https://sarabic.ae/20260619/رحلة-علاج-انتهت-إلى-المجهول-شهادات-فلسطينيين-عالقين-في-بغداد-1114517072.html

رحلة علاج انتهت إلى المجهول.. شهادات فلسطينيين عالقين في بغداد

رحلة علاج انتهت إلى المجهول.. شهادات فلسطينيين عالقين في بغداد

سبوتنيك عربي

قبل أكثر من عامين، غادروا قطاع غزة على أمل العودة إليه بعد رحلة علاج قصيرة، حملتهم طائرة عسكرية عراقية من مصر إلى بغداد وسط وعود بالرعاية والاهتمام، لكن ما كان... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T15:39+0000

2026-06-19T15:39+0000

2026-06-19T15:39+0000

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في غرف المستشفيات ومراكز الرعاية، يعيش عشرات الجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم حالة من الانتظار الثقيل، حيث فقدوا جوازات سفرهم، وأبناء وأقارب تركوهم خلفهم في غزة، وبعضهم فقد أفرادا من أسرته خلال الحرب دون أن يتمكن حتى من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة.ووصل العشرات من الفلسطينيين إلى العاصمة العراقية بغداد في أيار/مايو 2024 على متن طائرة عسكرية عراقية، ضمن تنسيق مشترك بين بغداد والقاهرة، وبحضور ممثلين عن السفارة الفلسطينية في مصر.جرحى فلسطينيون في بغداد: محتجزون منذ سنواتقال أبو أحمد، أحد الجرحى الفلسطينيين المقيمين في مدينة الطب ببغداد، إن مجموعة من المرضى والمصابين غادرت قطاع غزة عقب اندلاع الحرب وتوجهت إلى مصر لتلقي العلاج، قبل أن يتم نقلهم إلى العراق عبر تنسيق رسمي وبطائرة عسكرية عراقية.وأوضح ابو أحمد، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن المجموعة وصلت إلى بغداد في 22 أيار/مايو 2024، ومنذ ذلك الحين تم الاحتفاظ بجوازات سفرهم ووثائقهم الرسمية، مؤكداً أنهم لم يتمكنوا من استعادتها حتى الآن رغم مخاطبة الجهات الحكومية المعنية.ودعا الجريح الجهات العراقية المختصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل لإعادة جوازات السفر الخاصة بهم وتمكينهم من استكمال رحلة العودة إلى ذويهم في غزة.ويقول مرافقون للجرحى إنهم استقبلوا قرار نقلهم إلى العراق بتفاؤل كبير، بعدما أُبلغوا بأن جهات حكومية عراقية ستتكفل بمتابعة أوضاعهم الصحية والمعيشية، إلا أنهم يؤكدون أن الدعم الذي قُدّم لهم اقتصر في معظمه على مراحل محدودة، قبل أن يتراجع تدريجياً، ما دفعهم إلى الاعتماد على تبرعات فردية ومساعدات من مؤسسات خيرية لسد احتياجاتهم الأساسية.مرافقة لمريضة فلسطينية: أبعدتنا الحرب عن أطفالناوقالت أم عبدو، في حديث لـ"سبوتنيك"، إنهم وصلوا إلى العراق قادمين من مصر في 22 أيار/مايو 2024، ومنذ ذلك الحين لا تزال وثائقهم الرسمية محتجزة، الأمر الذي حال دون تمكنهم من السفر أو العودة إلى ذويهم.وبحسب حديثها فإنها لم تتمكن من رؤية أطفالها الستة الموجودين في قطاع غزة منذ سنوات، مشيرة إلى أن تواصلها معهم يقتصر على الاتصالات الهاتفية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.وتكشف البيانات الطبية الخاصة بالمجموعة الفلسطينية التي تتلقى العلاج في العراق حجم المعاناة التي يحملها أفرادها، إذ تضم خمسة مصابين بأمراض سرطانية، وأربعة آخرين يعانون من اضطرابات دموية، إلى جانب مريض بالقلب وآخر بأمراض الكلى، فضلاً عن عشرة جرحى أصيبوا خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة، والتي خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتيل وجريح، وفقاً لتصريحات سابقة صادرة عن السلطات العراقية.وبحسب إفادات تداولتها وسائل إعلام في وقت سابق، تراوحت بعض المساعدات المالية التي حصلت عليها العائلات بين 100 ألف و200 ألف دينار عراقي، فيما قدمت العتبة الحسينية دعماً مالياً وصل في بعض الحالات إلى 1500 دولار للعائلة الواحدة، وبحد أدنى بلغ نحو 700 دولار.فلسطينية فقدت أبناءها خلال الحرب: نطالب بإعادتنا إلى غزةوفي حديث لـ "سبوتنيك"، أضافت أن عدداً من العائلات يعيش أوضاعاً إنسانية صعبة نتيجة البعد عن أقاربهم وأبنائهم داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تلقت خلال فترة وجودها خارج القطاع نبأ فقدان عدد من أفراد أسرتها بسبب الحرب.وأوضحت أن المرضى والمرافقين يوجهون مناشدات متكررة إلى الحكومة العراقية والجهات الدولية والإنسانية، من بينها الصليب الأحمر، للتدخل وإيجاد آلية تتيح لهم العودة إلى مصر ومن ثم إلى قطاع غزة.وأكدت أن استمرار بقائهم بعيداً عن أسرهم فاقم معاناتهم النفسية والإنسانية، داعية إلى معالجة ملفهم بصورة عاجلة وإنهاء الإجراءات التي تحول دون عودتهم.ويؤكد بعض الجرحى ومرافقيهم أنهم يواجهون قيوداً على التنقل والخروج من المستشفى، وهو ما ينعكس سلباً على أوضاعهم النفسية والمعيشية، وسط مطالبات بإيجاد حلول قانونية وإنسانية تضمن حريتهم في الحركة وتحفظ حقوقهم خلال فترة العلاج والإقامة.

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العراق, أخبار العراق اليوم, قطاع غزة, حصري, تقارير سبوتنيك