https://sarabic.ae/20260619/الأمين-العام-لـحزب-الله-اللبناني-المخطط-الحالي-يستهدف-إعدام-وجود-المقاومة-1114521305.html

الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني: المخطط الحالي يستهدف إعدام وجود المقاومة

الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني: المخطط الحالي يستهدف إعدام وجود المقاومة

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الجمعة، أن ما يجري في لبنان والمنطقة يندرج ضمن ما وصفه بـ"مخطط كبير يستهدف إنهاء المقاومة وشعبها... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T16:37+0000

2026-06-19T16:37+0000

2026-06-19T16:37+0000

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وقال في كلمة خلال المجلس العاشورائي المركزي، إن الحرب الإسرائيلية على لبنان تتم "دون أي ضوابط من قتل للمدنيين وتدمير شامل"، مشيرا إلى محاولات مستمرة لـ"خلق فتن داخلية بين مكونات الجيش والمقاومة وبين الطوائف اللبنانية"، مضيفا أن هذه المحاولات "فشلت حتى الآن بفضل وعي الداخل اللبناني". واتهم الأمين العام "حزب الله" اللبناني، الولايات المتحدة بأنها "تقود هذا المشروع وتديره في مختلف الاتجاهات"، مؤكدا أن "المقاومة ستواصل الصمود والتكيف مع التطورات"، وأن "مشروع إنهاء المقاومة قد سقط رغم كل الضغوط".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، وذلك ردا على ما وصفه بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات.وقُتل 4 جنود إسرائيليين، بينهم قائد الكتيبة المدرعة 52، إثر استهداف دبابة إسرائيلية كانت تعمل قرب نهر الليطاني جنوبي لبنان، وفق ما أفاد به الجيش الإسرائيلي.ووقع الهجوم في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وسط تحقيقات إسرائيلية لتحديد ما إذا كانت الدبابة تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة أو بصاروخ مضاد للدروع.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.وأكد ترامب، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".

https://sarabic.ae/20260619/مسؤول-أمريكي-اتفاق-بين-إسرائيل-وحزب-الله-على-وقف-إطلاق-النار-بدءا-من-اليوم-1114516036.html

https://sarabic.ae/20260619/حزب-الله-ردا-على-تصريحات-تل-أبيب-إسرائيل-لم-تلتزم-يوما-بأي-اتفاق-لوقف-إطلاق-النار-1114509120.html

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