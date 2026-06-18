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لافروف: روسيا ستشن هجمات مكثفة على منشآت القوات الأوكرانية ردا على هجمات كييف
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لافروف: روسيا ستشن هجمات مكثفة على منشآت القوات الأوكرانية ردا على هجمات كييف
لافروف: روسيا ستشن هجمات مكثفة على منشآت القوات الأوكرانية ردا على هجمات كييف
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صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن روسيا ستشن هجمات مكثفة على منشآت القوات الأوكرانية ردا على هجمات كييف. 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T13:31+0000
2026-06-18T13:42+0000
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وقال للصحفيين على هامش قمة "روسيا-آسيان": "لطالما كنت مقتنعًا بأن الكلام وحده لا يكفي. ليس من قبيل المصادفة أن الرئيس أعلن منذ فترة، عقب العمل الإرهابي الأخير الذي نفّذه إرهابي كييف، أننا سنشنّ الآن ضربات جماعية واسعة النطاق بشكل منتظم على أهداف تعتمد عليها جاهزية القوات المسلحة الأوكرانية القتالية بشكل مباشر".وقال ميروشنيك لصحيفة روسية: "لا توجد سوى مقترحات تُطرح ليتم رفضها. وأوكرانيا لا تعلن السلام إلا بصيغة وشكل غير مقبولين لبدء أي نوع من المفاوضات".وأضاف: "لكن، على الأقل حتى اليوم، لا نرى أي رغبة خاصة لدى الجانب الأوكراني في إجراء الحوار بهذه الطريقة".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وفورونيج، وروستوف، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.خسائر فادحة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي - الأمن الروسي
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لافروف: روسيا ستشن هجمات مكثفة على منشآت القوات الأوكرانية ردا على هجمات كييف

13:31 GMT 18.06.2026 (تم التحديث: 13:42 GMT 18.06.2026)
© Sputnik . Kristina Solovyova / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
© Sputnik . Kristina Solovyova
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صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن روسيا ستشن هجمات مكثفة على منشآت القوات الأوكرانية ردا على هجمات كييف.
وقال للصحفيين على هامش قمة "روسيا-آسيان": "لطالما كنت مقتنعًا بأن الكلام وحده لا يكفي. ليس من قبيل المصادفة أن الرئيس أعلن منذ فترة، عقب العمل الإرهابي الأخير الذي نفّذه إرهابي كييف، أننا سنشنّ الآن ضربات جماعية واسعة النطاق بشكل منتظم على أهداف تعتمد عليها جاهزية القوات المسلحة الأوكرانية القتالية بشكل مباشر".
وأضاف: "لم تعد الكلمات كافية لوصف أعمال كييف الإرهابية".
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وكان السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، أكد أن نظام كييف يناقش تسوية النزاع في أوكرانيا، بطرق غير مقبولة لبدء أي مفاوضات.
وقال ميروشنيك لصحيفة روسية: "لا توجد سوى مقترحات تُطرح ليتم رفضها. وأوكرانيا لا تعلن السلام إلا بصيغة وشكل غير مقبولين لبدء أي نوع من المفاوضات".

وأشار السفير الروسي إلى أن استمرار المفاوضات بشأن التسوية بوساطة أمريكية أمر ممكن تمامًا، ولكن هناك حاجة إلى اتفاق منفصل في هذا الشأن.

وأضاف: "لكن، على الأقل حتى اليوم، لا نرى أي رغبة خاصة لدى الجانب الأوكراني في إجراء الحوار بهذه الطريقة".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وفورونيج، وروستوف، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
خسائر فادحة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي - الأمن الروسي
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