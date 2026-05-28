روسيا تبدأ بإنتاج عدسة فريدة لعلاج إعتام العين
سبوتنيك عربي
2026-05-28T07:27+0000
وقالت للصحفيين: "إنتاج العدسة داخل العين المحلية الفريدة من نوعها، "ياسين"، والتي تحل محل وظيفة العدسة البلورية الطبيعية، قد بدأ".وأشارت إلى أن أن هناك تعديلات خاصة متوفرة للعدسات للمرضى الذين يُعانون من أمراض عيون مُصاحبة.تم تدشين خط الإنتاج على أساس المركز البحثي لـ"جراحة العين المجهرية"، باسم "إس. إن. فيودوروف". وفي المرحلة الأولى، سيتمكن المنشأ من إنتاج ما يصل إلى 12 ألف وحدة سنويًا، ومن المخطط مستقبلًا مضاعفة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 25 ألف وحدة في السنة.
أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة الروسية، أن "الروس أصبح بإمكانهم الآن الحصول على تركيب مجاني لعدسة "ياسين" الفريدة لعلاج إعتام عدسة العين بموجب برنامج تضمنه الدولة الروسية".
وقالت للصحفيين: "إنتاج العدسة داخل العين المحلية الفريدة من نوعها، "ياسين"، والتي تحل محل وظيفة العدسة البلورية الطبيعية، قد بدأ".
وأوضحت: "بعد الجراحة، يُمكن للمرضى الاستغناء عن النظارات، وبالنسبة للمرضى الذين يُعانون من إعتام عدسة العين وطول النظر المرتبط بالتقدم بالعمر، تُتيح هذه العدسة للعين التركيز على مسافات مختلفة".
وأشارت إلى أن أن هناك تعديلات خاصة متوفرة للعدسات للمرضى الذين يُعانون من أمراض عيون مُصاحبة.
صُممت هذه العدسة لزراعتها بعد إزالة العدسة الطبيعية المعتمة للعين، وتتميز بمواصفات تتفوق على النماذج أحادية البؤرة القياسية، حيث تتيح زراعتها حلَّ مجموعة متكاملة من مهام تصحيح الإبصار، مما يُحسِّن بشكل ملحوظ جودة الحياة في أي مرحلة عمرية.
تم تدشين خط الإنتاج على أساس المركز البحثي لـ"جراحة العين المجهرية"، باسم "إس. إن. فيودوروف". وفي المرحلة الأولى، سيتمكن المنشأ من إنتاج ما يصل إلى 12 ألف وحدة سنويًا، ومن المخطط مستقبلًا مضاعفة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 25 ألف وحدة في السنة.