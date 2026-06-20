"حماس" تطالب بعقد اجتماع وطني شامل وتؤكد ضرورة التوافق قبل انتخابات المجلس الوطني
16:38 GMT 20.06.2026 (تم التحديث: 16:39 GMT 20.06.2026)
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، أن التوافق الوطني يمثل خطوة أساسية تسبق إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مشددة على ضرورة أن تكون العملية الانتخابية شاملة لجميع مكونات الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية بما يضمن تمثيلًا وطنيًا جامعًا.
ودعت الحركة، في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام فلسطينية، إلى عقد اجتماع وطني عاجل بمشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية لبحث التحديات السياسية الراهنة وملف الانتخابات، مؤكدة رفضها لأي محاولات للتفرد أو الإقصاء في إدارة العملية الانتخابية أو تحديد مخرجاتها.
17 يونيو, 13:50 GMT
كما شددت على أهمية تعزيز الشراكة الوطنية وتهيئة المناخين السياسي والقانوني لضمان حرية المشاركة، محذرة من أن أي خطوات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تعميق الانقسام الفلسطيني وإضعاف الجبهة الداخلية.
وكانت أمريكا، أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".
من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.