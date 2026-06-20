https://sarabic.ae/20260620/جامعة-الدول-العربية-ترحب-بتوقيع-خارطة-طريق-لإنهاء-المرحلة-الانتقالية-في-ليبيا--1114545403.html

جامعة الدول العربية ترحب بتوقيع خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا

جامعة الدول العربية ترحب بتوقيع خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا

سبوتنيك عربي

رحبت جامعة الدول العربية بتوقيع الأطراف الليبية على "وثيقة المبادئ: خارطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية"، معتبرة الخطوة تطورا مهما على طريق إنهاء الانقسام... 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T17:16+0000

2026-06-20T17:16+0000

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وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الأمين العام أحمد أبو الغيط، رحب بتوقيع الوثيقة في 16 يونيو/حزيران 2026 من قبل قيادات المؤسسات السياسية الليبية الثلاث، وهي مجلس النواب، والمجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة".وأضاف أن الأمين العام اعتبر خارطة الطريق الثلاثية اختراقًا مهمًا في مسار إنهاء المرحلة الانتقالية والانقسام السياسي الممتد، معربًا عن أمله في أن يواصل الاتفاق البناء على الزخم الإيجابي الذي تحقق هذا العام، لا سيما التوافق على توحيد الميزانية الوطنية وإقرار ميثاق للمصالحة الوطنية.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقّدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

https://sarabic.ae/20260619/خارطة-طريق-جديدة-وأزمات-قديمة-هل-تنجح-المجالس-الثلاثة-في-إيصال-ليبيا-إلى-الانتخابات؟-1114509421.html

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