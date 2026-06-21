مصرع 3 إسرائيليين في تحطم طائرة خفيفة قرب واشنطن

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الحدث من سبوتنيك
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بين بيروت وموسكو
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الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:33 GMT
21 د
نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
10:03 GMT
29 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:44 GMT
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طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:49 GMT
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خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
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عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
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11 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
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عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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عالم سبوتنيك
روسيا: واشنطن قد تغير نهجها تجاه التسوية الأوكرانية... تأجيل اجتماع سويسرا بين طهران وواشنطن
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مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
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صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
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عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
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https://sarabic.ae/20260621/مصرع-3-إسرائيليين-في-تحطم-طائرة-خفيفة-قرب-واشنطن-1114577220.html
مصرع 3 إسرائيليين في تحطم طائرة خفيفة قرب واشنطن
مصرع 3 إسرائيليين في تحطم طائرة خفيفة قرب واشنطن
سبوتنيك عربي
لقي ثلاثة إسرائيليين مصرعهم إثر تحطم طائرة خفيفة بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن. 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T20:28+0000
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وذكرت التقارير أن الطائرة كانت قد أقلعت من ولاية نيوجيرسي وعلى متنها طيار وراكبان، قبل أن تتحطم خلال رحلة ليلية، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الطائرة تتبع مدرسة طيران محلية، مرجحةً أنها كانت تنفذ رحلة تدريبية وقت وقوع الحادث، فيما لا تزال أسباب التحطم قيد التحقيق ولم تُعرف ملابساته حتى الآن.
https://sarabic.ae/20260420/تحطم-طائرة-في-موقف-سيارات-جنوبي-كاليفورنيا-فيديو-1112729784.html
https://sarabic.ae/20260126/تحطم-طائرة-خاصة-تقل-8-أشخاص-لدى-إقلاعها-من-مطار-بولاية-ماين-الأمريكية-1109631979.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن

مصرع 3 إسرائيليين في تحطم طائرة خفيفة قرب واشنطن

20:28 GMT 21.06.2026
© Photo / x.comتحطم طائرة
تحطم طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© Photo / x.com
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لقي ثلاثة إسرائيليين مصرعهم إثر تحطم طائرة خفيفة بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن.
وذكرت التقارير أن الطائرة كانت قد أقلعت من ولاية نيوجيرسي وعلى متنها طيار وراكبان، قبل أن تتحطم خلال رحلة ليلية، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
فرق الطوارئ تعمل حول طائرة تابعة لشركة طيران كندا إكسبريس اصطدمت بسيارة أرضية في مطار لاغوارديا في كوينز، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 23 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
وسائط متعددة
تحطم طائرة في موقف سيارات جنوبي كاليفورنيا... فيديو
20 أبريل, 21:49 GMT
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الطائرة تتبع مدرسة طيران محلية، مرجحةً أنها كانت تنفذ رحلة تدريبية وقت وقوع الحادث، فيما لا تزال أسباب التحطم قيد التحقيق ولم تُعرف ملابساته حتى الآن.
تحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص لدى إقلاعها من مطار بولاية ماين الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
تحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص عند إقلاعها من مطار بولاية ماين الأمريكية
26 يناير, 03:58 GMT
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