https://sarabic.ae/20260619/روبوت-يتسول-في-شوارع-الصين-يثير-جدلا-واسعا-على-مواقع-التواصل-1114519025.html
روبوت "يتسول" في شوارع الصين يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل
روبوت "يتسول" في شوارع الصين يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل
سبوتنيك عربي
أثار مقطع فيديو لروبوت يجلس على رصيف أحد شوارع مقاطعة سيتشوان في الصين، وهو يؤدي حركات تشبه التسول، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T15:13+0000
2026-06-19T15:13+0000
2026-06-19T15:13+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
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ويظهر الروبوت راكعا ومنحنيا للمارة، واضعا يديه معا، بينما بجانبه لافتة إلكترونية ومكبر صوت يطلبان المساعدة بزعم أنه "لا يملك مالا لإعادة الشحن"، ويحتاج إلى "دفع فاتورة الكهرباء"، مع وضع طبق لجمع العملات ورمز "QR" للدفع الإلكتروني. وتم التعرف على الروبوت على أنه نموذج بشري من نوع "Unitree G1" تبلغ قيمته نحو 16 ألف دولار، فيما لم تتضح هوية من يقف خلف هذا المشهد الذي أثار تساؤلات بين كونه مزحة، أو عملا فنيا، أو تجربة غريبة للربح. وانقسمت ردود الفعل على مواقع التواصل بين السخرية والانتقاد، حيث اعتبر البعض أن حتى "التسول قد يصبح مؤتمتاً"، بينما أعرب آخرون عن غضبهم من رؤية أشخاص يضعون أموالاً أمام الروبوت.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
روبوت "يتسول" في شوارع الصين يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل
أثار مقطع فيديو لروبوت يجلس على رصيف أحد شوارع مقاطعة سيتشوان في الصين، وهو يؤدي حركات تشبه التسول، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
ويظهر الروبوت راكعا ومنحنيا للمارة، واضعا يديه معا، بينما بجانبه لافتة إلكترونية ومكبر صوت يطلبان المساعدة بزعم أنه "لا يملك مالا لإعادة الشحن"، ويحتاج إلى "دفع فاتورة الكهرباء"، مع وضع طبق لجمع العملات ورمز "QR" للدفع الإلكتروني.
وتم التعرف على الروبوت على أنه نموذج بشري من نوع "Unitree G1" تبلغ قيمته نحو 16 ألف دولار، فيما لم تتضح هوية من يقف خلف هذا المشهد الذي أثار تساؤلات بين كونه مزحة، أو عملا فنيا، أو تجربة غريبة للربح.
وانقسمت ردود الفعل على مواقع التواصل بين السخرية والانتقاد، حيث اعتبر البعض أن حتى "التسول قد يصبح مؤتمتاً"، بينما أعرب آخرون عن غضبهم من رؤية أشخاص يضعون أموالاً أمام الروبوت.