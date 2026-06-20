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جامعة الدول العربية ترحب بتوقيع خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا
جامعة الدول العربية ترحب بتوقيع خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا
سبوتنيك عربي
رحبت جامعة الدول العربية بتوقيع الأطراف الليبية على "وثيقة المبادئ: خارطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية"، معتبرة الخطوة تطورا مهما على طريق إنهاء الانقسام... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الأمين العام أحمد أبو الغيط، رحب بتوقيع الوثيقة في 16 يونيو/حزيران 2026 من قبل قيادات المؤسسات السياسية الليبية الثلاث، وهي مجلس النواب، والمجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة".وأضاف أن الأمين العام اعتبر خارطة الطريق الثلاثية اختراقًا مهمًا في مسار إنهاء المرحلة الانتقالية والانقسام السياسي الممتد، معربًا عن أمله في أن يواصل الاتفاق البناء على الزخم الإيجابي الذي تحقق هذا العام، لا سيما التوافق على توحيد الميزانية الوطنية وإقرار ميثاق للمصالحة الوطنية.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقّدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20260619/خارطة-طريق-جديدة-وأزمات-قديمة-هل-تنجح-المجالس-الثلاثة-في-إيصال-ليبيا-إلى-الانتخابات؟-1114509421.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
جامعة الدول العربية ترحب بتوقيع خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا
رحبت جامعة الدول العربية بتوقيع الأطراف الليبية على "وثيقة المبادئ: خارطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية"، معتبرة الخطوة تطورا مهما على طريق إنهاء الانقسام السياسي وتعزيز الاستقرار في ليبيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الأمين العام أحمد أبو الغيط، رحب بتوقيع الوثيقة في 16 يونيو/حزيران 2026 من قبل قيادات المؤسسات السياسية الليبية الثلاث، وهي مجلس النواب، والمجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة".
وأوضح رشدي أن أبو الغيط أشاد بالحس الوطني والمسؤولية التي أبدتها الأطراف الموقعة، مؤكدًا أن الاتفاق يعكس إرادة مشتركة لتجاوز الخلافات وتغليب المصلحة الوطنية، بما يسهم في صون سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتعزيز أمنها واستقرارها.
وأضاف أن الأمين العام اعتبر خارطة الطريق الثلاثية اختراقًا مهمًا في مسار إنهاء المرحلة الانتقالية والانقسام السياسي الممتد، معربًا عن أمله في أن يواصل الاتفاق البناء على الزخم الإيجابي الذي تحقق هذا العام، لا سيما التوافق على توحيد الميزانية الوطنية وإقرار ميثاق للمصالحة الوطنية.
وجددت جامعة الدول العربية تأكيدها دعم ليبيا الكامل، مشددة على تمسكها بسيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها، ومؤكدة أن الحل يجب أن يكون ليبيًا خالصًا، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقّدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة
، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.