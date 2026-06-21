الأردن: تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 مدانين في قضايا إرهابية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
On air
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا تبحث عن استمرار المواجهة مع روسيا… أميركا وايران من التفاهم الى شياطين عُقد التفاصيل؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:33 GMT
21 د
نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
10:03 GMT
29 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:44 GMT
5 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
روسيا: واشنطن قد تغير نهجها تجاه التسوية الأوكرانية... تأجيل اجتماع سويسرا بين طهران وواشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:03 GMT
9 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:13 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
12:23 GMT
37 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
16:33 GMT
13 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260621/الأردن-تنفيذ-حكم-الإعدام-بحق-6-مدانين-في-قضايا-إرهابية-1114554005.html
الأردن: تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 مدانين في قضايا إرهابية
الأردن: تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 مدانين في قضايا إرهابية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، أنه تم فجر، اليوم الأحد، تنفيذ حكم الإعدام شنقًا حتى الموت بحق 6 مُدانين... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T08:34+0000
2026-06-21T08:34+0000
أخبار الأردن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092461492_0:454:1000:1017_1920x0_80_0_0_a5ca930f2d5d65e648bbe4fc29382574.jpg
وأوضح المومني أن تنفيذ الأحكام جرى تحت إشراف النائب العام لمحكمة أمن الدولة، تطبيقًا لأحكام المادة 359 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.وفيما يتعلق بتفاصيل القضايا، بيّن أن القضية الأولى هي "خلية السلط"، إذ تم تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من المُدان، محمود نايف موسى، والمُدان، أنس أنور عادل صالح، بعد إدانتهما بتشكيل خلية إرهابية عام 2018، والتي أسفرت عن مقتل المقدم، معاذ خميس الدماني، والوكيل، علي عدنان قوقزة، والرقيب، هشام عبد الرحمن ضيف الله العقاربة، والعريف، محمد أحمد بني ياسين، والعريف، محمد خالد الهياجنة، والعريف، أحمد إدريس الزعبي، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وأضاف المومني أنه تم أيضا تنفيذ حكم الإعدام بحق المُدان، إبراهيم منصور محمد، في قضية إرهابية وقعت عام 2022، وأسفرت عن استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح.كما تم تنفيذ الحكم بحق المُدان، حمزة محمود منصور، وهو تاجر مخدرات، والمُدان في قضية مقاومة الموظفين وإطلاق النار خلال مداهمة أمنية مرتبطة بجرائم المخدرات عام 2014، والتي أدت إلى استشهاد العريف حسام طالب العبادي.وفي قضية أخرى، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المُدان، خالد عساف فايز، وهو أيضا من تجار المخدرات، بعد إدانته بمقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، وهي الحادثة التي أسفرت عن مقتل الوكيل، محمد سلامة السقرات، خلال مداهمة أمنية عام 2017.كما أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق المُدان، إيهاب ماهر كمال، تاجر المخدرات والمدان بمقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات، وهي القضية التي أفضت إلى مقتل الملازم أول، أحمد خالد الرواحنة، عام 2018.
https://sarabic.ae/20180913/السلط-خلية-الأردن-داعش-1035284269.html
https://sarabic.ae/20230222/محكمة-أمن-الدولة-الأردنية-تقضي-بإعدام-3-أشخاص-في-قضية-خلية-السلط-1073867393.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092461492_0:361:1000:1111_1920x0_80_0_0_40e3250095a550b8769a79be8c74a2e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الأردن: تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 مدانين في قضايا إرهابية

08:34 GMT 21.06.2026
© Photo / Unsplash/ Tamara Goreالإعدام شنقا
الإعدام شنقا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© Photo / Unsplash/ Tamara Gore
تابعنا عبر
أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، أنه تم فجر، اليوم الأحد، تنفيذ حكم الإعدام شنقًا حتى الموت بحق 6 مُدانين في قضايا مختلفة، تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، وذلك بعد اكتساب الأحكام الصادرة بحقهم الدرجة القطعية، واستكمال جميع الإجراءات الدستورية والقانونية.
وأوضح المومني أن تنفيذ الأحكام جرى تحت إشراف النائب العام لمحكمة أمن الدولة، تطبيقًا لأحكام المادة 359 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وفيما يتعلق بتفاصيل القضايا، بيّن أن القضية الأولى هي "خلية السلط"، إذ تم تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من المُدان، محمود نايف موسى، والمُدان، أنس أنور عادل صالح، بعد إدانتهما بتشكيل خلية إرهابية عام 2018، والتي أسفرت عن مقتل المقدم، معاذ خميس الدماني، والوكيل، علي عدنان قوقزة، والرقيب، هشام عبد الرحمن ضيف الله العقاربة، والعريف، محمد أحمد بني ياسين، والعريف، محمد خالد الهياجنة، والعريف، أحمد إدريس الزعبي، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.
الأمن الأردني في مدينة السلط بعد عملية مداهمة لوكر إرهابيين مشتبهين في تنفيذ تفجير في الفحيص - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2018
متهمو الخلية الإرهابية الموقوفة بمنطقة السلط الأردنية ينتمون لـ"داعش"
13 سبتمبر 2018, 17:28 GMT
وأضاف المومني أنه تم أيضا تنفيذ حكم الإعدام بحق المُدان، إبراهيم منصور محمد، في قضية إرهابية وقعت عام 2022، وأسفرت عن استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح.
كما تم تنفيذ الحكم بحق المُدان، حمزة محمود منصور، وهو تاجر مخدرات، والمُدان في قضية مقاومة الموظفين وإطلاق النار خلال مداهمة أمنية مرتبطة بجرائم المخدرات عام 2014، والتي أدت إلى استشهاد العريف حسام طالب العبادي.
إجراءات أمنية جديدة لضبط الحدود السورية الأردنية بدعم من الشرطة العسكرية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
محكمة أمن الدولة الأردنية تقضي بإعدام 3 أشخاص في قضية "خلية السلط"
22 فبراير 2023, 09:42 GMT
وفي قضية أخرى، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المُدان، خالد عساف فايز، وهو أيضا من تجار المخدرات، بعد إدانته بمقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، وهي الحادثة التي أسفرت عن مقتل الوكيل، محمد سلامة السقرات، خلال مداهمة أمنية عام 2017.
كما أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق المُدان، إيهاب ماهر كمال، تاجر المخدرات والمدان بمقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات، وهي القضية التي أفضت إلى مقتل الملازم أول، أحمد خالد الرواحنة، عام 2018.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала