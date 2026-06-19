الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

عربي
لافروف: روسيا تشعر بأن الولايات المتحدة قد تغير نهجها تجاه التسوية الأوكرانية
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الحدث من سبوتنيك
مونديال 2026... اللعبة الرياضية تضطهد إيران، فهل باتت الرياضة ساحة لتصفية الحساب؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
عدد إصابات " إيبولا "يرتفع إلى 710 في الكونغو... المواقع الإلكترونية المزيفة القائمة على الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن مواجهتها؟
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أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الحدث من سبوتنيك
قطاع غزة...حصار طبي ومنظومة صحية تصارع للبقاء وانقاذ الأرواح، هل يبقى المجتمع صامتاً؟
10:00 GMT
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نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
12:03 GMT
29 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
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صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن اعتبار الاتفاق بين واشنطن وطهران شاملا
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
ترامب يعيد ملف سد النهضة إلى الواجهة... هل تنجح واشنطن في كسر الجمود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من مونديال 2026 .. هل أصبح المغرب ومصر الأمل العربي الأكبر؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:46 GMT
13 د
الحدث من سبوتنيك
الحوادث البحرية تحصد مزيداً من الأرواح… وهل يعود لبنان إلى خريطة التجارة والطاقة العالمية؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعيد ملف سد النهضة إلى الواجهة... هل تنجح واشنطن في كسر الجمود؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
18:30 GMT
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الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الأكثر إثارة، التي تم التقاطها عبر عدسات وسائل الإعلام، خلال الأسبوع. 19.06.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

10:18 GMT 19.06.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الأكثر إثارة، التي تم التقاطها عبر عدسات وسائل الإعلام، خلال الأسبوع.
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء مملكة تايلاند أنوتين تشارنفيراكول وعقيلته، خلال حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود المشاركة في قمة "روسيا-آسيان" في مدينة قازان الروسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء مملكة تايلاند أنوتين تشارنفيراكول وعقيلته، خلال حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود المشاركة في قمة &quot;روسيا-آسيان&quot; في مدينة قازان الروسية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergey Bobylev
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء مملكة تايلاند أنوتين تشارنفيراكول وعقيلته، خلال حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود المشاركة في قمة "روسيا-آسيان" في مدينة قازان الروسية

© AP Photo / Hameraldi Agolli

متظاهرون في ألبانيا يحاولون هدم سياج موقع بناء خلال تظاهرة احتجاجية ضد خطط بناء منتجع سياحي، في منطقة ريول بمدينة شكودر، شمالي ألبانيا

متظاهرون في ألبانيا يحاولون هدم سياج موقع بناء خلال تظاهرة احتجاجية ضد خطط بناء منتجع سياحي، في منطقة ريول بمدينة شكودر، شمالي ألبانيا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hameraldi Agolli

متظاهرون في ألبانيا يحاولون هدم سياج موقع بناء خلال تظاهرة احتجاجية ضد خطط بناء منتجع سياحي، في منطقة ريول بمدينة شكودر، شمالي ألبانيا

© AP Photo / Mark J. Terrill

عرض فني لافت للنجمة الأمريكية كاتي بيري، والطفل المغني النرويجي تيوس لوكا، خلال حفل الافتتاح قبل مباراة الولايات المتحدة وباراغواي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم لكرة القدم في كاليفورنيا

عرض فني لافت للنجمة الأمريكية كاتي بيري، والطفل المغني النرويجي تيوس لوكا، خلال حفل الافتتاح قبل مباراة الولايات المتحدة وباراغواي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم لكرة القدم في كاليفورنيا - سبوتنيك عربي
3/17
© AP Photo / Mark J. Terrill

عرض فني لافت للنجمة الأمريكية كاتي بيري، والطفل المغني النرويجي تيوس لوكا، خلال حفل الافتتاح قبل مباراة الولايات المتحدة وباراغواي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم لكرة القدم في كاليفورنيا

© AP Photo / Hussein Malla

رجل يعود إلى قريته، يلوّح بعلامة النصر وهو يقف على أنقاض منزله المدمر في بلدة النبطية، جنوبي لبنان

رجل يعود إلى قريته، يلوّح بعلامة النصر وهو يقف على أنقاض منزله المدمر في بلدة النبطية، جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hussein Malla

رجل يعود إلى قريته، يلوّح بعلامة النصر وهو يقف على أنقاض منزله المدمر في بلدة النبطية، جنوبي لبنان

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

القوزاق التابعون لجيش قوزاق كوبان وطلاب الكلية العسكرية رقم 1 في مراسم رفع العلم الروسي، والتي تم توقيتها لتتزامن مع الاحتفال بـ"يوم روسيا"

القوزاق التابعون لجيش قوزاق كوبان وطلاب الكلية العسكرية رقم 1 في مراسم رفع العلم الروسي، والتي تم توقيتها لتتزامن مع الاحتفال بـ&quot;يوم روسيا&quot; - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaly Timkiv
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القوزاق التابعون لجيش قوزاق كوبان وطلاب الكلية العسكرية رقم 1 في مراسم رفع العلم الروسي، والتي تم توقيتها لتتزامن مع الاحتفال بـ"يوم روسيا"

© AP Photo / Kin Cheung

ناشطون في مجال الرفق بالحيوان يعرضون مجسمًا بطول 4 أمتار على شكل شطيرة "فرانكنراب" لتسليط الضوء على ما يُزعم من خرق شركة "بريت أ مانجر" لالتزاماتها تجاه رعاية الدجاج، في بريطانيا

ناشطون في مجال الرفق بالحيوان يعرضون مجسمًا بطول 4 أمتار على شكل شطيرة &quot;فرانكنراب&quot; لتسليط الضوء على ما يُزعم من خرق شركة &quot;بريت أ مانجر&quot; لالتزاماتها تجاه رعاية الدجاج، في بريطانيا - سبوتنيك عربي
6/17
© AP Photo / Kin Cheung

ناشطون في مجال الرفق بالحيوان يعرضون مجسمًا بطول 4 أمتار على شكل شطيرة "فرانكنراب" لتسليط الضوء على ما يُزعم من خرق شركة "بريت أ مانجر" لالتزاماتها تجاه رعاية الدجاج، في بريطانيا

© AP Photo / Pool/Isabel Infantes

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقيلته، يستقبلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وعقيلته، على هامش قمة "مجموعة السبع" في إيفيان لي بان، فرنسا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقيلته، يستقبلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وعقيلته، على هامش قمة &quot;مجموعة السبع&quot; في إيفيان لي بان، فرنسا - سبوتنيك عربي
7/17
© AP Photo / Pool/Isabel Infantes

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقيلته، يستقبلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وعقيلته، على هامش قمة "مجموعة السبع" في إيفيان لي بان، فرنسا

© AP Photo / Majdi Mohammed

فلسطينيون يحمعون ممتلكاتهم من منازلهم التي تم إخلاؤها بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي تصاريح الدخول قصيرة الأجل لسكان مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية

فلسطينيون يحمعون ممتلكاتهم من منازلهم التي تم إخلاؤها بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي تصاريح الدخول قصيرة الأجل لسكان مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
8/17
© AP Photo / Majdi Mohammed

فلسطينيون يحمعون ممتلكاتهم من منازلهم التي تم إخلاؤها بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي تصاريح الدخول قصيرة الأجل لسكان مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية

© AP Photo / Zayra Garza

مجموعة من الأشخاص يحاولون إخراج الركاب من طائرة بعد تحطمها على طريق سريع في تكساس

مجموعة من الأشخاص يحاولون إخراج الركاب من طائرة بعد تحطمها على طريق سريع في تكساس - سبوتنيك عربي
9/17
© AP Photo / Zayra Garza

مجموعة من الأشخاص يحاولون إخراج الركاب من طائرة بعد تحطمها على طريق سريع في تكساس

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

تشكيل فني على شكل عيون على طريق في مدينة ميتيشي بضواحي العاصمة الروسية موسكو

تشكيل فني على شكل عيون على طريق في مدينة ميتيشي بضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev
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تشكيل فني على شكل عيون على طريق في مدينة ميتيشي بضواحي العاصمة الروسية موسكو

© REUTERS Mohamed Abd El Ghany

عرض فلكلوري حي في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة، بعد تحويله إلى مساحة ثقافية مفتوحة تستضيف فعاليات مجانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار برنامج "شارع الفن"

عرض فلكلوري حي في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة، بعد تحويله إلى مساحة ثقافية مفتوحة تستضيف فعاليات مجانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار برنامج &quot;شارع الفن&quot; - سبوتنيك عربي
11/17
© REUTERS Mohamed Abd El Ghany

عرض فلكلوري حي في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة، بعد تحويله إلى مساحة ثقافية مفتوحة تستضيف فعاليات مجانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار برنامج "شارع الفن"

© AP Photo / Ariel Schalit

رجال دين يهود يحتجون على التجنيد العسكري ويطالبون بالإفراج عن المحتجزين الرافضين للتجنيد، خارج سجن عسكري بالقرب من كفار يونا، وسط إسرائيل

رجال دين يهود يحتجون على التجنيد العسكري ويطالبون بالإفراج عن المحتجزين الرافضين للتجنيد، خارج سجن عسكري بالقرب من كفار يونا، وسط إسرائيل - سبوتنيك عربي
12/17
© AP Photo / Ariel Schalit

رجال دين يهود يحتجون على التجنيد العسكري ويطالبون بالإفراج عن المحتجزين الرافضين للتجنيد، خارج سجن عسكري بالقرب من كفار يونا، وسط إسرائيل

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

احتفالات بـ"يوم روسيا" في ساحة "المقاتلين الثوريين" في فلاديفوستوك، أقصى شرقي روسيا

احتفالات بـ&quot;يوم روسيا&quot; في ساحة &quot;المقاتلين الثوريين&quot; في فلاديفوستوك، أقصى شرقي روسيا - سبوتنيك عربي
13/17
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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احتفالات بـ"يوم روسيا" في ساحة "المقاتلين الثوريين" في فلاديفوستوك، أقصى شرقي روسيا

© REUTERS Paola Garcia

بطة ترتدي قميص المنتخب المكسيكي لكرة القدم، تسير في الحي الصيني بمدينة مكسيكو، المكسيك

بطة ترتدي قميص المنتخب المكسيكي لكرة القدم، تسير في الحي الصيني بمدينة مكسيكو، المكسيك - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Paola Garcia

بطة ترتدي قميص المنتخب المكسيكي لكرة القدم، تسير في الحي الصيني بمدينة مكسيكو، المكسيك

© AP Photo / Emma Da Silva

يستمتع الباريسيون بالسباحة في قناة "سان مارتان" في باريس، يوم الأربعاء 17 يونيو/ حزيران 2026، وهو أول يوم يُسمح فيه بالسباحة في القناة، في ظل موجة الحر التي تجتاح العاصمة الفرنسية

يستمتع الباريسيون بالسباحة في قناة &quot;سان مارتان&quot; في باريس، يوم الأربعاء 17 يونيو/ حزيران 2026، وهو أول يوم يُسمح فيه بالسباحة في القناة، في ظل موجة الحر التي تجتاح العاصمة الفرنسية - سبوتنيك عربي
15/17
© AP Photo / Emma Da Silva

يستمتع الباريسيون بالسباحة في قناة "سان مارتان" في باريس، يوم الأربعاء 17 يونيو/ حزيران 2026، وهو أول يوم يُسمح فيه بالسباحة في القناة، في ظل موجة الحر التي تجتاح العاصمة الفرنسية

© AP Photo / Baz Ratner

لحظة اشتعال النيران في سيارة خلال تظاهرة "لا لمجموعة السبع" في جنيف، قبيل انعقاد قمة المجموعة

لحظة اشتعال النيران في سيارة خلال تظاهرة &quot;لا لمجموعة السبع&quot; في جنيف، قبيل انعقاد قمة المجموعة - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Baz Ratner

لحظة اشتعال النيران في سيارة خلال تظاهرة "لا لمجموعة السبع" في جنيف، قبيل انعقاد قمة المجموعة

© REUTERS Mahmoud Issa

طفل فلسطيني يلعب في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة

طفل فلسطيني يلعب في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Mahmoud Issa

طفل فلسطيني يلعب في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة

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