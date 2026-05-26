https://sarabic.ae/20260526/علماء-روس-يطورون-جسيمات-نانوية-مغناطيسية-لتنقية-المياه-من-الأصباغ--1113766296.html

علماء روس يطورون جسيمات نانوية مغناطيسية لتنقية المياه من الأصباغ

علماء روس يطورون جسيمات نانوية مغناطيسية لتنقية المياه من الأصباغ

سبوتنيك عربي

ابتكر باحثون من جامعة موسكو الوطنية للعلوم والتكنولوجيا (MISIS)، بالتعاون مع علماء من جامعة بيروغوف الروسية الوطنية للبحوث الطبية، نوعًا جديدًا من الجسيمات... 26.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-26T18:27+0000

2026-05-26T18:27+0000

2026-05-26T18:27+0000

علوم

مجتمع

دراسات

روسيا

مياه

تنقية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096737607_0:414:1262:1123_1920x0_80_0_0_865529df25094875dd1f4b7c57b7cb2b.jpg

يعتمد هذا الإنجاز على بنية داخلية مصممة بدقة بدلاً من الطلاءات الكيميائية، حيث قام الفريق بتصنيع جسيمات نانوية قضيبية الشكل من فيريت الكوبالت، وهي مادة مغناطيسية تعمل كقضبان مغناطيسية مجهرية مملوءة بمسامات ذات أحجام مختلفة. تحدد هذه المسامات جزيئات الصبغة التي يمكن للجسيمات امتصاصها وكيفية ارتباطها بها. كيف تعمل هذه التقنية؟ تتميز الجسيمات النانوية بأنها مسامية متوسطة، أي أنها تحتوي على شبكة منظمة من القنوات الدقيقة. تلتقط المسامات الأصغر جزيئات الصبغة الأصغر، بينما تمتص المسامات الأكبر الجزيئات الأكبر. يسمح هذا الامتصاص الانتقائي للحجم للمادة نفسها بإزالة أنواع مختلفة من الأصباغ العضوية الشائعة في مياه الصرف الناتجة عن صناعات النسيج والطباعة والصناعات الكيميائية. الأهم من ذلك، أثبت الباحثون أن التعديل الكيميائي للسطح غير ضروري، إذ تتحكم بنية المسام الداخلية وحدها في عملية الامتصاص. وهذا يجعل إنتاج المادة أبسط وأكثر استقرارًا عند الاستخدام المتكرر. بعد امتصاص الجسيمات النانوية للأصباغ، يمكن إزالتها بسهولة من الماء باستخدام مجال مغناطيسي بفضل نواتها المغناطيسية المصنوعة من فيريت الكوبالت. ويمكن إعادة استخدام هذه الجسيمات مرات عديدة دون فقدان كفاءتها.أهمية هذا الأمرتُعدّ الأصباغ العضوية من أكثر ملوثات المياه شيوعًا وخطورة. فهي تُقلل من نفاذ ضوء الشمس إلى المسطحات المائية، وتُعيق عملية التمثيل الضوئي، وقد تكون سامة للحياة المائية والإنسان. غالبًا ما تتطلب طرق معالجة المياه التقليدية مواد كيميائية باهظة الثمن، وتُنتج كميات كبيرة من النفايات الثانوية، أو تُعاني من صعوبة إزالة جميع أنواع الأصباغ بفعالية.يُقدم هذا النهج الجديد ثلاث مزايا رئيسية: الأثر البيئي والصناعي تُعدّ هذه التقنية ذات أهمية خاصة للصناعات التي تُنتج كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي المحتوية على الأصباغ، مثل: صناعة النسيج، صناعة الجلود، صناعة الورق، تلوين الطعام، نظرًا لإمكانية إعادة استخدام الجسيمات النانوية، يُمكن لهذه الطريقة أن تُقلّل بشكل كبير من تكاليف التشغيل والنفايات الكيميائية مقارنةً بالمعالجات التقليدية القائمة على المواد الماصة. على الرغم من أن نتائج المختبر واعدة، فإن هذه التقنية ستحتاج إلى مزيد من الاختبارات في ظروف صناعية حقيقية قبل تطبيقها على نطاق واسع. يخطط العلماء لتقييم ما يلي: استقرار الجسيمات النانوية على المدى الطويل الجرعات المثلى لأنواع مياه الصرف الصحي المختلفة الأداء مع مخاليط معقدة من الملوثات الشائعة في مياه الصرف الصحي الفعلية في حال نجاحها، قد تصبح جسيمات الفريت الكوبالتية المغناطيسية النانوية أداة عملية لإدارة أنظف للمياه الصناعية، مما يساعد المصانع على تلبية المعايير البيئية مع تقليل الأثر البيئي لإنتاج واستخدام الأصباغ.علماء روس يبتكرون تقنية قد تغير طريقة التعامل مع النفايات النووية عالمياعلماء روس يطورون نظاما فريدا لإعادة "ضبط" الجهاز العصبي

https://sarabic.ae/20260519/علماء-روس-يطورون-فلترا-خارقا-لتنقية-المياه-من-المعادن-السامة-1113526702.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, دراسات, روسيا, مياه, تنقية