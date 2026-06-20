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"حزب الله": ملتزمون بوقف إطلاق النار وسنواجه أي محاولة إسرائيلية لتوسيع الاحتلال
"حزب الله": ملتزمون بوقف إطلاق النار وسنواجه أي محاولة إسرائيلية لتوسيع الاحتلال
سبوتنيك عربي
اتهم "حزب الله" اللبناني إسرائيل، اليوم السبت، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار والتذرع بما وصفه بـ"ادعاءات كاذبة" لتبرير عملياتها العسكرية، مؤكدًا أنه التزم... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T11:40+0000
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وقال في بيان له: "يتذرّع العدو الإسرائيلي مرة أخرى بادعاءات كاذبة لتبرير خرقه وقف إطلاق النار الذي لم يلتزم به يوما، بما في ذلك الخروقات التي يمارسها منذ ليل أمس حتى اليوم".كما أشار إلى أن قوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه مرتفع علي الطاهر جنوبي لبنان، مشيرًا إلى أن عناصره تصدوا لها بالأسلحة المناسبة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.وشدد "حزب الله" اللبناني في بيانه، على أنه بالتوازي مع التزامه بوقف إطلاق النار، لن يتهاون في التصدي لأي محاولة إسرائيلية لـ"قضم الأراضي" أو توسيع نطاق الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية.وأفاد مصدر طبي لبناني، اليوم السبت، بمقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة، جراء غارة إسرائيلية على بلدة باريش جنوبي لبنان.وقال المصدر الطبي في تصريح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إن "الغارات من الطائرات الحربية الإسرائيلية على قرى وبلدات منطقة جبل عامل الأولى جنوب نهر الليطاني استهدفت بلدة برج قلاويه وتسببت بوقوع إصابات، وعلى بلدة باريش تسببت بمقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة (أب وأم وطفليهما)، وعلى بلدة قبريخا تسببت بوقوع إصابات، وعلى بلدتي لبايا وسحمر في البقاع الغربي".كما أكد الجيش اللبناني، في بيان، مقتل عسكري في غارة إسرائيلية على طريق كفررمان النبطية جنوبي البلاد.واعتبر البيان أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدف إلى "عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في البلاد".وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ منذ صباح اليوم سلسلة غارات عنيفة متتالية على مناطق عدة في البقاع الغربي وجنوب لبنان".ولفت المصدر إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف عسكريًا بالجيش اللبناني على دوار بلدة كفررمان جنوبي لبنان.وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت في بيان أمس الجمعة، مقتل 47 شخصا وإصابة 97 آخرين جراء غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
https://sarabic.ae/20260619/الأمين-العام-لـحزب-الله-اللبناني-المخطط-الحالي-يستهدف-إعدام-وجود-المقاومة-1114521305.html
https://sarabic.ae/20260620/أمريكا-محادثات-لبنان-وإسرائيل-ستعقد-بواشنطن-الأسبوع-المقبل-1114529268.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي

"حزب الله": ملتزمون بوقف إطلاق النار وسنواجه أي محاولة إسرائيلية لتوسيع الاحتلال

11:40 GMT 20.06.2026 (تم التحديث: 12:05 GMT 20.06.2026)
© REUTERS Zohra Bensemraآلة تعمل في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل، بينما يحاول رجال الإنقاذ انتشال جثث من تحت الأنقاض، في باريش، بمحافظة صور، لبنان، 20 يونيو/ حزيران 2026
آلة تعمل في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل، بينما يحاول رجال الإنقاذ انتشال جثث من تحت الأنقاض، في باريش، بمحافظة صور، لبنان، 20 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© REUTERS Zohra Bensemra
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اتهم "حزب الله" اللبناني إسرائيل، اليوم السبت، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار والتذرع بما وصفه بـ"ادعاءات كاذبة" لتبرير عملياتها العسكرية، مؤكدًا أنه التزم بالاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ رغم الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، بحسب بيان صادر عنه.
وقال في بيان له: "يتذرّع العدو الإسرائيلي مرة أخرى بادعاءات كاذبة لتبرير خرقه وقف إطلاق النار الذي لم يلتزم به يوما، بما في ذلك الخروقات التي يمارسها منذ ليل أمس حتى اليوم".
كما أشار إلى أن قوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه مرتفع علي الطاهر جنوبي لبنان، مشيرًا إلى أن عناصره تصدوا لها بالأسلحة المناسبة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
وشدد "حزب الله" اللبناني في بيانه، على أنه بالتوازي مع التزامه بوقف إطلاق النار، لن يتهاون في التصدي لأي محاولة إسرائيلية لـ"قضم الأراضي" أو توسيع نطاق الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية.
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني: المخطط الحالي يستهدف إعدام وجود المقاومة
أمس, 16:37 GMT
وأفاد مصدر طبي لبناني، اليوم السبت، بمقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة، جراء غارة إسرائيلية على بلدة باريش جنوبي لبنان.
وقال المصدر الطبي في تصريح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إن "الغارات من الطائرات الحربية الإسرائيلية على قرى وبلدات منطقة جبل عامل الأولى جنوب نهر الليطاني استهدفت بلدة برج قلاويه وتسببت بوقوع إصابات، وعلى بلدة باريش تسببت بمقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة (أب وأم وطفليهما)، وعلى بلدة قبريخا تسببت بوقوع إصابات، وعلى بلدتي لبايا وسحمر في البقاع الغربي".
كما أكد الجيش اللبناني، في بيان، مقتل عسكري في غارة إسرائيلية على طريق كفررمان النبطية جنوبي البلاد.
واعتبر البيان أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدف إلى "عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في البلاد".
وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ منذ صباح اليوم سلسلة غارات عنيفة متتالية على مناطق عدة في البقاع الغربي وجنوب لبنان".
ولفت المصدر إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف عسكريًا بالجيش اللبناني على دوار بلدة كفررمان جنوبي لبنان.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت في بيان أمس الجمعة، مقتل 47 شخصا وإصابة 97 آخرين جراء غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان.
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
أمريكا تعلن عقد جولة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الأسبوع المقبل
02:45 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
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