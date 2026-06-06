https://sarabic.ae/20260606/علماء-يبتكرون-ترانزستورا-واحدا-يحل-محل-دوائر-كاملة-1114130646.html

علماء يبتكرون ترانزستورا واحدا يحل محل دوائر كاملة

علماء يبتكرون ترانزستورا واحدا يحل محل دوائر كاملة

سبوتنيك عربي

ابتكر باحثو جامعة "بوستيك" في كوريا الجنوبية ترانزستورا جديدا يعتمد على وصلة خاصة بين أكسيد الزنك (ZnO) والتيلوريوم (Te). يعمل هذا الترانزستور ذو الطبقة... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T22:04+0000

2026-06-06T22:04+0000

2026-06-06T22:12+0000

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تُعرف الميزة الرئيسية باسم "التوصيلية التفاضلية السالبة المزدوجة" (D-NDT). قد يبدو هذا المصطلح معقدًا، ولكن إليك شرحه: في الترانزستور العادي، عند زيادة الجهد على البوابة، يستمر التيار في الارتفاع. أما في هذا الترانزستور الجديد، فعند زيادة الجهد، يرتفع التيار ثم ينخفض، ثم يرتفع مرة أخرى، ثم ينخفض ​​مجددًا، يحدث ذلك مرتين في الترانزستور الواحد. للحصول على نفس السلوك مع الترانزستورات التقليدية، ستحتاج إلى توصيل عدة ترانزستورات معًا في دائرة معقدة. كيف يتحكم العلماء بالجهاز؟ يستطيع الباحثون التحكم في طريقة عمل الترانزستور عن طريق تغيير حجم المنطقة التي تتداخل فيها طبقات أكسيد الزنك والتيلوريوم. عندما يكون التداخل صغيرًا، يرتفع التيار وينخفض ​​مرة واحدة فقط. وعند زيادة مساحة التداخل، يظهر تياران "طولي" (أمامي) و"عرضي" (جانبي) في الترانزستور. يتفاعل هذان التياران لتكوين قمتين بيانيًا توضحان كيفية تغير التيار مع الجهد، حسب ما ورد في مجلة "العلم المكشوف". أثبت الباحثون تجريبيًا إمكانية زيادة تردد التيار أربع مرات باستخدام ترانزستور واحد فقط بدلًا من عدة ترانزستورات. أدى هذا الإنجاز إلى تقليل عدد الترانزستورات المطلوبة في الدوائر بشكل كبير: يتوقع الباحثون أن تكون هذه التقنية مفيدة بشكل خاص في المجالات التالية: يُظهر عمل فريق جامعة "بوستيك" أن الحل الأمثل أحيانًا لا يكمن في تصغير المكونات، بل في جعلها أكثر ذكاءً. فباستخدام الخصائص الفريدة لمواد أكسيد الزنك والتيلوريوم ، ابتكروا ترانزستورًا يُنجز مهامًا أكثر بموارد أقل، ما قد يُغير طريقة تصميمنا لجميع الأجهزة الإلكترونية المستقبلية.روسيا تبدأ بإنتاج عدسة فريدة لعلاج إعتام العين

https://sarabic.ae/20260520/علماء-روس-يطورون-تقنية-تبريد-جديدة-للمعالجات-1113595958.html

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