https://sarabic.ae/20260621/مصرع-3-إسرائيليين-في-تحطم-طائرة-خفيفة-قرب-واشنطن-1114577220.html
مصرع 3 إسرائيليين في تحطم طائرة خفيفة قرب واشنطن
مصرع 3 إسرائيليين في تحطم طائرة خفيفة قرب واشنطن
سبوتنيك عربي
لقي ثلاثة إسرائيليين مصرعهم إثر تحطم طائرة خفيفة بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن. 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T20:28+0000
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وذكرت التقارير أن الطائرة كانت قد أقلعت من ولاية نيوجيرسي وعلى متنها طيار وراكبان، قبل أن تتحطم خلال رحلة ليلية، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الطائرة تتبع مدرسة طيران محلية، مرجحةً أنها كانت تنفذ رحلة تدريبية وقت وقوع الحادث، فيما لا تزال أسباب التحطم قيد التحقيق ولم تُعرف ملابساته حتى الآن.
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
مصرع 3 إسرائيليين في تحطم طائرة خفيفة قرب واشنطن
لقي ثلاثة إسرائيليين مصرعهم إثر تحطم طائرة خفيفة بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن.