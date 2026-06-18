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خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260618/خسائر-فادحة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي---الأمن-الروسي-1114458687.html
خسائر فادحة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي - الأمن الروسي
خسائر فادحة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي - الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفادت أجهزة الأمن الروسية لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأنه تم إعادة نشر وحدات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي،... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T04:50+0000
2026-06-18T04:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الأجهزة: "بالنظر إلى الخسائر الفادحة في هذا القطاع من الجبهة، أعادت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية نشر مجموعات من المركز البحري 73 التابع لقوات العمليات الخاصة للقوات الأوكرانية في منطقة سومي ".وأوضح مسؤول أمني روسي أن الوحدات المعاد نشرها كانت قد شاركت بالفعل في القتال بالمقاطعة صيف عام 2025، لكنها تكبدت خسائر فادحة. ونتيجة لذلك، تم سحبها لاستعادة جاهزيتها القتالية.وتتمركز قوات مجموعة "الشمال" الروسية في تلك المقاطعة، وخلال الـ24 ساعة الماضية، خسر العدو أكثر من 230 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة و14 مركبة، في منطقة عمليات المجموعة.تدمير مجموعتين قتاليتين أوكرانيتين في سومي أثناء التصدي لهجوم مضاد- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مراكز إطلاق المسيرات في كونستانتينوفكا
https://sarabic.ae/20260617/أوكرانيا-تواجه-نقصا-في-الجنود-في-مقاطعة-تشيرنيغيف-1114420523.html
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خسائر فادحة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي - الأمن الروسي

04:50 GMT 18.06.2026
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي
القوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أفادت أجهزة الأمن الروسية لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأنه تم إعادة نشر وحدات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي، بسبب الخسائر الفادحة التي مُنيت بها قوات نظام كييف في المنطقة.
وقالت الأجهزة: "بالنظر إلى الخسائر الفادحة في هذا القطاع من الجبهة، أعادت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية نشر مجموعات من المركز البحري 73 التابع لقوات العمليات الخاصة للقوات الأوكرانية في منطقة سومي ".

وأشارت إلى أن وحدات الهجوم التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، دفعت وحدات العدو إلى التراجع للخطوط الخلفية في 19 منطقة، في عمق يصل إلى 700 متر.

وأوضح مسؤول أمني روسي أن الوحدات المعاد نشرها كانت قد شاركت بالفعل في القتال بالمقاطعة صيف عام 2025، لكنها تكبدت خسائر فادحة. ونتيجة لذلك، تم سحبها لاستعادة جاهزيتها القتالية.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
أوكرانيا تواجه نقصا في الجنود في مقاطعة تشيرنيغيف
أمس, 05:38 GMT

وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الجيش الروسي ينجح في حل مهمة إنشاء منطقة أمنية عازلة على طول الحدود مع مقاطعة سومي.

وتتمركز قوات مجموعة "الشمال" الروسية في تلك المقاطعة، وخلال الـ24 ساعة الماضية، خسر العدو أكثر من 230 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة و14 مركبة، في منطقة عمليات المجموعة.
تدمير مجموعتين قتاليتين أوكرانيتين في سومي أثناء التصدي لهجوم مضاد- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مراكز إطلاق المسيرات في كونستانتينوفكا
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