https://sarabic.ae/20260618/5-نسخ-خارقة-من-بندقية-القنص-الروسية-إس-في-إل-1114474250.html
5 نسخ خارقة من بندقية القنص الروسية "إس في إل"
5 نسخ خارقة من بندقية القنص الروسية "إس في إل"
سبوتنيك عربي
طورت روسيا سلسلة بنادق "إس في إل" لتوفير حلول قنص متخصصة، تتراوح بين الاشتباك الفائق المدى والعمليات الخاصة والقتال الحضري، مع دقة عالية وقدرة على التكيف مع... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T13:10+0000
2026-06-18T13:10+0000
2026-06-18T13:10+0000
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5 نسخ خارقة من بندقية القنص الروسية "إس في إل"
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, انفوجرافيك, инфографика
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, انفوجرافيك, инфографика
5 نسخ خارقة من بندقية القنص الروسية "إس في إل"
طورت روسيا سلسلة بنادق "إس في إل" لتوفير حلول قنص متخصصة، تتراوح بين الاشتباك الفائق المدى والعمليات الخاصة والقتال الحضري، مع دقة عالية وقدرة على التكيف مع مختلف المهام القتالية.