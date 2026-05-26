علماء الفيزياء بجامعة موسكو الحكومية يفسرون السلوك المغناطيسي غير المألوف لبلورة حديدية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء الفيزياء بجامعة موسكو الحكومية يفسرون السلوك المغناطيسي غير المألوف لبلورة حديدية
15:15 GMT 26.05.2026
كشف علماء من جامعة موسكو الحكومية عن الآلية الكامنة وراء السلوك المغناطيسي غير المألوف لبلورة "Fe₂SeO"، وهي بلورة مضادة للبيروفسكايت أساسها الحديد. تُظهر دراستهم أن المادة لا تستقر على حالة مغناطيسية واحدة فورًا، بل تتغير على مرحلتين مع انخفاض درجة الحرارة، وذلك بسبب الطريقة الخاصة التي تترتب بها أيونات الحديد في شبكتها البلورية.
عند درجات الحرارة العالية، تتجه العزوم المغناطيسية في معظم المواد في اتجاهات عشوائية. ولكن عند تبريد المادة، يمكن أن تبدأ هذه العزوم في الترتيب. في Fe₂SeO، يُعد هذا الترتيب مثيرًا للاهتمام بشكل خاص لأن هندسة البلورة تجبر التفاعلات المغناطيسية على التنافس فيما بينها بدلًا من الاصطفاف بدقة.

لماذا تتصرف البلورة بهذه الطريقة؟

يكمن السبب الرئيسي في البنية غير المألوفة لأيونات الحديد. ووفقًا "لبوابة روسيا العلمية"، فإنها تُشكل طبقات مسطحة مصنوعة من حلقات مترابطة تتكون من 4 و6 و14 عنصرًا.
ونظرًا لأن التفاعلات السائدة بين أيونات الحديد مضادة للمغناطيسية، يسعى كل أيون إلى الاصطفاف في اتجاه معاكس لجيرانه. مع ذلك، فإن البنية الهندسية تجعل من المستحيل على جميع هذه العزوم المغناطيسية أن تُرضي جيرانها في الوقت نفسه. وهذا ما يُسمى في الفيزياء بـ"الإحباط": لا يستطيع النظام اتخاذ نمط واحد بسيط ومنظم تمامًا، لذا عليه أن يُقدم حلًا وسطًا. هذا الحل الوسط هو ما يُنتج الأطوار المغناطيسية غير العادية للبلورة.
عندما تبرد البلورة إلى حوالي 104 كلفن، أو -169 درجة مئوية، تدخل في حالة مغناطيسية حديدية. في هذه الحالة، تتجه بعض العزوم المغناطيسية في اتجاه، بينما تتجه أخرى في الاتجاه المعاكس، لكنها لا تلغي بعضها تمامًا.
يُفسر المصدر ذلك بحساب بسيط داخل وحدة الخلية: 10 عزوم مغناطيسية تتجه في اتجاه، و8 في الاتجاه المعاكس، ما يُنتج مغنطة صافية صغيرة. عندما تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون 78 كلفن، أو -195 درجة مئوية، تتغير المادة مرة أخرى. تترتب الكتل المغناطيسية التي تشكلت سابقًا بحيث تشير عزومها المغناطيسية المتبقية إلى اتجاهات متعاكسة تمامًا. ونتيجة لذلك، تصبح المغنطة الكلية صفرًا، ويصبح البلور مضادًا للمغناطيسية.
يُعدّ هذا التحول الثاني جديرًا بالملاحظة بشكل خاص لأنه تحول طوري من الدرجة الأولى، وهو أمر نادر نسبيًا في المواد المغناطيسية. لذا، تُساعد هذه الدراسة العلماء على فهم أفضل لكيفية إنتاج هندسة بلورية معقدة لترتيب مغناطيسي غير متوقع.
قد يكون هذا البحث مفيدًا أيضًا في تطوير مواد وظيفية جديدة للإلكترونيات الدقيقة، لأن السلوك المغناطيسي على المستوى المجهري يُمكن أن يؤثر بشكل كبير على كيفية استخدام المادة في الأجهزة المستقبلية. في الوقت الحالي، تكمن القيمة العلمية الأكبر لهذا الاكتشاف في توضيحه لكيفية انتقال بنية معقدة مثل "Fe₂SeO" بين حالات مغناطيسية مختلفة.
