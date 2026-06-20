https://sarabic.ae/20260620/حماس-تطالب-بعقد-اجتماع-وطني-شامل-وتؤكد-ضرورة-التوافق-قبل-انتخابات-المجلس-الوطني--1114544630.html

"حماس" تطالب بعقد اجتماع وطني شامل وتؤكد ضرورة التوافق قبل انتخابات المجلس الوطني

"حماس" تطالب بعقد اجتماع وطني شامل وتؤكد ضرورة التوافق قبل انتخابات المجلس الوطني

سبوتنيك عربي

أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، أن التوافق الوطني يمثل خطوة أساسية تسبق إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مشددة على ضرورة أن تكون العملية... 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T16:38+0000

2026-06-20T16:38+0000

2026-06-20T16:39+0000

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ودعت الحركة، في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام فلسطينية، إلى عقد اجتماع وطني عاجل بمشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية لبحث التحديات السياسية الراهنة وملف الانتخابات، مؤكدة رفضها لأي محاولات للتفرد أو الإقصاء في إدارة العملية الانتخابية أو تحديد مخرجاتها.وكانت أمريكا، أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

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https://sarabic.ae/20260617/أبو-مرزوق-مشاورات-دورية-بين-حماس-وروسيا-بشأن-القضية-الفلسطينية-وتطورات-المنطقة-1114401215.html

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حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار روسيا اليوم