفترة طويلة في المهمات الفضائية الطويلة المدى.يخطط العلماء لمقارنة أنظمة مختلفة عدة لدعم الحياة لتحديد النظام الأنسب للمهمات الطويلة المدى. ستجرى الاختبارات في مجمع التجارب الأرضية التابع لمعهد البيولوجيا الجزيئية والبيولوجية (IMBP) في موسكو، والذي سيخضع لتحديثات خاصة بين عامي 2027 و2028 لهذا الغرض. سيقوم الباحثون داخل وحدة التخزين التقنية في المجمّع، بتركيب معدات مصممة للحفاظ على بيئة صالحة للتنفس والحياة في المركبات الفضائية، بما في ذلك: تم تصميم المشروع على مرحلتين: أهمية "بيئة معيشية متكاملة" في المهمات الفضائية البعيدة لا يمكن للطواقم الاعتماد على الإمدادات المتكررة من الأرض. فهم بحاجة إلى أنظمة قادرة على توليد الأكسجين القابل للتنفس وإزالة ثاني أكسيد الكربون والغازات الضارة الأخرى، بالاضافة إلى إعادة تدوير المياه والنفايات البيولوجية ، والتمكن من العمل لأشهر أو سنوات بأقل قدر من الصيانة .يتمتع معهد البيولوجيا الجزيئية والبيولوجية (IMBP) بخبرة عقود في طب الفضاء وأبحاث دعم الحياة، بما في ذلك العمل على عقود مع وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) لتقنيات المهمات المأهولة.يمثل مشروع روسيا الجديد لإنشاء بيئة معيشية متكاملة داخل المركبات الفضائية استجابةً مباشرةً لتحديات استكشاف الفضاء البعيد، ومن خلال اختبار أنظمة نباتية ومفاعلات حيوية، ثم التحقق من صحتها بواسطة مشغل بشري، يأمل معهد IMBP ومعهد كورتشاتوف في تحديد بنية دعم الحياة التي يمكنها تشغيل رحلات طويلة الأمد بعيدًا عن الأرض."روسكوسموس" تعلن إطلاق أقمار صناعية لاتصالات الإنترنت في روسيا قريبا

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علوم, روسيا, جامعات روسية, أخبار الأبحاث العلمية, الفضاء