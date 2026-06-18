https://sarabic.ae/20260618/خسائر-فادحة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي---الأمن-الروسي-1114458687.html
خسائر فادحة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي - الأمن الروسي
خسائر فادحة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي - الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفادت أجهزة الأمن الروسية لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأنه تم إعادة نشر وحدات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي،... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T04:50+0000
2026-06-18T04:50+0000
2026-06-18T04:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الأجهزة: "بالنظر إلى الخسائر الفادحة في هذا القطاع من الجبهة، أعادت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية نشر مجموعات من المركز البحري 73 التابع لقوات العمليات الخاصة للقوات الأوكرانية في منطقة سومي ".وأوضح مسؤول أمني روسي أن الوحدات المعاد نشرها كانت قد شاركت بالفعل في القتال بالمقاطعة صيف عام 2025، لكنها تكبدت خسائر فادحة. ونتيجة لذلك، تم سحبها لاستعادة جاهزيتها القتالية.وتتمركز قوات مجموعة "الشمال" الروسية في تلك المقاطعة، وخلال الـ24 ساعة الماضية، خسر العدو أكثر من 230 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة و14 مركبة، في منطقة عمليات المجموعة.تدمير مجموعتين قتاليتين أوكرانيتين في سومي أثناء التصدي لهجوم مضاد- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مراكز إطلاق المسيرات في كونستانتينوفكا
https://sarabic.ae/20260617/أوكرانيا-تواجه-نقصا-في-الجنود-في-مقاطعة-تشيرنيغيف-1114420523.html
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روسيا
خسائر فادحة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي - الأمن الروسي
أفادت أجهزة الأمن الروسية لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأنه تم إعادة نشر وحدات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي، بسبب الخسائر الفادحة التي مُنيت بها قوات نظام كييف في المنطقة.
وقالت الأجهزة: "بالنظر إلى الخسائر الفادحة في هذا القطاع من الجبهة، أعادت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية نشر مجموعات من المركز البحري 73 التابع لقوات العمليات الخاصة للقوات الأوكرانية في منطقة سومي ".
وأشارت إلى أن وحدات الهجوم التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، دفعت وحدات العدو إلى التراجع للخطوط الخلفية في 19 منطقة، في عمق يصل إلى 700 متر.
وأوضح مسؤول أمني روسي أن الوحدات المعاد نشرها كانت قد شاركت بالفعل في القتال بالمقاطعة صيف عام 2025، لكنها تكبدت خسائر فادحة. ونتيجة لذلك، تم سحبها لاستعادة جاهزيتها القتالية.
وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الجيش الروسي ينجح في حل مهمة إنشاء منطقة أمنية عازلة على طول الحدود مع مقاطعة سومي.
وتتمركز قوات مجموعة "الشمال" الروسية في تلك المقاطعة، وخلال الـ24 ساعة الماضية، خسر العدو أكثر من 230 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة و14 مركبة، في منطقة عمليات المجموعة.