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https://sarabic.ae/20260621/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-168-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-13-ساعة---وزارة-الدفاع-1114577753.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 168 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 13 ساعة - وزارة الدفاع
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 168 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 13 ساعة - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 168 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 13 ساعة 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T22:46+0000
2026-06-22T03:22+0000
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
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وجاء في بيان الوزارة: "في 21 يونيو، بين الساعة 7:00 صباحًا والساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو [04:00-17:00 بتوقيت غرينتش]، اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 168 طائرة مسيرة أوكرانية من نوع الطائرات ثابتة الجناح".وأضافت الوزارة أن الطائرات المسيرة تم تدميرها فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكالوغا، وكورسك، وأوريول، وروستوف، وتفير، وتولا، وسمولينسك، ومقاطعة موسكو، وكذلك فوق إقليم كراسنودار، وشبه جزيرة القرم، والبحر الأسود، وبحر آزوف.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260621/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسية-تتصدى-لـ239-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-في-عدة-مقاطعات-1114551783.html
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روسيا, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, وزارة الدفاع الروسية

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 168 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 13 ساعة - وزارة الدفاع

22:46 GMT 21.06.2026 (تم التحديث: 03:22 GMT 22.06.2026)
© Sputnikأنظمة الدفاع الجوي الروسي
أنظمة الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 168 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 13 ساعة
وجاء في بيان الوزارة: "في 21 يونيو، بين الساعة 7:00 صباحًا والساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو [04:00-17:00 بتوقيت غرينتش]، اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 168 طائرة مسيرة أوكرانية من نوع الطائرات ثابتة الجناح".
وأضافت الوزارة أن الطائرات المسيرة تم تدميرها فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكالوغا، وكورسك، وأوريول، وروستوف، وتفير، وتولا، وسمولينسك، ومقاطعة موسكو، وكذلك فوق إقليم كراسنودار، وشبه جزيرة القرم، والبحر الأسود، وبحر آزوف.
صواريخ الدفاع الجوي إس-300 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائط الدفاع الجوي الروسية تتصدى لـ239 مسيرة أوكرانية خلال الليل في عدة مقاطعات
أمس, 05:12 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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