خارطة طريق جديدة وأزمات قديمة... هل تنجح المجالس الثلاثة في إيصال ليبيا إلى الانتخابات؟

عربي
لافروف: روسيا تشعر بأن الولايات المتحدة قد تغير نهجها تجاه التسوية الأوكرانية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
مونديال 2026... اللعبة الرياضية تضطهد إيران، فهل باتت الرياضة ساحة لتصفية الحساب؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
عدد إصابات " إيبولا "يرتفع إلى 710 في الكونغو... المواقع الإلكترونية المزيفة القائمة على الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن مواجهتها؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الحدث من سبوتنيك
قطاع غزة...حصار طبي ومنظومة صحية تصارع للبقاء وانقاذ الأرواح، هل يبقى المجتمع صامتاً؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
12:03 GMT
29 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن اعتبار الاتفاق بين واشنطن وطهران شاملا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعيد ملف سد النهضة إلى الواجهة... هل تنجح واشنطن في كسر الجمود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
On air
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
On air
01:30 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من مونديال 2026 .. هل أصبح المغرب ومصر الأمل العربي الأكبر؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:46 GMT
13 د
الحدث من سبوتنيك
الحوادث البحرية تحصد مزيداً من الأرواح… وهل يعود لبنان إلى خريطة التجارة والطاقة العالمية؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعيد ملف سد النهضة إلى الواجهة... هل تنجح واشنطن في كسر الجمود؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260619/خارطة-طريق-جديدة-وأزمات-قديمة-هل-تنجح-المجالس-الثلاثة-في-إيصال-ليبيا-إلى-الانتخابات؟-1114509421.html
خارطة طريق جديدة وأزمات قديمة... هل تنجح المجالس الثلاثة في إيصال ليبيا إلى الانتخابات؟
خارطة طريق جديدة وأزمات قديمة... هل تنجح المجالس الثلاثة في إيصال ليبيا إلى الانتخابات؟
سبوتنيك عربي
أعاد الاتفاق الأخير بين رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي حول خارطة طريق سياسية جديدة، تتضمن إجراء الانتخابات رئاسية وبرلمانية، في 17... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T12:04+0000
2026-06-19T12:04+0000
أخبار ليبيا اليوم
خارطة طريق
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083526608_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_858d24ade68d2052cc49467128a4108c.jpg
ويأتي هذا التوافق في وقت تشهد فيه هذه المؤسسات نفسها خلافات عميقة وتباينات سياسية وقانونية امتدت لسنوات، وأسهمت في تعطيل الاستحقاقات الانتخابية السابقة وإطالة أمد المرحلة الانتقالية.محاولة تموضعوفي السياق، قال المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد في حديث لـ"سبوتنيك": "الاتفاق الثلاثي بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة لا يعكس إرادة سياسية حقيقية لمعالجة الأزمة الليبية، بقدر ما يمثل محاولة من هذه الأجسام لإعادة التموضع السياسي والحفاظ على حضورها في المرحلة المقبلة".وأشار إلى أن "هذه الخطوة تأتي في ظل الحراك السياسي الدولي المرتبط بالمبادرة التي يقودها مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس"، معتبرًا أن "المجالس الثلاثة تحاول من خلال هذا الاتفاق إثبات حضورها وإظهار قدرتها على التأثير في مسار الحل السياسي".وأضاف امطيريد: "الأطراف صاحبة النفوذ الفعلي على الأرض، والمتمثلة في القيادة العامة للجيش الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، قطعت شوطًا في التفاهم حول شكل الدولة ومستقبل التسوية السياسية، بدعم ومتابعة من بعض الأطراف الدولية المؤثرة".وأكد أن "سلوك هذه المجالس يمثل محاولة استباقية متأخرة لإعادة إحياء تفاهمات واتفاقات سابقة فقدت زخمها السياسي، في وقت تغيرت فيه موازين القوى وتبدلت الحسابات الداخلية والخارجية، ما يجعل فرص عودتها إلى واجهة المشهد عبر هذه المبادرات محدودة".خلافات وعقباتمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي إدريس أحميد في حديث لـ"سبوتنيك": "أبرز العقبات التي قد تواجه إجراء الانتخابات المقررة في فبراير شباط 2027 تتمثل في عدم حسم القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، واستمرار الخلافات بشأن صلاحيات المؤسسات السياسية القائمة، إلى جانب التحديات الأمنية المرتبطة بتوحيد المؤسسات وضمان بيئة مستقرة وآمنة لإجراء الاستحقاق الانتخابي".وأشار إلى أن "الموقف الدولي من هذا الاتفاق سيظل مرتبطاً بمدى تحوله إلى إجراءات وخطوات عملية على الأرض، وليس الاكتفاء بإعلان سياسي أو تفاهمات عامة غير قابلة للتنفيذ".وأكد أحميد أن "المجالس الثلاثة تمتلك القدرة السياسية على الدفع باتجاه إجراء الانتخابات وتهيئة الظروف اللازمة لها، لكنها لا تملك وحدها ضمان نجاح هذا المسار".ولفت أحميد إلى أن" تأخر هذه المؤسسات في التوصل إلى تفاهمات خلال السنوات الماضية كان أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار حالة الجمود والانقسام السياسي، الأمر الذي دفع البعثة الأممية إلى التحذير من إمكانية تجاوز الأجسام السياسية القائمة إذا استمر الانسداد دون حلول ملموسة".
https://sarabic.ae/20260618/ليبيا-الإعلان-عن-خريطة-طريق-ليبية-جديدة-تستهدف-إجراء-انتخابات-متزامنة-بحلول-فبراير-2027-1114471870.html
https://sarabic.ae/20260615/الحوار-المهيكل-بين-التفاؤل-والتشكيك-هل-تكسر-مخرجاته-الجمود-السياسي-في-ليبيا؟-1114359233.html
https://sarabic.ae/20260508/مسار-التوحيد-الأمني-والعسكري-في-ليبيا-تقدم-حذر-وعقبات-تهدد-العودة-إلى-نقطة-الصفر-1113225154.html
https://sarabic.ae/20260522/المقاربة-الثلاثية-للأزمة-الليبية-ماذا-يعني-غياب-ليبيا-عن-طاولة-المشاورات-1113658767.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083526608_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_b82b297264b6719bd7666886552632ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, خارطة طريق, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, خارطة طريق, تقارير سبوتنيك, حصري

خارطة طريق جديدة وأزمات قديمة... هل تنجح المجالس الثلاثة في إيصال ليبيا إلى الانتخابات؟

12:04 GMT 19.06.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
أعاد الاتفاق الأخير بين رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي حول خارطة طريق سياسية جديدة، تتضمن إجراء الانتخابات رئاسية وبرلمانية، في 17 فبراير/شباط 2027، الجدل إلى واجهة المشهد الليبي مجددًا.
ويأتي هذا التوافق في وقت تشهد فيه هذه المؤسسات نفسها خلافات عميقة وتباينات سياسية وقانونية امتدت لسنوات، وأسهمت في تعطيل الاستحقاقات الانتخابية السابقة وإطالة أمد المرحلة الانتقالية.
وبين من يرى في الاتفاق خطوة جادة نحو إنهاء الانقسام واستعادة الشرعية عبر صناديق الاقتراع، ومن يعتبره محاولة جديدة لإعادة ترتيب موازين القوى السياسية وتمديد عمر الأجسام القائمة، تبرز تساؤلات عديدة حول دوافع هذا التقارب المفاجئ، ومدى قدرته على تجاوز العقبات السياسية والأمنية والقانونية التي أفشلت المسارات السابقة، وما إذا كانت انتخابات فبراير 2027 ستتحول إلى واقع ملموس أم ستنضم إلى قائمة المواعيد المؤجلة في تاريخ الأزمة الليبية.
طرابلس، ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
ليبيا.. الإعلان عن خريطة طريق ليبية جديدة تستهدف إجراء انتخابات متزامنة بحلول فبراير 2027
أمس, 12:40 GMT

محاولة تموضع

وفي السياق، قال المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد في حديث لـ"سبوتنيك": "الاتفاق الثلاثي بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة لا يعكس إرادة سياسية حقيقية لمعالجة الأزمة الليبية، بقدر ما يمثل محاولة من هذه الأجسام لإعادة التموضع السياسي والحفاظ على حضورها في المرحلة المقبلة".

وأضاف امطيريد: "هذه المجالس تدرك أنها قد تفقد جزءًا كبيرًا من تأثيرها في المشهد السياسي القادم، لذلك تسعى إلى تدارك الموقف وإعادة تقديم نفسها كطرف فاعل في أي ترتيبات سياسية مستقبلية"، مبينًا أن "ما يجري اليوم يعد، من وجهة نظره، نوعًا من المراهنة السياسية بهدف ضمان موقع داخل المعادلة الجديدة التي تتشكل بشأن مستقبل ليبيا".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة تأتي في ظل الحراك السياسي الدولي المرتبط بالمبادرة التي يقودها مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس"، معتبرًا أن "المجالس الثلاثة تحاول من خلال هذا الاتفاق إثبات حضورها وإظهار قدرتها على التأثير في مسار الحل السياسي".
الحوار المهيكل في ليبيا 7/ يونيو 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
"الحوار المهيكل" بين التفاؤل والتشكيك... هل تكسر مخرجاته الجمود السياسي في ليبيا؟
15 يونيو, 12:05 GMT
وأضاف امطيريد: "الأطراف صاحبة النفوذ الفعلي على الأرض، والمتمثلة في القيادة العامة للجيش الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، قطعت شوطًا في التفاهم حول شكل الدولة ومستقبل التسوية السياسية، بدعم ومتابعة من بعض الأطراف الدولية المؤثرة".
واعتبر أن "طرح خارطة طريق تتضمن مواعيد معلنة للاستحقاقات السياسية من قبل المجالس الثلاثة يعد إجراءً شكليًا أكثر منه مبادرة قادرة على إحداث تغيير حقيقي في المشهد"، مشيرًا إلى أن "هذه الأجسام تدرك محدودية فرصها في لعب دور محوري خلال المرحلة المقبلة".
وأكد أن "سلوك هذه المجالس يمثل محاولة استباقية متأخرة لإعادة إحياء تفاهمات واتفاقات سابقة فقدت زخمها السياسي، في وقت تغيرت فيه موازين القوى وتبدلت الحسابات الداخلية والخارجية، ما يجعل فرص عودتها إلى واجهة المشهد عبر هذه المبادرات محدودة".
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
مسار التوحيد الأمني والعسكري في ليبيا... تقدم حذر وعقبات تهدد العودة إلى نقطة الصفر
8 مايو, 16:02 GMT

خلافات وعقبات

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي إدريس أحميد في حديث لـ"سبوتنيك": "أبرز العقبات التي قد تواجه إجراء الانتخابات المقررة في فبراير شباط 2027 تتمثل في عدم حسم القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، واستمرار الخلافات بشأن صلاحيات المؤسسات السياسية القائمة، إلى جانب التحديات الأمنية المرتبطة بتوحيد المؤسسات وضمان بيئة مستقرة وآمنة لإجراء الاستحقاق الانتخابي".
وأضاف أحميد: "الأزمة الليبية لم تكن في غياب المواعيد الانتخابية بقدر ما كانت في غياب التوافق السياسي اللازم لتنفيذها"، مشيراً إلى أن "تحديد موعد للانتخابات لا يكفي ما لم يقترن بإرادة حقيقية وآليات واضحة تضمن الوصول إلى هذا الاستحقاق".
وأشار إلى أن "الموقف الدولي من هذا الاتفاق سيظل مرتبطاً بمدى تحوله إلى إجراءات وخطوات عملية على الأرض، وليس الاكتفاء بإعلان سياسي أو تفاهمات عامة غير قابلة للتنفيذ".
طرابلس، ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
المقاربة الثلاثية للأزمة الليبية... ماذا يعني غياب ليبيا عن طاولة المشاورات؟
22 مايو, 15:30 GMT
وأكد أحميد أن "المجالس الثلاثة تمتلك القدرة السياسية على الدفع باتجاه إجراء الانتخابات وتهيئة الظروف اللازمة لها، لكنها لا تملك وحدها ضمان نجاح هذا المسار".
وأوضح أن "نجاح الانتخابات يتطلب توافر إرادة سياسية حقيقية، وضمانات تنفيذية واضحة، إلى جانب توافق أمني وقانوني واسع بين مختلف الأطراف الفاعلة، وإلا فإن البلاد قد تواجه مجدداً سيناريو التأجيل وتعثر العملية السياسية".
ولفت أحميد إلى أن" تأخر هذه المؤسسات في التوصل إلى تفاهمات خلال السنوات الماضية كان أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار حالة الجمود والانقسام السياسي، الأمر الذي دفع البعثة الأممية إلى التحذير من إمكانية تجاوز الأجسام السياسية القائمة إذا استمر الانسداد دون حلول ملموسة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала