علماء الفيزياء بجامعة موسكو الحكومية يفسرون السلوك المغناطيسي غير المألوف لبلورة حديدية

سبوتنيك عربي

كشف علماء من جامعة موسكو الحكومية عن الآلية الكامنة وراء السلوك المغناطيسي غير المألوف لبلورة "Fe₂SeO"، وهي بلورة مضادة للبيروفسكايت أساسها الحديد. 26.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-26T15:15+0000

عند درجات الحرارة العالية، تتجه العزوم المغناطيسية في معظم المواد في اتجاهات عشوائية. ولكن عند تبريد المادة، يمكن أن تبدأ هذه العزوم في الترتيب. في Fe₂SeO، يُعد هذا الترتيب مثيرًا للاهتمام بشكل خاص لأن هندسة البلورة تجبر التفاعلات المغناطيسية على التنافس فيما بينها بدلًا من الاصطفاف بدقة. لماذا تتصرف البلورة بهذه الطريقة؟ يكمن السبب الرئيسي في البنية غير المألوفة لأيونات الحديد. ووفقًا "لبوابة روسيا العلمية"، فإنها تُشكل طبقات مسطحة مصنوعة من حلقات مترابطة تتكون من 4 و6 و14 عنصرًا.ونظرًا لأن التفاعلات السائدة بين أيونات الحديد مضادة للمغناطيسية، يسعى كل أيون إلى الاصطفاف في اتجاه معاكس لجيرانه. مع ذلك، فإن البنية الهندسية تجعل من المستحيل على جميع هذه العزوم المغناطيسية أن تُرضي جيرانها في الوقت نفسه. وهذا ما يُسمى في الفيزياء بـ"الإحباط": لا يستطيع النظام اتخاذ نمط واحد بسيط ومنظم تمامًا، لذا عليه أن يُقدم حلًا وسطًا. هذا الحل الوسط هو ما يُنتج الأطوار المغناطيسية غير العادية للبلورة. عندما تبرد البلورة إلى حوالي 104 كلفن، أو -169 درجة مئوية، تدخل في حالة مغناطيسية حديدية. في هذه الحالة، تتجه بعض العزوم المغناطيسية في اتجاه، بينما تتجه أخرى في الاتجاه المعاكس، لكنها لا تلغي بعضها تمامًا. يُعدّ هذا التحول الثاني جديرًا بالملاحظة بشكل خاص لأنه تحول طوري من الدرجة الأولى، وهو أمر نادر نسبيًا في المواد المغناطيسية. لذا، تُساعد هذه الدراسة العلماء على فهم أفضل لكيفية إنتاج هندسة بلورية معقدة لترتيب مغناطيسي غير متوقع. قد يكون هذا البحث مفيدًا أيضًا في تطوير مواد وظيفية جديدة للإلكترونيات الدقيقة، لأن السلوك المغناطيسي على المستوى المجهري يُمكن أن يؤثر بشكل كبير على كيفية استخدام المادة في الأجهزة المستقبلية. في الوقت الحالي، تكمن القيمة العلمية الأكبر لهذا الاكتشاف في توضيحه لكيفية انتقال بنية معقدة مثل "Fe₂SeO" بين حالات مغناطيسية مختلفة. علماء روس يطورون مادة جديدة تعزز كفاءة ودقة أجهزة الليزر الحديثة

