https://sarabic.ae/20260621/ترامب-أقترب-من-تسليم-ملف-حزب-الله-لسوريا-ومنح-القوة-للشرع-1114564850.html

ترامب: أقترب من تسليم ملف "حزب الله" لسوريا ومنح القوة للشرع

ترامب: أقترب من تسليم ملف "حزب الله" لسوريا ومنح القوة للشرع

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يشعر بخيبة أمل من عجز إسرائيل عن القضاء على "حزب الله"، وأنه طرح إمكانية إشراك أطراف أخرى في إدارة هذا... 21.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-21T14:36+0000

2026-06-21T14:36+0000

2026-06-21T15:26+0000

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وبين ترامب في تصريحات صحفية، تناول خلالها التطورات في جنوب لبنان وتبادل إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، مشيرا إلى مقتل خمسة جنود إسرائيليين خلال عطلة نهاية الأسبوع في هجوم نُسب إلى "حزب الله"، ورد إسرائيل بسلسلة غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان.وأضاف الرئيس الأمريكي أنه طرح، وفق تعبيره، إمكانية إشراك أطراف أخرى في إدارة هذا الملف، من بينها سوريا، عبر تمكين الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، من دخول جنوب لبنان والمساهمة في مواجهة "حزب الله"، معتبراً أن ذلك قد يتيح أسلوبا أكثر "دقة" في القتال على الأرض بدل الاعتماد على الغارات الجوية وهدم المباني. وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، أنه شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، وذلك ردًا على ما وصفه بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات.وقُتل 4 جنود إسرائيليين، بينهم قائد الكتيبة المدرعة 52، إثر استهداف دبابة إسرائيلية كانت تعمل قرب نهر الليطاني جنوبي لبنان، وفق ما أفاد به الجيش الإسرائيلي.

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