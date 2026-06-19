الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء مملكة تايلاند أنوتين تشارنفيراكول وعقيلته، خلال حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود المشاركة في قمة "روسيا-آسيان" في مدينة قازان الروسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء مملكة تايلاند أنوتين تشارنفيراكول وعقيلته، خلال حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود المشاركة في قمة "روسيا-آسيان" في مدينة قازان الروسية
متظاهرون في ألبانيا يحاولون هدم سياج موقع بناء خلال تظاهرة احتجاجية ضد خطط بناء منتجع سياحي، في منطقة ريول بمدينة شكودر، شمالي ألبانيا
متظاهرون في ألبانيا يحاولون هدم سياج موقع بناء خلال تظاهرة احتجاجية ضد خطط بناء منتجع سياحي، في منطقة ريول بمدينة شكودر، شمالي ألبانيا
عرض فني لافت للنجمة الأمريكية كاتي بيري، والطفل المغني النرويجي تيوس لوكا، خلال حفل الافتتاح قبل مباراة الولايات المتحدة وباراغواي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم لكرة القدم في كاليفورنيا
عرض فني لافت للنجمة الأمريكية كاتي بيري، والطفل المغني النرويجي تيوس لوكا، خلال حفل الافتتاح قبل مباراة الولايات المتحدة وباراغواي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم لكرة القدم في كاليفورنيا
رجل يعود إلى قريته، يلوّح بعلامة النصر وهو يقف على أنقاض منزله المدمر في بلدة النبطية، جنوبي لبنان
رجل يعود إلى قريته، يلوّح بعلامة النصر وهو يقف على أنقاض منزله المدمر في بلدة النبطية، جنوبي لبنان
القوزاق التابعون لجيش قوزاق كوبان وطلاب الكلية العسكرية رقم 1 في مراسم رفع العلم الروسي، والتي تم توقيتها لتتزامن مع الاحتفال بـ"يوم روسيا"
القوزاق التابعون لجيش قوزاق كوبان وطلاب الكلية العسكرية رقم 1 في مراسم رفع العلم الروسي، والتي تم توقيتها لتتزامن مع الاحتفال بـ"يوم روسيا"
ناشطون في مجال الرفق بالحيوان يعرضون مجسمًا بطول 4 أمتار على شكل شطيرة "فرانكنراب" لتسليط الضوء على ما يُزعم من خرق شركة "بريت أ مانجر" لالتزاماتها تجاه رعاية الدجاج، في بريطانيا
ناشطون في مجال الرفق بالحيوان يعرضون مجسمًا بطول 4 أمتار على شكل شطيرة "فرانكنراب" لتسليط الضوء على ما يُزعم من خرق شركة "بريت أ مانجر" لالتزاماتها تجاه رعاية الدجاج، في بريطانيا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقيلته، يستقبلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وعقيلته، على هامش قمة "مجموعة السبع" في إيفيان لي بان، فرنسا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقيلته، يستقبلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وعقيلته، على هامش قمة "مجموعة السبع" في إيفيان لي بان، فرنسا
فلسطينيون يحمعون ممتلكاتهم من منازلهم التي تم إخلاؤها بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي تصاريح الدخول قصيرة الأجل لسكان مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية
فلسطينيون يحمعون ممتلكاتهم من منازلهم التي تم إخلاؤها بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي تصاريح الدخول قصيرة الأجل لسكان مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية
مجموعة من الأشخاص يحاولون إخراج الركاب من طائرة بعد تحطمها على طريق سريع في تكساس
مجموعة من الأشخاص يحاولون إخراج الركاب من طائرة بعد تحطمها على طريق سريع في تكساس
تشكيل فني على شكل عيون على طريق في مدينة ميتيشي بضواحي العاصمة الروسية موسكو
تشكيل فني على شكل عيون على طريق في مدينة ميتيشي بضواحي العاصمة الروسية موسكو
عرض فلكلوري حي في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة، بعد تحويله إلى مساحة ثقافية مفتوحة تستضيف فعاليات مجانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار برنامج "شارع الفن"
عرض فلكلوري حي في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة، بعد تحويله إلى مساحة ثقافية مفتوحة تستضيف فعاليات مجانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار برنامج "شارع الفن"
رجال دين يهود يحتجون على التجنيد العسكري ويطالبون بالإفراج عن المحتجزين الرافضين للتجنيد، خارج سجن عسكري بالقرب من كفار يونا، وسط إسرائيل
رجال دين يهود يحتجون على التجنيد العسكري ويطالبون بالإفراج عن المحتجزين الرافضين للتجنيد، خارج سجن عسكري بالقرب من كفار يونا، وسط إسرائيل
احتفالات بـ"يوم روسيا" في ساحة "المقاتلين الثوريين" في فلاديفوستوك، أقصى شرقي روسيا
احتفالات بـ"يوم روسيا" في ساحة "المقاتلين الثوريين" في فلاديفوستوك، أقصى شرقي روسيا
بطة ترتدي قميص المنتخب المكسيكي لكرة القدم، تسير في الحي الصيني بمدينة مكسيكو، المكسيك
بطة ترتدي قميص المنتخب المكسيكي لكرة القدم، تسير في الحي الصيني بمدينة مكسيكو، المكسيك
يستمتع الباريسيون بالسباحة في قناة "سان مارتان" في باريس، يوم الأربعاء 17 يونيو/ حزيران 2026، وهو أول يوم يُسمح فيه بالسباحة في القناة، في ظل موجة الحر التي تجتاح العاصمة الفرنسية
يستمتع الباريسيون بالسباحة في قناة "سان مارتان" في باريس، يوم الأربعاء 17 يونيو/ حزيران 2026، وهو أول يوم يُسمح فيه بالسباحة في القناة، في ظل موجة الحر التي تجتاح العاصمة الفرنسية
لحظة اشتعال النيران في سيارة خلال تظاهرة "لا لمجموعة السبع" في جنيف، قبيل انعقاد قمة المجموعة
لحظة اشتعال النيران في سيارة خلال تظاهرة "لا لمجموعة السبع" في جنيف، قبيل انعقاد قمة المجموعة
طفل فلسطيني يلعب في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة
طفل فلسطيني يلعب في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة