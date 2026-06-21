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ترامب: أقترب من تسليم ملف "حزب الله" لسوريا ومنح القوة للشرع
ترامب: أقترب من تسليم ملف "حزب الله" لسوريا ومنح القوة للشرع
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يشعر بخيبة أمل من عجز إسرائيل عن القضاء على "حزب الله"، وأنه طرح إمكانية إشراك أطراف أخرى في إدارة هذا... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T14:36+0000
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وبين ترامب في تصريحات صحفية، تناول خلالها التطورات في جنوب لبنان وتبادل إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، مشيرا إلى مقتل خمسة جنود إسرائيليين خلال عطلة نهاية الأسبوع في هجوم نُسب إلى "حزب الله"، ورد إسرائيل بسلسلة غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان.وأضاف الرئيس الأمريكي أنه طرح، وفق تعبيره، إمكانية إشراك أطراف أخرى في إدارة هذا الملف، من بينها سوريا، عبر تمكين الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، من دخول جنوب لبنان والمساهمة في مواجهة "حزب الله"، معتبراً أن ذلك قد يتيح أسلوبا أكثر "دقة" في القتال على الأرض بدل الاعتماد على الغارات الجوية وهدم المباني. وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، أنه شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، وذلك ردًا على ما وصفه بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات.وقُتل 4 جنود إسرائيليين، بينهم قائد الكتيبة المدرعة 52، إثر استهداف دبابة إسرائيلية كانت تعمل قرب نهر الليطاني جنوبي لبنان، وفق ما أفاد به الجيش الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20260619/الأمين-العام-لـحزب-الله-اللبناني-المخطط-الحالي-يستهدف-إعدام-وجود-المقاومة-1114521305.html
https://sarabic.ae/20260620/حزب-الله-ملتزمون-بوقف-إطلاق-النار-وسنواجه-أي-محاولة-إسرائيلية-لتوسيع-الاحتلال-1114535491.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار سوريا اليوم, لبنان
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار سوريا اليوم, لبنان

ترامب: أقترب من تسليم ملف "حزب الله" لسوريا ومنح القوة للشرع

14:36 GMT 21.06.2026 (تم التحديث: 15:26 GMT 21.06.2026)
© AP Photo / HOGPالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصافح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في البيت الأبيض في واشنطن، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصافح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في البيت الأبيض في واشنطن، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / HOGP
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يشعر بخيبة أمل من عجز إسرائيل عن القضاء على "حزب الله"، وأنه طرح إمكانية إشراك أطراف أخرى في إدارة هذا الملف، من بينها سوريا.
وبين ترامب في تصريحات صحفية، تناول خلالها التطورات في جنوب لبنان وتبادل إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، مشيرا إلى مقتل خمسة جنود إسرائيليين خلال عطلة نهاية الأسبوع في هجوم نُسب إلى "حزب الله"، ورد إسرائيل بسلسلة غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان.

وأعرب ترامب، عن خيبة أمله من عدم قدرة إسرائيل على القضاء على "حزب الله"، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الجارية تتسبب في تدمير واسع للمباني دون تحقيق نتائج حاسمة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني: المخطط الحالي يستهدف إعدام وجود المقاومة
19 يونيو, 16:37 GMT
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه طرح، وفق تعبيره، إمكانية إشراك أطراف أخرى في إدارة هذا الملف، من بينها سوريا، عبر تمكين الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، من دخول جنوب لبنان والمساهمة في مواجهة "حزب الله"، معتبراً أن ذلك قد يتيح أسلوبا أكثر "دقة" في القتال على الأرض بدل الاعتماد على الغارات الجوية وهدم المباني.
كما تطرق، خلال رده على أسئلة الصحفيين، إلى الوضع في غزة، مشيرًا إلى أن حركة "حماس" لا تُسبب مشاكل كبيرة في هذه المرحلة، وأن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى اتفاق مع إيران، انطلاقًا من قناعته بأن معالجة الملف الإيراني قد تسهم في تهدئة عدد من الملفات الإقليمية الأخرى.
آلة تعمل في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل، بينما يحاول رجال الإنقاذ انتشال جثث من تحت الأنقاض، في باريش، بمحافظة صور، لبنان، 20 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
"حزب الله": ملتزمون بوقف إطلاق النار وسنواجه أي محاولة إسرائيلية لتوسيع الاحتلال
أمس, 11:40 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، أنه شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، وذلك ردًا على ما وصفه بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات.
وقُتل 4 جنود إسرائيليين، بينهم قائد الكتيبة المدرعة 52، إثر استهداف دبابة إسرائيلية كانت تعمل قرب نهر الليطاني جنوبي لبنان، وفق ما أفاد به الجيش الإسرائيلي.
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