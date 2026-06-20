https://sarabic.ae/20260620/توجيهات-جديدة-للملاحة-في-هرمز-السماح-للسفن-بالعبور-عبر-الممر-الجنوبي-مع-تشغيل-أجهزة-التتبع-1114531195.html

توجيهات جديدة للملاحة في هرمز.. السماح للسفن بالعبور عبر الممر الجنوبي مع تشغيل أجهزة التتبع

توجيهات جديدة للملاحة في هرمز.. السماح للسفن بالعبور عبر الممر الجنوبي مع تشغيل أجهزة التتبع

سبوتنيك عربي

أعلن مركز المعلومات البحرية المشترك (JMIC)، اليوم السبت، السماح للسفن بعبور الممر الجنوبي في مضيق هرمز ليلًا ونهارًا، مع تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال وأنظمة... 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T06:26+0000

2026-06-20T06:26+0000

2026-06-20T06:31+0000

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وأكد المركز، في بيان له، أن "التنسيق مع الوحدة البحرية الأمريكية الداعمة للمنطقة ليس إلزاميًا، وإن كان موصى به للحصول على إرشادات إضافية بشأن العبور الآمن".ودعا المركز السفن إلى توخي الحذر من الازدحام المحتمل واحتمال وجود ألغام بحرية، مشيرًا إلى توقع تنفيذ عمليات لإزالة الألغام.ويأتي هذا التوجيه بعد أيام من توصية الجيش الأمريكي للسفن بالعبور ليلًا مع تقليل استخدام أجهزة التتبع، في وقت لا يزال فيه مستقبل الملاحة في المضيق محل متابعة رغم الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تم تخفيض مستوى التهديد الأمني في هرمز من "كبير" إلى "متوسط".وجاء في بيان الوزارة: "نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن إغلاق مضيق هرمز"، واصفًا إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة".كما أشار بيان الخارجية الإيرانية إلى أن القوات المسلحة الإيرانية اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان مرور السفن التجارية بأمان عبر مضيق هرمز، وفقًا لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وتابع: "الملاحة مستمرة حاليًا".وذكرت الهيئة، في بيان رسمي نشر عبر حسابها على منصة "إكس: "السفن التي تتقدم بطلبات العبور عبر الموقع الإلكتروني أو البريد الرسمي للهيئة، مع الالتزام بالشروط المحددة، ستحصل على أولوية في إجراءات المرور خلال الفترة الزمنية الواردة في المذكرة".وأكدت الهيئة أن الموقع الإلكتروني "بي جي إس آيه . آي آر" والبريد الإلكتروني "إنفو آت بي جي إس آيه.آي آر" هما القناتان الرسميتان الوحيدتان لاستقبال الطلبات ومتابعتها ولمعرفة شروط وإجراءات العبور.وشددت الهيئة على مجموعة من النقاط التنظيمية، أبرزها "ضرورة إرسال الطلب قبل 48 ساعة على الأقل من الوصول إلى منطقة المضيق، مع تزويد الهيئة بجميع المعلومات المطلوبة والتزام السفن بالممرات المحددة خلال العبور، مع سريان الرسوم الأمنية والبيئية والرسوم الإيرانية ذات الصلة وأهمية التنسيق المسبق لمسار وزمن عبور كل سفينة لضمان سلامة الملاحة وتفادي الحوادث البحرية، محمّلة مالكي السفن مسؤولية أي مخالفة".

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