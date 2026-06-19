الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أكثر من 80 "موقعا لحزب الله" جنوبي لبنان
© REUTERS Stringerالدخان يتصاعد من جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية، كما شوهد من النبطية، لبنان، 6 يونيو/ حزيران 2026
© REUTERS Stringer
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ سلسلة غارات قال إنها استهدفت "مواقع تابعة لحزب الله" في لبنان، مؤكدًا مهاجمة أكثر من 80 هدفًا جنوبي البلاد، في إطار ما وصفه بـ"الرد على انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار"، وفق تعبيره.
وقال الجيش، في بيان، إن "الضربات شملت استهداف مركزَي قيادة تابعين لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة البقاع"، مشيرًا إلى أن "العمليات نُفذت بناءً على معلومات استخبارية ورصد ميداني لتحركات الحزب".
وأضاف البيان أن "الغارات أسفرت، وفق التقديرات الإسرائيلية، عن مقتل العشرات من عناصر "حزب الله"، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية ضد ما وصفها بـ"التهديدات الأمنية" المرتبطة بالحزب داخل الأراضي اللبنانية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
⭕️WATCH: A Hezbollah launcher firing rockets toward IDF soldiers— Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2026
In response to Hezbollah’s repeated & blatant ceasefire violations, the IDF struck 2 Hezbollah command centers in the Beqaa Valley, 80+ terror targets in southern Lebanon and eliminated dozens of Hezbollah… pic.twitter.com/NntfHM87vd
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
وأكد ترامب، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
ومن المقرر أن تستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.