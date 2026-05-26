علماء روس يطورون جسيمات نانوية مغناطيسية لتنقية المياه من الأصباغ

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
علماء روس يطورون جسيمات نانوية مغناطيسية لتنقية المياه من الأصباغ
ابتكر باحثون من جامعة موسكو الوطنية للعلوم والتكنولوجيا (MISIS)، بالتعاون مع علماء من جامعة بيروغوف الروسية الوطنية للبحوث الطبية، نوعًا جديدًا من الجسيمات... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
يعتمد هذا الإنجاز على بنية داخلية مصممة بدقة بدلاً من الطلاءات الكيميائية، حيث قام الفريق بتصنيع جسيمات نانوية قضيبية الشكل من فيريت الكوبالت، وهي مادة مغناطيسية تعمل كقضبان مغناطيسية مجهرية مملوءة بمسامات ذات أحجام مختلفة. تحدد هذه المسامات جزيئات الصبغة التي يمكن للجسيمات امتصاصها وكيفية ارتباطها بها.
ابتكر باحثون من جامعة موسكو الوطنية للعلوم والتكنولوجيا (MISIS)، بالتعاون مع علماء من جامعة بيروغوف الروسية الوطنية للبحوث الطبية، نوعًا جديدًا من الجسيمات النانوية المغناطيسية القادرة على إزالة الأصباغ العضوية السامة من مياه الصرف الصناعي دون الحاجة إلى معالجة كيميائية إضافية.
يعتمد هذا الإنجاز على بنية داخلية مصممة بدقة بدلاً من الطلاءات الكيميائية، حيث قام الفريق بتصنيع جسيمات نانوية قضيبية الشكل من فيريت الكوبالت، وهي مادة مغناطيسية تعمل كقضبان مغناطيسية مجهرية مملوءة بمسامات ذات أحجام مختلفة. تحدد هذه المسامات جزيئات الصبغة التي يمكن للجسيمات امتصاصها وكيفية ارتباطها بها.

كيف تعمل هذه التقنية؟

تتميز الجسيمات النانوية بأنها مسامية متوسطة، أي أنها تحتوي على شبكة منظمة من القنوات الدقيقة. تلتقط المسامات الأصغر جزيئات الصبغة الأصغر، بينما تمتص المسامات الأكبر الجزيئات الأكبر. يسمح هذا الامتصاص الانتقائي للحجم للمادة نفسها بإزالة أنواع مختلفة من الأصباغ العضوية الشائعة في مياه الصرف الناتجة عن صناعات النسيج والطباعة والصناعات الكيميائية.
الأهم من ذلك، أثبت الباحثون أن التعديل الكيميائي للسطح غير ضروري، إذ تتحكم بنية المسام الداخلية وحدها في عملية الامتصاص. وهذا يجعل إنتاج المادة أبسط وأكثر استقرارًا عند الاستخدام المتكرر. بعد امتصاص الجسيمات النانوية للأصباغ، يمكن إزالتها بسهولة من الماء باستخدام مجال مغناطيسي بفضل نواتها المغناطيسية المصنوعة من فيريت الكوبالت. ويمكن إعادة استخدام هذه الجسيمات مرات عديدة دون فقدان كفاءتها.

أهمية هذا الأمر

تُعدّ الأصباغ العضوية من أكثر ملوثات المياه شيوعًا وخطورة. فهي تُقلل من نفاذ ضوء الشمس إلى المسطحات المائية، وتُعيق عملية التمثيل الضوئي، وقد تكون سامة للحياة المائية والإنسان. غالبًا ما تتطلب طرق معالجة المياه التقليدية مواد كيميائية باهظة الثمن، وتُنتج كميات كبيرة من النفايات الثانوية، أو تُعاني من صعوبة إزالة جميع أنواع الأصباغ بفعالية.
يُقدم هذا النهج الجديد ثلاث مزايا رئيسية:
لا حاجة للتعديل الكيميائي - إنتاج أبسط وأقل تكلفة الاستخلاص المغناطيسي
إزالة الجسيمات النانوية بسهولة باستخدام مغناطيس
إمكانية إعادة الاستخدام - الحفاظ على الكفاءة على مدى دورات عديدة
يفتح هذا التطوير آفاقًا جديدة لتنقية مياه الصرف الصناعي دون إضافة مواد ماصة كيميائية إضافية أو خطوات معالجة معقدة.
الأثر البيئي والصناعي

تُعدّ هذه التقنية ذات أهمية خاصة للصناعات التي تُنتج كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي المحتوية على الأصباغ، مثل: صناعة النسيج، صناعة الجلود، صناعة الورق، تلوين الطعام، نظرًا لإمكانية إعادة استخدام الجسيمات النانوية، يُمكن لهذه الطريقة أن تُقلّل بشكل كبير من تكاليف التشغيل والنفايات الكيميائية مقارنةً بالمعالجات التقليدية القائمة على المواد الماصة.
يعتقد الباحثون أن هذه المادة يُمكن أن تُصبح نموذجًا لتصميم أنظمة تنقية مياه أكثر تطورًا في المستقبل. كما يُمكن توسيع نطاق إمكانية التحكم في الملوثات التي يتم امتصاصها عن طريق تعديل حجم المسام ليشمل أنواعًا أخرى من الملوثات غير الأصباغ.
على الرغم من أن نتائج المختبر واعدة، فإن هذه التقنية ستحتاج إلى مزيد من الاختبارات في ظروف صناعية حقيقية قبل تطبيقها على نطاق واسع. يخطط العلماء لتقييم ما يلي: استقرار الجسيمات النانوية على المدى الطويل الجرعات المثلى لأنواع مياه الصرف الصحي المختلفة الأداء مع مخاليط معقدة من الملوثات الشائعة في مياه الصرف الصحي الفعلية في حال نجاحها، قد تصبح جسيمات الفريت الكوبالتية المغناطيسية النانوية أداة عملية لإدارة أنظف للمياه الصناعية، مما يساعد المصانع على تلبية المعايير البيئية مع تقليل الأثر البيئي لإنتاج واستخدام الأصباغ.
