https://sarabic.ae/20260620/أمريكا-محادثات-لبنان-وإسرائيل-ستعقد-بواشنطن-الأسبوع-المقبل-1114529268.html

أمريكا تعلن عقد جولة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الأسبوع المقبل

أمريكا تعلن عقد جولة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الأسبوع المقبل

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستُعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو/ حزيران... 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T02:45+0000

2026-06-20T02:45+0000

2026-06-20T05:11+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار حزب الله

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/11/1048984244_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8aad435b3e5e699b6bbf24767393950f.jpg

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، في بيان له، إن "وزير الخارجية ماركو روبيو، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزاف عون"، مشيرًا إلى أن روبيو "شدد مجددًا على ضرورة نزع سلاح "حزب الله"، على حد قوله.وبحسب المتحدث، أكد روبيو "دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة اللبنانية في ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية الكاملة"، مضيفًا أن واشنطن "تؤيد قيام دولة لبنانية ذات سيادة كاملة تعيش بسلام مع جميع جيرانها".واتفقت إسرائيل و"حزب الله"، أمس الجمعة، على وقف إطلاق النار، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة" لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب "كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات"، على حد قوله.ووقع الهجوم في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وسط تحقيقات إسرائيلية لتحديد ما إذا كانت الدبابة تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة أو بصاروخ مضاد للدروع.كما أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين في هجوم آخر بطائرة مسيّرة استهدف قوة عسكرية جنوبي لبنان، بينهم ضابط احتياط وصفت إصابته بالخطيرة.وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".

https://sarabic.ae/20260619/غارات-إسرائيلية-على-النبطية-واشتباكات-عنيفة-جنوب-لبنان-1114527986.html

https://sarabic.ae/20260619/عون-وقف-إطلاق-النار-ركيزة-لتقدم-المفاوضات-اللبنانية-الأمريكية-الإسرائيلية-1114525217.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم