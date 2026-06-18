https://sarabic.ae/20260618/الصين-تنقل-عقل-قطاراتها-فائقة-السرعة-إلى-الفضاء-1114468940.html

الصين تنقل "عقل" قطاراتها فائقة السرعة إلى الفضاء

الصين تنقل "عقل" قطاراتها فائقة السرعة إلى الفضاء

سبوتنيك عربي

اقترح باحثون صينيون أن تنقل الصين "عقل" قطاراتها فائقة السرعة إلى الفضاء، عبر تطوير نظام تحكم يعتمد على الأقمار الصناعية منخفضة المدار، بهدف رفع مستويات الأمان... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T11:57+0000

2026-06-18T11:57+0000

2026-06-18T11:57+0000

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وتدرس الصين إمكانية إحداث نقلة نوعية في إدارة شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة عبر نقل منظومة التحكم والإشارات إلى الفضاء، في مشروع طموح يهدف إلى تعزيز موثوقية التشغيل وتقليل الاعتماد على البنية التحتية الأرضية التقليدية.وجاءت الفكرة في سياق البحث عن حلول تمنع تكرار حوادث خطيرة مثل كارثة "ونتشو" عام 2011، التي أسفرت عن مقتل 40 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين، بعد تصادم قطارين فائقي السرعة نتيجة خلل في أنظمة الإشارات.وبحسب الدراسة، فإن الأقمار الصناعية ستعمل كمحطات ترحيل متقدمة تستقبل بشكل متواصل بيانات الموقع والسرعة من القطارات، ثم تنقلها إلى مراكز التحكم الأرضية التي تصدر أوامر الحركة عبر الشبكة الفضائية ذاتها، ويرى الباحثون أن هذا النموذج سيكون أقل عرضة للتأثر بالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل والعواصف.في المقابل، حذّرت الدراسة من أن الاعتماد على البنية الفضائية يفتح الباب أمام مجموعة جديدة من المخاطر السيبرانية.كما لفت الباحثون إلى أن بعض الأقمار الصناعية منخفضة المدار صُممت وفق مبدأ "الوظيفة أولًا ثم الأمن لاحقًا"، ما يجعلها أكثر عرضة لاستغلال الثغرات البرمجية أو محاولات السيطرة عليها عن بعد.وتضمنت الدراسة سيناريوهات تهديد أخرى تشمل هجمات التشويش الإلكتروني، وهجمات حجب الخدمة، إضافة إلى احتمال اختراق المحطات الأرضية أو العبث بالمعدات الموجودة على متن القطارات.كما أوصى الباحثون بتطبيق تقنيات "الحوسبة الموثوقة" لضمان سلامة البرمجيات داخل أنظمة التحكم، وإنشاء مركز أمني متخصص لمراقبة الشبكة واكتشاف أي محاولات اختراق أو نشاطات مشبوهة بشكل فوري.وتحظى الدراسة بدعم من البرنامج الوطني الصيني الرئيسي للبحث والتطوير، إضافة إلى شركة السكك الحديدية الصينية الحكومية.ويرى الخبراء أن النظام الفضائي المقترح قد يشكل إضافة مهمة لمشروعات السكك الحديدية، التي تنفذها الصين خارج حدودها، خاصة في المناطق التي تواجه صعوبات جغرافية أو تكاليف مرتفعة لإنشاء بنية تحتية أرضية متكاملة، بحسب موقع "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".وأكد العالم، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن معالجة البيانات وتخزين مفاتيح التشفير داخل حدود الدولة المستضيفة يمكن أن يخفف من هذه المخاوف، معتبرًا أن التكنولوجيا الجديدة قد تتحول مستقبلًا إلى عنصر أساسي في تشغيل شبكات القطارات فائقة السرعة حول العالم.روسيا تطور نظاما جديدا لحماية ناقلات الغاز في القطب الشماليعلماء يبتكرون ترانزستورا واحدا يحل محل دوائر كاملة

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