https://sarabic.ae/20260618/سموتريتش-الحرب-يجب-أن-تنتهي-بتوسيع-حدود-إسرائيل-1114494016.html

سموتريتش: الحرب يجب أن تنتهي بتوسيع حدود إسرائيل

سموتريتش: الحرب يجب أن تنتهي بتوسيع حدود إسرائيل

سبوتنيك عربي

صرّح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بأن "الحرب الجارية يجب أن تنتهي بإعلان سياسي يفضي إلى توسيع حدود إسرائيل"، مؤكدًا أن من يهاجم إسرائيل "يجب أن... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T22:08+0000

2026-06-18T22:08+0000

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وأضاف سموتريتش، في تصريحات له، أن "قطاع غزة سيبقى في حالة دمار واسعة"، معتبرًا أن "الأوضاع فيه لن تسمح بعودة الحياة الطبيعية خلال العقود المقبلة".وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن "الواقع الذي ستخلّفه الحرب سيدفع في نهاية المطاف إلى الهجرة من القطاع"، قائلاً إنه "لن يكون هناك شيء في غزة خلال العقود المقبلة"، على حد قوله.وكانت أمريكا، أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في القطاع، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

https://sarabic.ae/20260616/السيسي-نعمل-على-منع-أي-مساع-تؤدي-لتقويض-ما-نجح-ترامب-في-التوصل-إليه-في-غزة-وإيران-1114405750.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم