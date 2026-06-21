https://sarabic.ae/20260621/ترامب-أقترب-من-تسليم-ملف-حزب-الله-لسوريا-ومنح-القوة-للشرع-1114564850.html
ترامب: أقترب من تسليم ملف "حزب الله" لسوريا ومنح القوة للشرع
ترامب: أقترب من تسليم ملف "حزب الله" لسوريا ومنح القوة للشرع
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يشعر بخيبة أمل من عجز إسرائيل عن القضاء على "حزب الله"، وأنه طرح إمكانية إشراك أطراف أخرى في إدارة هذا... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T14:36+0000
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وبين ترامب في تصريحات صحفية، تناول خلالها التطورات في جنوب لبنان وتبادل إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، مشيرا إلى مقتل خمسة جنود إسرائيليين خلال عطلة نهاية الأسبوع في هجوم نُسب إلى "حزب الله"، ورد إسرائيل بسلسلة غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان.وأضاف الرئيس الأمريكي أنه طرح، وفق تعبيره، إمكانية إشراك أطراف أخرى في إدارة هذا الملف، من بينها سوريا، عبر تمكين الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، من دخول جنوب لبنان والمساهمة في مواجهة "حزب الله"، معتبراً أن ذلك قد يتيح أسلوبا أكثر "دقة" في القتال على الأرض بدل الاعتماد على الغارات الجوية وهدم المباني. وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، أنه شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، وذلك ردًا على ما وصفه بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات.وقُتل 4 جنود إسرائيليين، بينهم قائد الكتيبة المدرعة 52، إثر استهداف دبابة إسرائيلية كانت تعمل قرب نهر الليطاني جنوبي لبنان، وفق ما أفاد به الجيش الإسرائيلي.
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار سوريا اليوم, لبنان
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار سوريا اليوم, لبنان
ترامب: أقترب من تسليم ملف "حزب الله" لسوريا ومنح القوة للشرع
14:36 GMT 21.06.2026 (تم التحديث: 15:26 GMT 21.06.2026)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يشعر بخيبة أمل من عجز إسرائيل عن القضاء على "حزب الله"، وأنه طرح إمكانية إشراك أطراف أخرى في إدارة هذا الملف، من بينها سوريا.
وبين ترامب في تصريحات صحفية، تناول خلالها التطورات في جنوب لبنان وتبادل إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، مشيرا إلى مقتل خمسة جنود إسرائيليين خلال عطلة نهاية الأسبوع في هجوم نُسب إلى "حزب الله"، ورد إسرائيل بسلسلة غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان.
وأعرب ترامب، عن خيبة أمله من عدم قدرة إسرائيل على القضاء على "حزب الله"، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الجارية تتسبب في تدمير واسع للمباني دون تحقيق نتائج حاسمة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه طرح، وفق تعبيره، إمكانية إشراك أطراف أخرى في إدارة هذا الملف، من بينها سوريا، عبر تمكين الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، من دخول جنوب لبنان والمساهمة في مواجهة "حزب الله
"، معتبراً أن ذلك قد يتيح أسلوبا أكثر "دقة" في القتال على الأرض بدل الاعتماد على الغارات الجوية وهدم المباني.
كما تطرق، خلال رده على أسئلة الصحفيين، إلى الوضع في غزة، مشيرًا إلى أن حركة "حماس" لا تُسبب مشاكل كبيرة في هذه المرحلة، وأن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى اتفاق مع إيران، انطلاقًا من قناعته بأن معالجة الملف الإيراني قد تسهم في تهدئة عدد من الملفات الإقليمية الأخرى.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، أنه شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، وذلك ردًا على ما وصفه بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات.
وقُتل 4 جنود إسرائيليين
، بينهم قائد الكتيبة المدرعة 52، إثر استهداف دبابة إسرائيلية كانت تعمل قرب نهر الليطاني جنوبي لبنان، وفق ما أفاد به الجيش الإسرائيلي.