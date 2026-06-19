https://sarabic.ae/20260619/مسؤول-أمريكي-اتفاق-بين-إسرائيل-وحزب-الله-على-وقف-إطلاق-النار-بدءا-من-اليوم-1114516036.html
مسؤول أمريكي: اتفاق بين إسرائيل و"حزب الله" على وقف إطلاق النار بدءا من اليوم
مسؤول أمريكي: اتفاق بين إسرائيل و"حزب الله" على وقف إطلاق النار بدءا من اليوم
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول أمريكي رفيع، اليوم الجمعة، أن إسرائيل و"حزب الله" اللبناني توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، على أن يدخل حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة مساءً... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T13:51+0000
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وأوضح المسؤول، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن الاتفاق جاء ثمرة جهود تفاوضية قادتها الولايات المتحدة وقطر، وبمساعدة من إيران، مشيرًا إلى أن الطرفين وافقا على وقف الأعمال القتالية. وأضاف أن "المفاوضين الأمريكيين والقطريين نجحوا في التوصل إلى الاتفاق"، لافتًا إلى أنه عقب تبادل إطلاق النار الذي شهدته المنطقة في وقت سابق من اليوم الجمعة، باتت إسرائيل وحزب الله في حالة وقف لإطلاق النار. وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تنفيذ سلسلة غارات قال إنها استهدفت "مواقع تابعة لحزب الله" في لبنان، مؤكدًا مهاجمة أكثر من 80 هدفًا جنوبي البلاد، في إطار ما وصفه بـ"الرد على انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار"، وفق تعبيره.وقال الجيش، في بيان، إن "الضربات شملت استهداف مركزَي قيادة تابعين لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة البقاع"، مشيرًا إلى أن "العمليات نُفذت بناءً على معلومات استخبارية ورصد ميداني لتحركات الحزب".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.وأكد ترامب، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.ومن المقرر أن تستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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https://sarabic.ae/20260619/نتنياهو-إسرائيل-ستبقى-جنوبي-لبنان-وسترد-على-أي-هجوم-لـحزب-الله-1114508905.html
https://sarabic.ae/20260619/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-أكثر-من-80-موقعا-لحزب-الله--جنوبي-لبنان-1114508432.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار لبنان
مسؤول أمريكي: اتفاق بين إسرائيل و"حزب الله" على وقف إطلاق النار بدءا من اليوم
كشف مسؤول أمريكي رفيع، اليوم الجمعة، أن إسرائيل و"حزب الله" اللبناني توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، على أن يدخل حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة.
وأوضح المسؤول، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن الاتفاق جاء ثمرة جهود تفاوضية قادتها الولايات المتحدة وقطر، وبمساعدة من إيران، مشيرًا إلى أن الطرفين وافقا على وقف الأعمال القتالية
.
وأضاف أن "المفاوضين الأمريكيين والقطريين نجحوا في التوصل إلى الاتفاق"، لافتًا إلى أنه عقب تبادل إطلاق النار الذي شهدته المنطقة في وقت سابق من اليوم الجمعة، باتت إسرائيل وحزب الله
في حالة وقف لإطلاق النار.
وأكد المسؤول أن التفاهم دخل مرحلة التنفيذ بعد موافقة الجانبين على بنوده، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد وتهدئة الأوضاع على الحدود.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تنفيذ سلسلة غارات قال إنها استهدفت "مواقع تابعة لحزب الله" في لبنان، مؤكدًا مهاجمة أكثر من 80 هدفًا جنوبي البلاد، في إطار ما وصفه بـ"الرد على انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار"، وفق تعبيره.
وقال الجيش، في بيان، إن "الضربات شملت استهداف مركزَي قيادة تابعين لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة البقاع
"، مشيرًا إلى أن "العمليات نُفذت بناءً على معلومات استخبارية ورصد ميداني لتحركات الحزب".
وأضاف البيان أن "الغارات أسفرت، وفق التقديرات الإسرائيلية، عن مقتل العشرات من عناصر "حزب الله"، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية ضد ما وصفها بـ"التهديدات الأمنية" المرتبطة بالحزب داخل الأراضي اللبنانية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين
لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
وأكد ترامب، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم
بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما
، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران
، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
ومن المقرر أن تستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين
.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.