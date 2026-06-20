https://sarabic.ae/20260620/هل-تنجح-المبادرة-الأمريكية-في-كسر-الجمود-السياسي-في-ليبيا-1114538846.html
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
سبوتنيك عربي
في خطوة توكد الانفتاح على الحلول السياسية، أعلنت "القيادة العامة" للجيش الليبي ترحيبها بالمبادرة الأمريكية التي طرحها مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، معتبرة... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
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هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
سبوتنيك عربي
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
وأكدت القيادة العامة في بيان، أن المباحثات التي أجرتها مع المبعوثين الأمريكيين أظهرت وجود نوايا جادة لدى الولايات المتحدة الأمريكية للإسهام في إنهاء الأزمة الليبية.وأوضحت أن المبادرة ترتكز في إطارها العام على توحيد السلطة التنفيذية باعتبارها نقطة الانطلاق نحو حل شامل، مع ترك التفاصيل للتفاوض والحوار بين الأطراف الليبية.يأتي ذلك وسط استمرار الجدل في الأوساط السياسية غرب ليبيا حول المبادرة الأمريكية بين من يراها فرصة لكسر الجمود السياسي في ليبيا وبين من يراها مجرد إنتاج لترتيبات سابقة.وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "نجاح هذه المسارات لا يزال مرهونا بقدرة واشنطن على تجاوز تعقيدات المشهد الليبي وتشابك المصالح المحلية والدولية".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاتفاقات السابقة، بدءا من اتفاق الصخيرات مرورا باتفاقات بوزنيقة وتونس وجنيف، قامت جميعها على مبدأ تقاسم السلطة بين الأطراف السياسية، لكنها لم تنجح في تحقيق الاستقرار أو إنهاء الانقسام المؤسسي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
ملفات ساخنة, أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
ملفات ساخنة, أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
في خطوة توكد الانفتاح على الحلول السياسية، أعلنت "القيادة العامة" للجيش الليبي ترحيبها بالمبادرة الأمريكية التي طرحها مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، معتبرة أنها تمثل مقاربة مختلفة وتعكس فهما واقعيا لتعقيدات المشهد الليبي.
وأكدت القيادة العامة في بيان، أن المباحثات التي أجرتها مع المبعوثين الأمريكيين أظهرت وجود نوايا جادة لدى الولايات المتحدة الأمريكية للإسهام في إنهاء الأزمة الليبية.
وأوضحت أن المبادرة ترتكز في إطارها العام على توحيد السلطة التنفيذية باعتبارها نقطة الانطلاق نحو حل شامل، مع ترك التفاصيل للتفاوض والحوار بين الأطراف الليبية.
يأتي ذلك وسط استمرار الجدل في الأوساط السياسية غرب ليبيا حول المبادرة الأمريكية بين من يراها فرصة لكسر الجمود السياسي في ليبيا وبين من يراها مجرد إنتاج لترتيبات سابقة.
في هذا السياق، أكد المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أن "التحرك الأمريكي الأخير تجاه الأزمة الليبية يقوم على 3 مسارات رئيسية تشمل الجوانب الاقتصادية والعسكرية والسياسية".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "نجاح هذه المسارات لا يزال مرهونا بقدرة واشنطن على تجاوز تعقيدات المشهد الليبي وتشابك المصالح المحلية والدولية".
في سياق متصل، أكد الكاتب الصحفي الليبي، فايز الفرجاني، أن "ترحيب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بالمبادرة الأمريكية لتوحيد السلطة التنفيذية يأتي امتدادا لموقفها الداعم لكافة المبادرات، الرامية إلى إنهاء الأزمة الليبية ورفع المعاناة عن المواطنين".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاتفاقات السابقة، بدءا من اتفاق الصخيرات مرورا باتفاقات بوزنيقة وتونس وجنيف، قامت جميعها على مبدأ تقاسم السلطة بين الأطراف السياسية، لكنها لم تنجح في تحقيق الاستقرار أو إنهاء الانقسام المؤسسي".