"حماس" تطالب بعقد اجتماع وطني شامل وتؤكد ضرورة التوافق قبل انتخابات المجلس الوطني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
On air
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
On air
01:30 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من مونديال 2026 .. هل أصبح المغرب ومصر الأمل العربي الأكبر؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:46 GMT
13 د
الحدث من سبوتنيك
الحوادث البحرية تحصد مزيداً من الأرواح… وهل يعود لبنان إلى خريطة التجارة والطاقة العالمية؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعيد ملف سد النهضة إلى الواجهة... هل تنجح واشنطن في كسر الجمود؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
توتر العلاقة بين ترامب ونتنياهو بسبب مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
On air
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا تبحث عن استمرار المواجهة مع روسيا… أميركا وايران من التفاهم الى شياطين عُقد التفاصيل؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:33 GMT
21 د
نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
10:03 GMT
29 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:44 GMT
5 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
روسيا: واشنطن قد تغير نهجها تجاه التسوية الأوكرانية... تأجيل اجتماع سويسرا بين طهران وواشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260620/حماس-تطالب-بعقد-اجتماع-وطني-شامل-وتؤكد-ضرورة-التوافق-قبل-انتخابات-المجلس-الوطني--1114544630.html
"حماس" تطالب بعقد اجتماع وطني شامل وتؤكد ضرورة التوافق قبل انتخابات المجلس الوطني
"حماس" تطالب بعقد اجتماع وطني شامل وتؤكد ضرورة التوافق قبل انتخابات المجلس الوطني
سبوتنيك عربي
أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، أن التوافق الوطني يمثل خطوة أساسية تسبق إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مشددة على ضرورة أن تكون العملية... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T16:38+0000
2026-06-20T16:39+0000
حركة حماس
غزة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0a/1091605316_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8dd5e5453acbecf1ce41e66fa16e3505.jpg
ودعت الحركة، في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام فلسطينية، إلى عقد اجتماع وطني عاجل بمشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية لبحث التحديات السياسية الراهنة وملف الانتخابات، مؤكدة رفضها لأي محاولات للتفرد أو الإقصاء في إدارة العملية الانتخابية أو تحديد مخرجاتها.وكانت أمريكا، أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260617/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-عنصرين-من-حماس-والجهاد-في-غارتين-على-قطاع-غزة-1114438770.html
https://sarabic.ae/20260617/أبو-مرزوق-مشاورات-دورية-بين-حماس-وروسيا-بشأن-القضية-الفلسطينية-وتطورات-المنطقة-1114401215.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0a/1091605316_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e5dd2c98f0a3f85b84f592303727fb90.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار روسيا اليوم
حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار روسيا اليوم

"حماس" تطالب بعقد اجتماع وطني شامل وتؤكد ضرورة التوافق قبل انتخابات المجلس الوطني

16:38 GMT 20.06.2026 (تم التحديث: 16:39 GMT 20.06.2026)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعين الحلوة تشيع سامر الحاج وسط غضب واستنكار... حماس تتوعد بالرد على الاغتيال الإسرائيلي
عين الحلوة تشيع سامر الحاج وسط غضب واستنكار... حماس تتوعد بالرد على الاغتيال الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، أن التوافق الوطني يمثل خطوة أساسية تسبق إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مشددة على ضرورة أن تكون العملية الانتخابية شاملة لجميع مكونات الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية بما يضمن تمثيلًا وطنيًا جامعًا.
ودعت الحركة، في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام فلسطينية، إلى عقد اجتماع وطني عاجل بمشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية لبحث التحديات السياسية الراهنة وملف الانتخابات، مؤكدة رفضها لأي محاولات للتفرد أو الإقصاء في إدارة العملية الانتخابية أو تحديد مخرجاتها.
رفات ضحايا غزة تحت الركام.... مصير مجهول يثقل قلوب العائلات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصرين من "حماس" و"الجهاد" في غارتين على قطاع غزة
17 يونيو, 13:50 GMT
كما شددت على أهمية تعزيز الشراكة الوطنية وتهيئة المناخين السياسي والقانوني لضمان حرية المشاركة، محذرة من أن أي خطوات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تعميق الانقسام الفلسطيني وإضعاف الجبهة الداخلية.
عضو المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
أبو مرزوق: مشاورات دورية بين "حماس" وروسيا بشأن القضية الفلسطينية وتطورات المنطقة
17 يونيو, 07:42 GMT
وكانت أمريكا، أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".
من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала