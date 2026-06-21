https://sarabic.ae/20260621/الأردن-تنفيذ-حكم-الإعدام-بحق-6-مدانين-في-قضايا-إرهابية-1114554005.html

الأردن: تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 مدانين في قضايا إرهابية

الأردن: تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 مدانين في قضايا إرهابية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، أنه تم فجر، اليوم الأحد، تنفيذ حكم الإعدام شنقًا حتى الموت بحق 6 مُدانين... 21.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-21T08:34+0000

2026-06-21T08:34+0000

2026-06-21T08:34+0000

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وأوضح المومني أن تنفيذ الأحكام جرى تحت إشراف النائب العام لمحكمة أمن الدولة، تطبيقًا لأحكام المادة 359 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.وفيما يتعلق بتفاصيل القضايا، بيّن أن القضية الأولى هي "خلية السلط"، إذ تم تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من المُدان، محمود نايف موسى، والمُدان، أنس أنور عادل صالح، بعد إدانتهما بتشكيل خلية إرهابية عام 2018، والتي أسفرت عن مقتل المقدم، معاذ خميس الدماني، والوكيل، علي عدنان قوقزة، والرقيب، هشام عبد الرحمن ضيف الله العقاربة، والعريف، محمد أحمد بني ياسين، والعريف، محمد خالد الهياجنة، والعريف، أحمد إدريس الزعبي، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وأضاف المومني أنه تم أيضا تنفيذ حكم الإعدام بحق المُدان، إبراهيم منصور محمد، في قضية إرهابية وقعت عام 2022، وأسفرت عن استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح.كما تم تنفيذ الحكم بحق المُدان، حمزة محمود منصور، وهو تاجر مخدرات، والمُدان في قضية مقاومة الموظفين وإطلاق النار خلال مداهمة أمنية مرتبطة بجرائم المخدرات عام 2014، والتي أدت إلى استشهاد العريف حسام طالب العبادي.وفي قضية أخرى، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المُدان، خالد عساف فايز، وهو أيضا من تجار المخدرات، بعد إدانته بمقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، وهي الحادثة التي أسفرت عن مقتل الوكيل، محمد سلامة السقرات، خلال مداهمة أمنية عام 2017.كما أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق المُدان، إيهاب ماهر كمال، تاجر المخدرات والمدان بمقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات، وهي القضية التي أفضت إلى مقتل الملازم أول، أحمد خالد الرواحنة، عام 2018.

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