https://sarabic.ae/20260619/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-أكثر-من-80-موقعا-لحزب-الله--جنوبي-لبنان-1114508432.html

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أكثر من 80 "موقعا لحزب الله" جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أكثر من 80 "موقعا لحزب الله" جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ سلسلة غارات قال إنها استهدفت "مواقع تابعة لحزب الله" في لبنان، مؤكدًا مهاجمة أكثر من 80 هدفًا جنوبي البلاد، في إطار... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T11:14+0000

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وقال الجيش، في بيان، إن "الضربات شملت استهداف مركزَي قيادة تابعين لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة البقاع"، مشيرًا إلى أن "العمليات نُفذت بناءً على معلومات استخبارية ورصد ميداني لتحركات الحزب".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

https://sarabic.ae/20260619/وزير-الخارجية-الفرنسي-على-إسرائيل-وقف-هجماتها-ضد-لبنان-1114501621.html

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