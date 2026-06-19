https://sarabic.ae/20260619/مقتل-ضابط-و3-جنود-إسرائيليين-جنوبي-لبنان-1114498699.html

مقتل ضابط و3 جنود إسرائيليين جنوبي لبنان

مقتل ضابط و3 جنود إسرائيليين جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل 4 عسكريين بينهم قائد كتيبة برتبة مقدم، نتيجة لاستهداف دبابة بطائرة مسيرة مفخخة جنوبي لبنان. 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T07:31+0000

2026-06-19T07:31+0000

2026-06-19T07:31+0000

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ونشر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بيانًا أكد من خلاله مقتل 4 عسكريين، بينهم قائد الكتيبة رقم 52 وهو برتية مقدم يدعى دور جداليا بن سمحون، ومعه 3 جنود آخرين.وذكر الجيش، في بيانه، أن المقدم بن سمحون، يبلغ من العمر 32 عاما وهو قائد الكتيبة 52 بالجيش الإسرائيلي ضمن القوات العاملة في جنوب لبنان، حيث قُتل معه 3 جنود آخرين لم تُذكر أسماؤهم.وفي سياق متصل، سقط عدد من القتلى والجرحى والمفقودين جراء سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي مكثف استهدف مدينة النبطية وبلدات عدة في قضائها جنوبي لبنان، خلال ليلة أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن "الغارات استهدفت منازل مأهولة في بلدات الشرقية وحاروف وكفرصير، ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين". كما تعرضت مدينة النبطية ومحيطها لقصف مدفعي عنيف ومتواصل طال مناطق كفرجوز وكفرمان وزبدين والنبطية الفوقا وحبوش وسجد والجبل الرفيع.وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة النبطية وبلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا ومرتفعات الريحان، قبل أن يوسّع هجماته لتشمل منطقة كفرجوز وحي الجامعات في النبطية وحي البيدر في حاروف، حيث أفيد بسقوط 8 قتلى.وفي بلدة كفرصير، أسفرت غارة جوية عن سقوط 3 قتلى، فيما تعرضت القصيبة وكفردجال وكفرتبنيت لغارات إضافية ترافقت مع قصف مدفعي على أطراف عدد من البلدات.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 16 أبريل/ نيسان 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.وأكد ترامب، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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