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أمريكا تعلن عقد جولة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الأسبوع المقبل
أمريكا تعلن عقد جولة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستُعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو/ حزيران... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، في بيان له، إن "وزير الخارجية ماركو روبيو، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزاف عون"، مشيرًا إلى أن روبيو "شدد مجددًا على ضرورة نزع سلاح "حزب الله"، على حد قوله.وبحسب المتحدث، أكد روبيو "دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة اللبنانية في ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية الكاملة"، مضيفًا أن واشنطن "تؤيد قيام دولة لبنانية ذات سيادة كاملة تعيش بسلام مع جميع جيرانها".واتفقت إسرائيل و"حزب الله"، أمس الجمعة، على وقف إطلاق النار، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة" لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب "كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات"، على حد قوله.ووقع الهجوم في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وسط تحقيقات إسرائيلية لتحديد ما إذا كانت الدبابة تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة أو بصاروخ مضاد للدروع.كما أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين في هجوم آخر بطائرة مسيّرة استهدف قوة عسكرية جنوبي لبنان، بينهم ضابط احتياط وصفت إصابته بالخطيرة.وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
https://sarabic.ae/20260619/غارات-إسرائيلية-على-النبطية-واشتباكات-عنيفة-جنوب-لبنان-1114527986.html
https://sarabic.ae/20260619/عون-وقف-إطلاق-النار-ركيزة-لتقدم-المفاوضات-اللبنانية-الأمريكية-الإسرائيلية-1114525217.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم
أمريكا تعلن عقد جولة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الأسبوع المقبل
02:45 GMT 20.06.2026 (تم التحديث: 05:11 GMT 20.06.2026)
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستُعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو/ حزيران الجاري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، في بيان له، إن "وزير الخارجية ماركو روبيو، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزاف عون"، مشيرًا إلى أن روبيو "شدد مجددًا على ضرورة نزع سلاح "حزب الله"، على حد قوله.
وبحسب المتحدث، أكد روبيو "دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة اللبنانية في ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية الكاملة"، مضيفًا أن واشنطن "تؤيد قيام دولة لبنانية ذات سيادة كاملة تعيش بسلام مع جميع جيرانها".
واتفقت إسرائيل و"حزب الله"، أمس الجمعة، على وقف إطلاق النار، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، ردًا على ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة" لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب "كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات"، على حد قوله.
وأول أمس الخميس، قُتل 4 جنود إسرائيليين، بينهم قائد الكتيبة المدرعة 52، إثر استهداف دبابة إسرائيلية كانت تعمل قرب نهر الليطاني جنوبي لبنان، وفق ما أفاد به الجيش الإسرائيلي.
ووقع الهجوم في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وسط تحقيقات إسرائيلية لتحديد ما إذا كانت الدبابة تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة أو بصاروخ مضاد للدروع.
كما أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين في هجوم آخر بطائرة مسيّرة استهدف قوة عسكرية جنوبي لبنان، بينهم ضابط احتياط وصفت إصابته بالخطيرة.
وفي 15 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
وأكد ترامب، الأربعاء الماضي، توقيعه مذكرة التفاهم
بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما
، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".