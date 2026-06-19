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طهران تنفي إغلاق مضيق "هرمز"
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الحدث من سبوتنيك
مونديال 2026... اللعبة الرياضية تضطهد إيران، فهل باتت الرياضة ساحة لتصفية الحساب؟
00:30 GMT
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الحدث من سبوتنيك
عدد إصابات " إيبولا "يرتفع إلى 710 في الكونغو... المواقع الإلكترونية المزيفة القائمة على الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن مواجهتها؟
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أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
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مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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قطاع غزة...حصار طبي ومنظومة صحية تصارع للبقاء وانقاذ الأرواح، هل يبقى المجتمع صامتاً؟
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نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
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مرايا العلوم
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حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن اعتبار الاتفاق بين واشنطن وطهران شاملا
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ترامب يعيد ملف سد النهضة إلى الواجهة... هل تنجح واشنطن في كسر الجمود؟
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الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
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ترامب يعيد ملف سد النهضة إلى الواجهة... هل تنجح واشنطن في كسر الجمود؟
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https://sarabic.ae/20260619/روبوت-يتسول-في-شوارع-الصين-يثير-جدلا-واسعا-على-مواقع-التواصل-1114519025.html
روبوت "يتسول" في شوارع الصين يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل
روبوت "يتسول" في شوارع الصين يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل
سبوتنيك عربي
أثار مقطع فيديو لروبوت يجلس على رصيف أحد شوارع مقاطعة سيتشوان في الصين، وهو يؤدي حركات تشبه التسول، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T15:13+0000
2026-06-19T15:13+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
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ويظهر الروبوت راكعا ومنحنيا للمارة، واضعا يديه معا، بينما بجانبه لافتة إلكترونية ومكبر صوت يطلبان المساعدة بزعم أنه "لا يملك مالا لإعادة الشحن"، ويحتاج إلى "دفع فاتورة الكهرباء"، مع وضع طبق لجمع العملات ورمز "QR" للدفع الإلكتروني. وتم التعرف على الروبوت على أنه نموذج بشري من نوع "Unitree G1" تبلغ قيمته نحو 16 ألف دولار، فيما لم تتضح هوية من يقف خلف هذا المشهد الذي أثار تساؤلات بين كونه مزحة، أو عملا فنيا، أو تجربة غريبة للربح. وانقسمت ردود الفعل على مواقع التواصل بين السخرية والانتقاد، حيث اعتبر البعض أن حتى "التسول قد يصبح مؤتمتاً"، بينما أعرب آخرون عن غضبهم من رؤية أشخاص يضعون أموالاً أمام الروبوت.
الصين
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نادي الفيديو, الصين
نادي الفيديو, الصين

روبوت "يتسول" في شوارع الصين يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل

15:13 GMT 19.06.2026
© Photo / X"روبوت بشري" يرحب بضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روبوت بشري يرحب بضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
© Photo / X
تابعنا عبر
أثار مقطع فيديو لروبوت يجلس على رصيف أحد شوارع مقاطعة سيتشوان في الصين، وهو يؤدي حركات تشبه التسول، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
ويظهر الروبوت راكعا ومنحنيا للمارة، واضعا يديه معا، بينما بجانبه لافتة إلكترونية ومكبر صوت يطلبان المساعدة بزعم أنه "لا يملك مالا لإعادة الشحن"، ويحتاج إلى "دفع فاتورة الكهرباء"، مع وضع طبق لجمع العملات ورمز "QR" للدفع الإلكتروني.
وتم التعرف على الروبوت على أنه نموذج بشري من نوع "Unitree G1" تبلغ قيمته نحو 16 ألف دولار، فيما لم تتضح هوية من يقف خلف هذا المشهد الذي أثار تساؤلات بين كونه مزحة، أو عملا فنيا، أو تجربة غريبة للربح.
وانقسمت ردود الفعل على مواقع التواصل بين السخرية والانتقاد، حيث اعتبر البعض أن حتى "التسول قد يصبح مؤتمتاً"، بينما أعرب آخرون عن غضبهم من رؤية أشخاص يضعون أموالاً أمام الروبوت.
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